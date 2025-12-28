"Chủ tịch hot nhất showbiz" bị xuất huyết não do cục máu đông, phải phẫu thuật khẩn giữ mạng: Chuyên gia hé lộ nguyên nhân người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều

Ngày 28/12, tờ Sohu đưa tin Hoàng Tử Thao, nhân vật được mệnh danh là “chủ tịch hot nhất showbiz”, xuất hiện trong chương trình "Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý" và lần đầu chia sẻ về biến cố sinh tử từng xảy ra với bản thân. Theo lời nam ca sĩ, trong quá trình tập võ, anh bị ngã và đập đầu xuống đất với lực rất mạnh. Cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến Hoàng Tử Thao bị xuất huyết não do cục máu đông, một dạng đột quỵ đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy cục máu đông ra khỏi não nhằm cứu mạng anh. Hoàng Tử Thao cho biết mình bị khâu tới 43 mũi trên đầu. Rất may mắn, ca phẫu thuật diễn ra an toàn và anh không để lại bất kỳ di chứng nào về não bộ.

Hoàng Tử Thao, nhân vật được mệnh danh là “chủ tịch hot nhất showbiz”, xuất hiện trong chương trình "Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý" và lần đầu chia sẻ về biến cố sinh tử từng xảy ra với bản thân. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù câu chuyện của "anh sếp Cbiz" là sự cố đáng tiếc nhưng cũng là thông tin khiến khán giả bàng hoàng. Nhiều người lo lắng khi nghĩ đến đột quỵ ở người trẻ. Nó không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Người trẻ hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân, thậm chí ngay cả khi họ đang ở độ tuổi sung sức nhất.

BS chia sẻ thêm nguyên nhân khiến đột quỵ ở người trẻ ngày càng nhiều

Theo BS Lê Văn My (làm việc tại Hà Nội), thực tế lâm sàng cho thấy, đột quỵ ở người trẻ đang có xu hướng tăng nhanh và phần lớn bắt nguồn từ chính lối sống hiện đại. Dưới đây là những nguyên nhân nổi bật.

1. Ăn uống không lành mạnh

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người trẻ. Các thực phẩm như thức ăn nhanh, nội tạng động vật, đồ chiên rán, thực phẩm ngọt chứa nhiều đường… có nguy cơ làm tăng mỡ máu.

Khi mỡ máu tăng cao, các chất này sẽ bám vào thành mạch máu, gây hẹp hoặc tắc nghẽn động mạch, cản trở dòng máu lên não. Đáng lo ngại ở chỗ, đây lại là những món ăn vô cùng phổ biến và được giới trẻ yêu thích, từ bữa sáng vội vàng cho đến các cuộc tụ tập ăn uống về đêm.

2. Uống nhiều bia rượu

Chất cồn trong rượu bia là một yếu tố làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Thống kê cho thấy, 90% các cơn đột quỵ xảy ra có liên quan đến việc sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn.

Việc uống rượu bia thường xuyên khiến mạch máu bị tổn thương, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến tắc mạch hoặc xuất huyết não.

3. Làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, stress liên tục khiến não phải hoạt động trong tình trạng quá tải. Khi làm việc quá sức, huyết áp có xu hướng tăng cao, cơ tim co bóp mạnh hơn.

Dòng máu dồn về não một cách đột ngột có thể làm hình thành cục máu đông gây tắc mạch máu não hoặc gây xuất huyết não. Đây là nguy cơ mà nhiều người trẻ đang đánh giá thấp, đặc biệt là những người làm việc cường độ cao, ít nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Thừa cân, béo phì

Chế độ ăn không hợp lý kết hợp với lối sống ít vận động khiến tình trạng thừa cân ở người trẻ ngày càng phổ biến. Cân nặng tăng không kiểm soát sẽ kéo theo nguy cơ xơ vữa động mạch, máu nhiễm mỡ, làm tăng khả năng xảy ra đột quỵ.

Đặc biệt, dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít di chuyển, là nhóm đối tượng dễ rơi vào vòng xoáy này nhất.

5. Lười vận động

Lười vận động là một trong những nguyên nhân âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm. Khi cơ thể ít vận động trong thời gian dài, quá trình tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, sức bền của mạch máu suy giảm.

Về lâu dài, tình trạng này không chỉ làm giảm sức khỏe tổng thể mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Người trẻ cần làm gì để phòng tránh đột quỵ?

Đột quỵ có thể đến bất ngờ, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu thay đổi kịp thời lối sống.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ cân nặng hợp lý

Kiểm soát cân nặng là bước đầu tiên giúp giảm áp lực lên tim mạch và mạch máu não.

Tập thể dục đều đặn

Duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, tổng 150 phút mỗi tuần giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng sức bền cho hệ tim mạch.

Ăn uống khoa học

Giảm chất béo, giảm muối, tăng cường rau xanh và trái cây. Đây là nền tảng quan trọng để kiểm soát mỡ máu và huyết áp.

Hạn chế rượu bia và chất kích thích

Việc nói "không" với rượu bia không chỉ bảo vệ gan mà còn giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe thường xuyên và tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với những người mắc các bệnh mạn tính như rung nhĩ, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.