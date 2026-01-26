Mong muốn có vòng một căng tròn để kịp diện váy áo ngày Tết, người phụ nữ 30 tuổi tìm đến một spa quảng cáo tiêm filler nâng ngực “không đau, không phẫu thuật, giá rẻ” trên mạng xã hội. Hai tuần sau, vùng ngực phải của chị xuất hiện khối u cứng, sưng đỏ, nóng và đau dữ dội.

Trong tình trạng hoảng loạn, chị nhập viện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chẩn đoán áp xe ngực phải sau tiêm filler - biến chứng nặng do làm đẹp không an toàn. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật xử lý ổ viêm. Sau quá trình điều trị kéo dài, sức khỏe của bệnh nhân mới tạm ổn định.

Theo các bác sĩ, đây không phải ca cá biệt. Những tuần giáp Tết, số bệnh nhân nhập viện vì biến chứng làm đẹp tăng rõ rệt, phần lớn liên quan đến các thủ thuật xâm lấn thực hiện tại spa, cơ sở không đủ điều kiện y tế.

Trên mạng xã hội, hàng loạt lời mời gọi như “đẹp sau 15 phút”, “trẻ hóa thần tốc”, “không đau, không biến chứng” xuất hiện dày đặc. Đánh trúng tâm lý muốn thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn, nhiều người sẵn sàng đánh đổi an toàn để làm đẹp cấp tốc.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tiêm filler nâng ngực là phương pháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thực tế, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng như vón cục, biến dạng ngực, viêm nhiễm, áp xe, hoại tử, thậm chí tắc mạch gây mù mắt và đe dọa tính mạng.

“Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, vừa nhanh, lại an toàn tuyệt đối. An toàn phải được đặt lên hàng đầu, không nên đánh đổi sức khỏe chỉ vì quảng cáo hấp dẫn”, TS. Quang nhấn mạnh.

Không chỉ filler, các trào lưu peel da tại nhà hay tiêm chất trẻ hóa “thần tốc” cũng gây ra nhiều hệ lụy. Người phụ nữ 40 tuổi, Hà Nội tự mua sản phẩm peel da trên mạng về sử dụng, sau ba tuần da bong tróc nặng, sạm đen, sần sùi và phải điều trị kéo dài.

Một trường hợp khác là 45 tuổi, Hải Phòng nhập viện vì nóng rát, nổi mụn mủ lan rộng sau khi tiêm chất trẻ hóa tại spa.

Theo TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, không phải loại da nào cũng phù hợp với peel hay tiêm trẻ hóa. Cùng một sản phẩm nhưng mức độ tác động lên da có thể khác nhau, nếu không được thăm khám, đánh giá đúng tình trạng da và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, nguy cơ biến chứng rất lớn.

Bệnh viện đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng sau tiêm các chất trẻ hóa, phổ biến là phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, teo da, sẹo lõm, khiến người bệnh tốn kém chi phí và mất nhiều thời gian phục hồi.

GS.TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận định làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, làm đẹp an toàn mới là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Theo ông, người dân cần đặc biệt lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất là mỹ phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và phù hợp từng loại da. Thứ hai là các thủ thuật thẩm mỹ bắt buộc thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ có chuyên môn trực tiếp thăm khám, tư vấn và thực hiện.

“Không có thủ thuật nào hoàn toàn không có biến chứng. Sự khác biệt nằm ở mức độ nặng nhẹ và điều đó phụ thuộc rất lớn vào cơ sở thực hiện, trình độ người làm và sản phẩm sử dụng”, GS. Sáu nói.

Để bảo vệ làn da trong thời điểm rét lạnh, BSCKII Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc hóa chất, tránh tắm nước quá nóng, không tự ý sử dụng sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc và duy trì dưỡng ẩm đúng cách.

Khi da có dấu hiệu tổn thương nặng hoặc không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, làm đẹp là một quá trình lâu dài, không có phép màu “lột xác” vừa nhanh, vừa rẻ lại an toàn tuyệt đối và việc đón Tết chỉ trọn vẹn khi sức khỏe được đảm bảo.