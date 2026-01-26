Tắm nước nóng mùa đông là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình. Thế nhưng, một ca tai biến não xảy ra với bé trai 13 tuổi ở Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: tắm không đúng cách có thể trở thành "chất xúc tác" cho những biến cố tim mạch - não nguy hiểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, một bé trai 13 tuổi tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng xuất huyết não, nguyên nhân xuất phát từ việc ngâm mình trong nước nóng trên 40°C suốt khoảng 20 phút tại nhà tắm công cộng.

Điều khiến nhiều người bàng hoàng là trước đó, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền rõ ràng. Chỉ một thói quen tưởng như vô hại - tắm nước quá nóng và quá lâu - đã suýt cướp đi tính mạng.

Tắm nước nóng quá mức: "Máy gia tốc" cho tai biến não

Nước càng nóng, mạch máu càng nguy hiểm

Theo các chuyên gia, nhiệt độ nước tắm an toàn và dễ chịu nhất là từ 30–40°C. Khi vượt ngưỡng này, mạch máu dưới da giãn nở quá mức, gây dao động huyết áp đột ngột, làm tăng nguy cơ thiếu máu não, nhồi máu hoặc xuất huyết não, đặc biệt ở trẻ em, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Tắm quá lâu khiến máu "đặc" hơn

Không chỉ nhiệt độ, thời gian tắm quá dài cũng là yếu tố nguy hiểm. Khi ngâm mình lâu trong nước nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, làm tăng độ nhớt của máu, từ đó gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặt nền móng cho các biến cố tim mạch và não.

Khuyến cáo chung về thời gian tắm:

Tắm vòi sen: 5-10 phút

Ngâm bồn: Không quá 20 phút

Hễ có biểu hiện choáng, mệt, tim đập nhanh thì phải dừng tắm ngay.

6 thời điểm tắm dễ "rước họa vào thân"

Không chỉ nhiệt độ và thời gian, chọn sai thời điểm tắm cũng có thể khiến sức khỏe rơi vào tình trạng nguy hiểm.

1. Tắm khi bụng đói: Nguy cơ hạ đường huyết

Khi bụng đói, lượng đường trong máu của cơ thể cũng thấp, tắm nước nóng sẽ thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu trên bề mặt cơ thể, tăng tốc độ lưu thông máu và dẫn đến tăng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Nếu lượng đường trong máu cung cấp không đủ, nó có khả năng gây ra phản ứng hạ đường huyết, dẫn đến chóng mặt, đánh trống ngực, thậm chí ngất xỉu!

2. Vừa ăn no đã tắm: Tim phải gồng gánh

Sau khi ăn, đường tiêu hóa cần nhiều máu để hỗ trợ tiêu hóa, bản thân nó làm tăng lượng máu bơm máu của tim. Tắm lúc này, các mạch máu trên bề mặt cơ thể giãn ra, huyết áp dao động, điều này sẽ làm tăng thêm gánh nặng điều hòa tim, có thể gây đánh trống ngực, tức ngực và thậm chí đau thắt ngực.

Để giảm thiểu các rủi ro liên quan, nên đợi 1-2 giờ sau bữa ăn để dạ dày tiêu hóa một lúc trước khi tắm.

3. Vừa vận động xong đã tắm: Não dễ thiếu máu

Sau khi tập thể dục, nhiều người muốn tắm để cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, ngay sau khi tập thể dục, cơ thể đang trong tình trạng nhịp tim tăng và lỗ chân lông hở, và việc tắm ngay tương đương với việc để da và cơ bắp "tranh máu", điều này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ thiếu máu cục bộ tim não.

Ngoài việc tăng chóng mặt, suy nhược toàn thân và các khó chịu khác, nó cũng có thể gây nhồi máu cơ tim và thậm chí đột tử! Nên nghỉ ngơi 15-30 phút sau khi tập thể dục, và đợi cho đến khi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim gần như ổn định trước khi cân nhắc tắm.

4. Vừa ngủ dậy đã tắm: Dễ sốc hạ đường huyết

Một số bạn đã quen với việc tắm vào buổi sáng, nhưng khi mới thức dậy vào buổi sáng, cơ thể họ đang trong tình trạng đói, dễ gây hạ đường huyết và dẫn đến sốc; Hơn nữa, 6-10 giờ sáng là giai đoạn cao điểm của huyết áp, và việc tắm vào thời điểm này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm sự dao động huyết áp và tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và mạch máu não.

5. Tắm sau khi uống rượu: Huyết áp tụt nhanh

Sau khi uống, quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể con người sẽ đóng một vai trò nhất định trong việc làm giãn mạch máu, và việc tắm sẽ cho cơ thể tín hiệu lỗi "nhiệt độ bên ngoài tăng", điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu để tản nhiệt.

Kết quả là, các mạch máu trong cơ thể giãn ra đáng kể, huyết áp giảm nhanh chóng, gây chóng mặt, buồn nôn và các khó chịu khác, thậm chí có thể gây chấn thương khi té ngã. Nếu bạn uống một lượng nhỏ rượu (1-2 ly bia), nên đợi 1-2 giờ để rượu được chuyển hóa trong cơ thể trước khi tắm.

6. Vừa tiêm insulin đã tắm: Nguy hiểm với người tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường không nên tắm ngay nếu vừa dùng insulin xong. Nước nóng đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, dẫn đến hấp thụ insulin nhanh hơn, dễ gây hạ đường huyết, chóng mặt, thậm chí gây té ngã. Nên đợi nửa giờ sau khi tiêm trước khi cân nhắc tắm.

Ngoài ra, để an toàn và thoải mái hơn khi tắm và giảm nguy cơ tai nạn, bạn có thể thực hiện thêm một vài bước trước khi tắm:

Trước khi tắm, hãy làm 3 việc nhỏ để tránh rủi ro lớn

Tự "kiểm tra" cơ thể

Nếu bạn mệt mỏi, chóng mặt, mệt mỏi... đừng ép mình đi tắm để tránh làm tăng cảm giác khó chịu về thể chất trong môi trường ẩm ướt và nóng. Nên nghỉ ngơi một lúc để xem các triệu chứng có thuyên giảm hay không, đặc biệt là sau khi ăn hoặc uống thuốc.

2. Làm ấm phòng tắm

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa phòng tắm và thế giới bên ngoài sẽ không chỉ làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh mà còn kích thích huyết áp và nhịp tim, mang lại những nguy cơ tiềm ẩn của đột quỵ cấp tính và thiếu máu cục bộ tim não cấp tính cho những người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não. Nên bật bom tắm hoặc không khí ấm trước khi tắm 5 phút để đảm bảo phòng tắm ấm áp.

3. Đừng tắm quá thường xuyên vào mùa lạnh

Tắm quá thường xuyên có thể loại bỏ quá nhiều dầu trên da, gây khô và ngứa. Đối với những bạn không đổ mồ hôi nhiều và không có vấn đề về sức khỏe làn da, nên gội đầu 2-3 ngày một lần vào mùa đông, có thể điều chỉnh theo thể trạng và thói quen sinh hoạt của bản thân.

Tắm rửa vốn để thư giãn và chăm sóc cơ thể, nhưng nếu nước quá nóng, tắm quá lâu hoặc tắm sai thời điểm, lợi ích có thể nhanh chóng biến thành rủi ro.

Lắng nghe cơ thể, tắm điều độ và đúng cách chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch - não, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh giá.