Chỉ vì một chiếc đèn sân khấu, một Anh Tài không dám đọc tin tức vì... hình ảnh nhạy cảm, đài truyền hình bị chỉ trích vì quá "khát view"

Mạng xã hội Trung Quốc đang rôm rả với hashtag nôm na là "Trương Duệ vừa nhìn điện thoại, bầu trời lại sập thêm lần nữa”. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề này đã thu hút sự chú ý bởi một tình huống khá trớ trêu: Anh Tài Trương Duệ vốn đã có một đêm thi không mấy thuận lợi khi chỉ đứng thứ hai từ dưới lên trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bản Trung của đài Mango TV, vậy mà hình ảnh sân khấu sau đó lại tiếp tục "đẩy” anh vào một màn viral ngoài dự kiến. Nói cách khác, phần thi tưởng đã đủ khiến nam ca sĩ đau đầu, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Theo những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, Trương Duệ xuất hiện trên sân khấu trong một bộ trang phục sáng màu, đứng trước micro và trình diễn dưới hệ thống ánh sáng có phần khá mạnh. Từ phía sau, những luồng đèn sân khấu chiếu xuyên qua tạo thành hiệu ứng tương phản rất lớn, khiến phần cơ thể của nam ca sĩ hiện lên dưới dạng bóng đen trên nền ánh sáng. Góc máy cộng thêm cách bố trí đèn khiến bức ảnh trở nên đặc biệt bắt mắt, đến mức cư dân mạng lập tức đem khoảnh khắc này ra bàn tán.

Một bình luận được chia sẻ lại viết đầy bất lực: "Cái đèn này là nghiêm túc đấy à?”. Một số người còn đùa rằng hiệu ứng ánh sáng đã biến Trương Duệ thành một "bản đồ giải phẫu di động”, bởi đường nét cơ thể trong ảnh bị ánh sáng phía sau làm nổi bật quá rõ. Có người còn ví von rằng màn trình diễn này chẳng khác nào "chiếu xuyên người”, càng nhìn càng thấy tình huống hài hước.

Điều đáng nói là bản thân Trương Duệ dường như cũng không ngờ mình lại có thêm một màn viral như vậy. Chính vì thế, câu chuyện "nhìn điện thoại rồi thấy trời sập” nhanh chóng trở thành cách cư dân mạng trêu nam ca sĩ sau đêm diễn. Nếu trước đó mọi người còn bàn về kết quả của phần thi thì sau khi loạt ảnh sân khấu được lan truyền, sự chú ý lại chuyển sang… hệ thống ánh sáng.

Một cư dân mạng hài hước bình luận rằng Trương Duệ "vốn hát khá ổn, đứng thứ hai từ dưới lên đã đủ thảm rồi, vừa nhìn điện thoại một cái thì trời lại sập”. Cách nói này nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng vì nó tóm đúng tình cảnh có phần "đen đủi” của nam ca sĩ: Màn trình diễn không đến mức tệ, nhưng kết quả lại không như mong muốn, sau đó còn vô tình có thêm một khoảnh khắc hình ảnh khiến cả mạng xã hội chú ý.

Đặc biệt, chi tiết được dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là biệt danh "Ngũ A Ca” của Trương Duệ. Hình ảnh anh đứng giữa sân khấu với mái tóc gọn gàng, trang phục trắng và ánh đèn màu cam đỏ phía sau tạo ra cảm giác khá điện ảnh, nhưng theo cách mà cư dân mạng Trung Quốc thường gọi là "không đỡ nổi”. Có người thậm chí còn đùa rằng hệ thống ánh sáng lần này đã quá "thật thà”, khiến người xem gần như không còn biết nên tập trung vào tiết mục hay vào hiệu ứng sân khấu.

Từ một khoảnh khắc tưởng chỉ xuất hiện vài giây trên sân khấu, Trương Duệ vì thế lại có thêm một lần được cư dân mạng "đẩy” lên hot search. Điều thú vị là phản ứng của khán giả không hoàn toàn mang tính chê bai. Phần lớn bình luận đều có màu sắc trêu chọc, kiểu càng thương càng muốn đem ra đùa. Nhiều người còn cho rằng sau đêm diễn này, ít nhất một điều đã chắc chắn: Trương Duệ bỗng được thêm rất nhiều người biết đến.

Có bình luận còn hài hước tuyên bố: "Một đêm mà cả nước đều biết Trương Duệ". Người khác lại nói vui rằng trong tình huống này, người thắng cuối cùng chính là "Tề Phi” – một cách gọi đầy tính meme đang được cộng đồng mạng sử dụng trong cuộc thảo luận. Những câu đùa liên tiếp xuất hiện khiến câu chuyện về ánh sáng sân khấu nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một tiết mục ca hát thông thường.

Nhìn ở góc độ khác, đây cũng là kiểu khoảnh khắc rất đặc trưng của mạng xã hội hiện nay: Một chi tiết ngoài dự kiến đôi khi lại khiến nghệ sĩ được chú ý nhiều hơn cả phần trình diễn được chuẩn bị công phu. Trương Duệ có thể không giành được thứ hạng như mong muốn trong đêm thi, nhưng đổi lại, anh lại sở hữu một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất sau chương trình.

Và nếu đúng như những gì cư dân mạng đang đùa, thì Trương Duệ quả thật đã có một đêm "xem điện thoại một cái là trời lại sập”. Nhưng lần này, cái "trời sập” ấy có lẽ cũng mang đến một món quà không tệ: Một màn viral ngoài dự kiến và một lượng lớn khán giả mới biết đến tên anh.