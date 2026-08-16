Loạt ảnh Phương Mỹ Chi tình tứ bên chú rể của mình

Sau khi cùng tạo nên chuyện tình ngọt ngào trong MV, mới đây, Phương Mỹ Chi đăng tải loạt ảnh bên Bảo Định trên trang cá nhân. Không còn là những khung hình được dàn dựng chỉn chu theo kịch bản, lần này cả hai xuất hiện với hình ảnh khá đời thường, liên tục tạo dáng và tương tác đầy tự nhiên.

Trong một số khoảnh khắc, Phương Mỹ Chi vòng tay ôm lấy Bảo Định, tựa sát vào đàn anh. Cả hai còn cùng nhau tạo những biểu cảm hài hước, khi thì nhìn lên trời, lúc lại bắt chước hình ảnh các loài động vật. Có bức ảnh, Bảo Định còn đưa tay nâng cằm Phương Mỹ Chi, trong khi nữ ca sĩ thoải mái tạo dáng trước ống kính.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định công khai bộ ảnh ngọt ngào sau hiệu ứng cực tốt từ MV mới

Cả hai không ngại tương tác thân mật với nhau, khiến dân tình không khỏi bàn tán

Đáng chú ý, khoảng cách khá gần cùng những tương tác thân mật khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý. Không ít người xem còn phải bật cười vì cảm giác "Chi - Định" dường như đã bước ra khỏi MV và tiếp tục có một "vũ trụ riêng" ở hậu trường.

Đây cũng là điều khiến Bảo Định trở thành một trường hợp khá đặc biệt trong hành trình hoạt động của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ vốn không thường xuyên công khai những khoảnh khắc quá thân mật với các sao nam trên trang cá nhân. Vì thế, việc cô liên tục đăng ảnh cùng Bảo Định sau khi MV lên sóng nhanh chóng khiến dân tình tò mò.

Bảo Định là sao nam hiếm hoi được Phương Mỹ Chi công khai theo cách này

Trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hóa thân thành một cặp đôi có hành trình tình yêu kéo dài từ thuở ấu thơ. Cả hai là những người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên, nảy sinh tình cảm rồi đi đến hôn nhân.

Sản phẩm gây chú ý không chỉ bởi câu chuyện tình yêu mà còn bởi cách Phương Mỹ Chi đưa văn hóa Khmer Nam Bộ vào MV. Hình ảnh đám cưới, nghi thức và trang phục truyền thống cùng không gian sinh hoạt của người Khmer được đưa vào mạch kể, tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm. Bảo Định cũng gây chú ý khi đảm nhận vai chú rể bên cạnh Phương Mỹ Chi. Cả hai có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào từ MV cho đến loạt ảnh hậu trường.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tạo "chemistry" cực tốt trong MV mới

Sau khi ra mắt, câu hỏi "MV giả tình thật?" cũng bắt đầu được một bộ phận khán giả đặt ra. Nhất là khi đây là một trong số khá hiếm những lần Phương Mỹ Chi công khai tương tác thân mật với một sao nam đến vậy.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận "đẩy thuyền", cũng có không ít ý kiến cho rằng dân tình đang hơi nhiệt tình. Bởi cả hai vừa cùng thực hiện một MV, việc đăng ảnh hậu trường, xuất hiện bên nhau hay có những màn tương tác thân thiết để quảng bá sản phẩm là điều hoàn toàn bình thường.

Hơn nữa, nhìn vào những bức ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng thể hiện sự thoải mái, tinh nghịch giống như hai người bạn thân thiết. Những màn tạo dáng lầy lội, bắt chước động vật hay trêu đùa nhau trong loạt ảnh mới cũng cho thấy cả hai không quá đặt nặng việc phải xây dựng hình tượng một cặp đôi ngôn tình.

Bên cạnh "đẩy thuyền" thì một bộ phận khán giả khác cho rằng mối quan hệ của Phương Mỹ Chi và Bảo Định thân thiết như những đồng nghiệp khi tham gia cùng dự án mà thôi

Bảo Định sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, vốn không xuất phát từ con đường nghệ thuật. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Sau khi ra trường, Bảo Định từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ bartender tại một khách sạn 5 sao, nhân viên văn phòng cho đến khoảng 2 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Cơ duyên với diễn xuất đến với Bảo Định khá tình cờ. Năm 2019, anh có một vai khách mời trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Dù chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh, trải nghiệm ngắn ngủi này lại khiến Bảo Định nhận ra mình muốn nghiêm túc theo đuổi diễn xuất.

Phải mất thêm vài năm để cái tên Bảo Định thực sự được khán giả chú ý. Năm 2025, anh được đạo diễn Hàm Trần lựa chọn tham gia Tử Chiến Trên Không. Bộ phim trở thành bước ngoặt đáng kể trong hành trình của nam diễn viên, giúp anh được biết đến rộng rãi hơn sau khi tác phẩm ra rạp vào ngày 19/9/2025.

Vai diễn trong Tử Chiến Trên Không cũng trở thành cột mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Bảo Định tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ được khán giả chú ý, nam diễn viên còn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Từ một người gần như "tay ngang" bước vào diễn xuất, Bảo Định đang từng bước tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Bảo Định gây chú ý bởi vai diễn tâm lý trong Tử Chiến Trên Không

Ảnh: FBNV