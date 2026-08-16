Dàn sao Vbiz cùng hội tụ trong đêm chung kết Face Star Kidz 2026

Khoảnh khắc được mong chờ nhất của đêm chung kết Face Star Kidz 2026 đã khép lại trọn vẹn khi Bảo Châu chính thức trở thành Quán quân mùa giải năm nay. Ba gương mặt còn lại trong Top 4 là Gia An, Gia Hân và Trường Sơn cùng nhận danh hiệu Á quân, sau một hành trình tranh tài mà theo ban tổ chức, các thí sinh đều cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần cầu tiến.

Trước khi Top 4 lộ diện, chương trình lần lượt trao các danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất, Đại sứ truyền thông, Gương mặt phong cách, Gương mặt triển vọng, Gương mặt ấn tượng, Gương mặt tỏa sáng và Gương mặt truyền cảm hứng. Một số thí sinh cũng nhận thêm giải thưởng riêng từ các phần thi đồng hành trong suốt hành trình.

Đêm chung kết quy tụ nhiều tên tuổi của Vbiz gồm anh Valentin Trần, Chủ tịch Miss Universe Việt Nam, Á hậu Hương Ly, siêu mẫu Dung Dương, nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng và diễn viên Quang Anh. Chương trình do MC, BTV Cẩm Ly và MC Ngọc Sơn dẫn dắt, dưới sự chỉ đạo của CEO Trần Hồng Nhung trong vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn.

Mở màn, tiết mục "Ánh sáng Light" do nhóm Dreamy Xusmin biểu diễn đã tạo không khí sôi động cho cả đêm thi. Ngay sau đó, Top 20 thí sinh xuất sắc trình diễn bộ sưu tập SHINE UP, trong đó các thiết kế được phát triển từ chính ý tưởng của các em và được nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng hiện thực hóa.

Thông điệp "Tỏa sáng theo cách của con" xuyên suốt chương trình được thể hiện rõ qua từng phần thi, khi các thí sinh lần lượt bộc lộ năng khiếu ở nhiều mảng khác nhau từ ca hát, nhảy, catwalk đến trình diễn nghệ thuật. Bên cạnh sân khấu, các em còn tham gia nhiều thử thách trình diễn và chụp ảnh, qua đó được đánh giá về phong thái, khả năng tương tác, biểu cảm và kỹ năng trước ống kính.

Ngồi ở hàng ghế khán giả, diễn viên Quang Anh không giấu được sự bất ngờ: "Tôi nghĩ rằng tất cả những khán giả đang ngồi dưới đây đều có thể cảm nhận được sân khấu hôm nay rất 'cháy', rất hoành tráng và được đầu tư chuyên nghiệp. Ngồi ở dưới sân khấu, tôi thực sự bị cuốn vào những phần trình diễn của các bạn nhỏ. Điều khiến tôi ấn tượng là các bạn không chỉ có ngoại hình sáng sân khấu mà còn rất tài năng và chuyên nghiệp".

Nam diễn viên cũng dành lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh, bởi theo anh, phía sau mỗi tiết mục hoàn chỉnh là rất nhiều công sức, thời gian và sự đầu tư của bố mẹ.

Là người đồng hành ở vị trí ban giám khảo, anh Valentin Trần chia sẻ: "Qua các vòng thi, tôi nhận thấy các bạn nhỏ năm nay đều rất tài năng, có sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Với tôi, mỗi bạn nhỏ bước lên sân khấu hôm nay đều đã là một sự tỏa sáng đáng trân trọng".

Á hậu Hương Ly thì đánh giá cao việc các em vẫn giữ được nét hồn nhiên dù đã qua đào tạo bài bản: "Bản thân tôi đã tham gia nhiều chương trình và có cơ hội gặp gỡ rất nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, khi đến với Face Star Kidz, tôi thực sự bất ngờ trước sự tự tin và khả năng thể hiện của các con. Điều tôi đặc biệt yêu thích là dù được đào tạo bài bản, các con vẫn giữ được sự hồn nhiên, tươi tắn và đáng yêu đúng với lứa tuổi".

Cũng theo cô, đó là điều rất đáng quý ở một cuộc thi dành cho trẻ em, khi giúp các con phát triển tài năng nhưng không đánh mất sự trong sáng, tự nhiên.

Đồng hành cùng các thí sinh từ những vòng đầu, siêu mẫu Dung Dương xúc động khi chứng kiến các em bước lên sân khấu chung kết. "Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là các con ngày càng tiến bộ về kỹ năng biểu diễn mà còn là sự tự tin, bản lĩnh và trưởng thành mà các con có được sau hành trình", cô nói.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm chung kết là sự trở lại của Amie Bảo An, Quán quân Face Star Kidz 2025. Sau một năm, cô bé cho thấy những gì nhận được từ cuộc thi không dừng lại ở danh hiệu.

"Từ ngày con may mắn được đứng ở vị trí cao nhất của Face Star Kidz 2025, con đã có thêm rất nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu, được gặp gỡ các cô chú, anh chị và những người bạn mới. Điều con thay đổi nhiều nhất sau một năm chính là sự tự tin. Trước đây, con khá rụt rè, ít nói, nhưng sau một năm được trải nghiệm, học hỏi và tham gia nhiều hoạt động, con đã biết cười nhiều hơn, mạnh dạn hơn, giao tiếp tốt hơn và tự tin thể hiện bản thân", Bảo An chia sẻ.

Cô bé cũng cho biết đã hiểu rằng danh hiệu Quán quân không phải đích đến, mà là khởi đầu để tiếp tục cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Face Star Kidz là sân chơi dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, tạo môi trường để các em trải nghiệm, khám phá năng khiếu, rèn luyện kỹ năng trình diễn và sự tự tin trước đám đông. Khép lại đêm chung kết, chương trình gửi gắm thông điệp "Tỏa sáng theo cách của con", với kỳ vọng những trải nghiệm từ cuộc thi sẽ trở thành hành trang để các tài năng nhí tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của riêng mình.