Chỉ vì tôi nói mất 2 triệu trong phòng tân hôn mà chồng tát tôi giữa đám cưới em họ

Hôm đó là đám cưới em họ bên chồng tôi, vợ chồng tôi đi từ sáng, phụ chuẩn bị đủ thứ. Trong lúc đang phụ dọn bàn ghế, tôi mang theo túi xách rồi vướng tay vướng chân quá nên gửi tạm vào phòng tân hôn cho gọn. Tôi nhớ rất rõ lúc để vào còn dặn đứa em gái, con của chú: “Chị để nhờ chút, trông hộ chị nhé”. Nó cười gật gật, tôi cũng nghĩ đơn giản.

Làm xong đâu vào đấy, tiệc tùng rộn ràng, ai cũng bận, đến gần cuối buổi tôi mới chợt nhớ cái túi. Mở ra kiểm tra thì ngăn nhỏ để 2 triệu tối qua tôi vừa nhét vào, giờ đã trống trơn. Lúc đó tôi đứng lặng đi vài giây.

Tôi quay lại phòng tân hôn tìm kỹ từ gầm giường đến khe tủ, thực ra tôi biết không thể rơi được bởi tôi cất trong túi, túi vẫn còn mà tiền thì mất, nhưng theo bản năng vẫn cứ đi tìm. Hỏi đứa em gái thì nó bảo nó ra ngoài từ lúc lâu rồi, chẳng để ý ai ra vào.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý. Căn phòng đó chỉ có người nhà bên chồng ra vào. Tôi bức xúc, bước ra ngoài hỏi lớn xem có ai mở túi của tôi không? Một vài người nhìn tôi khó chịu, vài người khác thì tỏ ra thờ ơ.

Tôi càng nói càng thấy ấm ức nên giọng cao hơn một chút. Lúc đó chồng tôi từ đâu chạy lại, mặt đỏ gay. Anh kéo tôi ra một góc, giọng căng như dây đàn rằng tôi đang làm mất mặt gia đình họ hàng nhà anh. Tôi còn đang bực nên nói luôn: “Em không nói ai lấy, nhưng phòng chỉ có người nhà ra vào, anh bảo em phải nghĩ sao?”.

Chỉ kịp nghe thế, chồng tôi giáng ngay một cái tát mạnh đến mức tai tôi ù đi. Tôi cảm giác tất cả mọi người quay lại nhìn mình. Má tôi nóng rát.

Chồng gần như nghiến răng lại, bảo tôi im ngay, đừng làm ầm lên chuyện “không có bằng chứng”. Anh bảo tôi thật quá đáng khi dám nghi ngờ họ hàng nhà anh. Tôi nhìn anh lúc đó mà thấy như người lạ – một người coi sĩ diện nhà mình quan trọng hơn cả nỗi tủi thân của vợ.

Tôi đứng im, mắt ướt muốn khóc, không ai chạy lại hỏi tôi có sao không. Mẹ chồng chỉ lườm một cái như thể tôi là người phá đám. Người nhà chồng thì xì xào phía sau lưng.

Lúc vợ chồng tôi lên xe về, tôi im suốt quãng đường. Chồng thì cứ lặp lại chuyện sĩ diện, chuyện gia đình anh không bao giờ có người xấu tính như thế. Anh bảo tôi quá đáng, có 2 triệu mà cũng làm ầm lên. Còn tôi chỉ nghĩ nếu 2 triệu không là gì với anh, thì cái tát đó là gì với tôi?

Về đến nhà, tôi mở túi xách ra lần nữa với hy vọng nhỏ nhoi rằng mình nhớ nhầm – nhưng vẫn là ngăn nhỏ trống rỗng. Khi nhìn vào vết đỏ trên má trong gương, tôi thấy mình không chỉ mất tiền, mà mất luôn cái cảm giác được chồng đứng về phía mình, dù chỉ một lần. Có phải tôi đã sai khi phản ứng như vậy, hay chồng tôi thật sự quá đáng?