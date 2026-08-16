"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy sang Thái Lan hẹn hò tình mới sau hơn 1 năm ly dị, đàng trai là phú nhị đại kém 8 tuổi?

Trần Nghiên Hy (43 tuổi) và nam diễn viên Trần Hiểu chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 2/2025. Sau khi đường ai nấy đi, nữ diễn viên vừa chăm con, vừa tập trung quay phim mới, du lịch và đi concert cùng bạn bè. Cô luôn xuất hiện với trạng thái khá thoải mái và tự do. Đến ngày 13/8, đời sống tình cảm của Trần Nghiên Hy trở thành tâm điểm chú ý khi blogger giải trí tiết lộ cô đã có bạn trai mới. Người đàn ông này được cho biết đã đồng hành cùng mẹ con nàng "Tiểu Long Nữ" sang Thái Lan du lịch. Cặp đôi ra nước ngoài hẹn hò để tránh bị cánh săn ảnh trong nước để mắt và "tóm sống".

Theo tờ Liberty Times, tình mới của Trần Nghiên Hy 35 tuổi, kém nữ diễn viên 8 tuổi. Anh là "phú nhị đại" (cụm từ chỉ thế hệ siêu giàu thứ hai) có cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, gia đình sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ NDT (hàng chục nghìn tỷ đồng). Bạn trai của Trần Nghiên Hy đang làm việc trong công ty gia đình. Vì vậy, người đàn ông có lịch trình linh hoạt, dễ dàng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng Trần Nghiên Hy trong các chuyến công tác và du lịch. Do đó, anh bị ví von là "vệ sĩ toàn thời gian" của nữ diễn viên.

Trần Nghiên Hy được cho biết đã có bạn trai mới và còn cùng đối phương sang Thái Lan du lịch. Ảnh: Sina.

Người đàn ông kém minh tinh Cbiz 8 tuổi, xuất thân trong gia đình giàu có.

Đáng chú ý, người đàn ông này được cho biết có tính cách chu đáo và dịu dàng. Trong thời gian Trần Nghiên Hy bị đứt gân Achilles và phải phẫu thuật, vị thiếu gia đã tận tình chăm sóc cô. Biết nữ diễn viên đặc biệt yêu thương con trai, người đàn ông còn thường xuyên lựa chọn những món quà tinh tế tặng bé Tiểu Tinh Tinh để lấy lòng cậu bé.

Không chỉ được mẹ con Trần Nghiên Hy yêu mến, thiếu gia nói trên còn nhanh chóng hòa nhập với ê-kíp của nữ diễn viên. Trong chuyến đi Thái Lan gần đây, dù là người đàn ông duy nhất trong đoàn, anh chẳng những không ngượng ngùng mà còn thoải mái trò chuyện vui vẻ với các thành viên trong đội ngũ của bạn gái.

Vị thiếu gia được cho biết có tính cách chu đáo, dịu dàng và yêu thương mẹ con Trần Nghiên Hy. Ảnh: Sina.

Trước nghi vấn đã có bạn trai mới sau hơn 1 năm ly hôn "Dương Quá" Trần Hiểu, người đại diễn của Trần Nghiên Hy bác bỏ. Phía nữ diễn viên cho biết người đàn ông là nhân viên công ty. Nữ diễn viên không sang Thái Lan hẹn hò mà thực chất là đang đi team building với các nhân viên.

Người đại diện thay Trần Nghiên Hy bác bỏ thông tin nữ diễn viên đã có bạn trai mới. Ảnh: Sina.

Trần Nghiên Hy có cuộc hôn nhân sóng gió với Trần Hiểu. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Đến năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh (Trung Quốc). "Nụ hôn dưới khăn voan" trong lễ cưới của cặp sao đã gây bão mạng xã hội, trở thành biểu tượng lãng mạn khiến nhiều người ao ước bắt chước.

Tuy nhiên, khoảng thời gian họ hạnh phúc ngắn hơn thời gian bị đồn đoán bất hòa, ly hôn. Đến tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ly hôn, chấm dứt 9 năm chung sống. Trong tuyên bố ly dị, cặp sao không tiết lộ lý do tan vỡ.

Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Theo Trác Vỹ, Trần Hiểu là người đòi ly hôn. Sau khi đưa ra yêu cầu kết thúc với vợ, anh đã dọn hết đồ đạc khỏi tổ ấm và còn "block" (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Không những vậy, khi cha Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu cũng không sang Đài Loan (Trung Quốc) chịu tang hay có bất kỳ động thái tưởng nhớ cha vợ nào.

Do đó, xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

Cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu kết thúc trong drama. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu