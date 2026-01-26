Giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc cuối năm ở công ty, một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ rồi bất tỉnh. Đó là anh Wu, khoảng 40 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đồng nghiệp kể lại, cả bữa tiệc hôm đó anh rất vui vẻ, hoạt bát, ăn uống hào hứng và không có dấu hiệu gì lạ thường. Thế nhưng, sau khi ôm lấy ngực trái và ngã quỵ xuống sàn, anh Wu rơi rơi vào tình trạng ngừng tim ngay tại chỗ. Dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu ròng rã 15 phút để giành lại nhịp đập, nhưng anh phải đối mặt với nguy cơ sống thực vật cả đời.

Người đàn ông ngã quỵ vì nhồi máu cơ tim ngay trong tiệc công ty (Ảnh minh họa)

Y tá phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện anh Wu nằm là Lin Ting (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Trên lồng ngực vẫn còn những vết hằn tím tái và vài chiếc xương sườn bị gãy sau quá trình ép tim cứu sinh khốc liệt. Thế nhưng, do não bộ bị thiếu oxy quá lâu, khả năng sống đời thực vật mãi mãi là rất cao.

Càng đáng tiếc hơn, khi bi kịch này vốn dĩ đã có thể ngăn chặn. Tất cả chỉ vì anh Wu đã quá chủ quan, xem nhẹ, thậm chí coi thường những bất thường của cơ thể.

Vợ anh Wu thừa nhận, anh thừa cân và vốn có lối sống không mấy lành mạnh. Anh hút thuốc, vì công việc mà hay tiệc tùng nên cũng thường uống rượu bia. Đặc biệt, anh còn từng được bác sĩ cảnh báo về huyết áp cao (chưa tới mức bệnh lý) từ 2 năm trước mà chẳng quan tâm.

Đỉnh điểm là khoảng 1 tuần trước, 2 vợ chồng đang đi siêu thị thì anh Wu tức ngực, khó thở và mồ hôi vã ra như tắm. Tuy nhiên, vì giống như vài lần trước, cơn đau chỉ kéo dài vài chục giây tới vài phút rồi tự biến mất khi nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục chủ quan. Dù người vợ liên tục giục đi thăm khám anh cũng không nghe, nhất là đang "kiêng kỵ" dịp cuối năm.

Cứ như vậy, các dấu hiệu cầu cứu bị bỏ qua hết lần này đến lần khác. Ngày tiệc công ty uống nhiều bia rượu, tâm trạng phấn khích, trời lạnh mặc phong phanh lại càng có "cớ" cho nhồi máu cơ tim bùng phát. Anh thậm chí còn chẳng có cơ hội để nói 2 chữ "giá như".

Cảnh báo dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim cần lưu ý

Quan trường hợp đau lòng này, y tá Lin Ting nhấn mạnh rằng chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ trái tim. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm mà bạn cần đặc biệt lưu ý:

- Cảm giác tức ngực hoặc đau thắt như có vật nặng đè nén lên vùng tim.

- Đau nhói ở ngực lan dần ra vai, cánh tay, cổ hoặc hàm.

- Khó thở bất thường ngay cả khi không vận động mạnh.

Người đàn ông này từng nhiều lần đau tức ngực thoáng qua nhưng chủ quan (Ảnh minh họa)

- Đổ mồ hôi lạnh đầm đìa dù nhiệt độ môi trường không nóng.

- Cảm giác mệt mỏi cực độ hoặc chóng mặt, buồn nôn đột ngột.

- Các cơn khó chịu ở ngực xuất hiện khi gắng sức và thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

Những triệu chứng này trở nên đặc biệt nguy hiểm vào mùa đông, khi nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn. Với những người có sẵn "ngòi nổ" như huyết áp cao, cholesterol cao, thừa cân hoặc nghiện thuốc lá, rượu bia... thì càng cần cẩn trọng. Không chỉ khám định kỳ mà còn cần khám ngay khi thấy bất thường dù nhò. Nhất là trong dịp cuối năm, không chỉ trời lạnh mà còn thường nhiều tiệc tùng, áp lực, bận rộn hơn.