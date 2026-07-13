Chỉ vài chục nghìn đã có món mặn ngon nức mũi, ăn hai ba bữa vẫn thấy thòm thèm

Dạo này giá thực phẩm có tăng nhưng nếu chịu khó lựa chọn nguyên liệu, vẫn có thể nấu được những món vừa ngon vừa tiết kiệm. Tuần trước đi chợ, thấy sườn non đang được bán theo khay nhỏ, tôi mua khoảng 400g với ý định nấu một món mặn ăn được hai bữa.

Đi ngang qua quầy dừa, cô bán hàng gợi ý: "Kho với nước dừa đi con, mềm lắm". Nghe cũng hay nên tôi mua thêm một quả dừa xiêm nhỏ.

Không ngờ, chỉ từ vài nguyên liệu quen thuộc, tôi đã có một nồi sườn non rim nước dừa thơm lừng, đậm đà, ăn đến bữa sau hâm lại vẫn ngon.

Sườn non rim nước dừa – càng hâm càng thấm vị

Khác với món sườn rim thông thường, nước dừa giúp thịt mềm hơn, có vị ngọt thanh tự nhiên mà không cần cho nhiều đường.

Khi rim trên lửa nhỏ, phần nước dừa dần cô lại, tạo thành lớp sốt màu cánh gián óng đẹp bám quanh từng miếng sườn. Thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ săn, xen lẫn chút béo nhẹ của phần sụn non, ăn cùng cơm trắng rất "hao cơm".

Nguyên liệu

400g sườn non.

1 quả dừa xiêm nhỏ (hoặc 300ml nước dừa tươi).

4 tép tỏi.

2 củ hành tím.

1 quả ớt.

Nước mắm, nước màu, tiêu, dầu ăn.

Cách làm

Ảnh minh họa

Sườn non rửa sạch, chần nhanh qua nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra để ráo.

Ướp sườn với nước mắm, hành tím băm, tỏi băm, chút tiêu và một thìa cà phê nước màu khoảng 20 phút.

Phi thơm phần hành tỏi còn lại rồi cho sườn vào đảo đến khi săn mặt.

Đổ nước dừa vào ngập khoảng hai phần ba lượng sườn, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa.

Rim khoảng 35-40 phút, đến khi nước gần cạn thì tăng lửa nhẹ để nước sốt sánh lại và áo đều quanh từng miếng sườn. Thêm vài lát ớt nếu thích vị cay.

Bí quyết để món ngon hơn

Chọn sườn non có cả nạc và sụn sẽ mềm, không bị khô.

Không nên cho quá nhiều đường vì nước dừa đã có vị ngọt tự nhiên.

Rim lửa nhỏ sẽ giúp sườn ngấm gia vị từ trong ra ngoài.

Món này ăn cùng dưa leo, rau luộc hoặc canh rau là vừa đủ, không bị ngấy.

Chưa đến 60 nghìn là có nồi món mặn cho cả nhà

400g sườn non: khoảng 45.000-50.000 đồng (tùy giá từng địa phương và thời điểm).

(tùy giá từng địa phương và thời điểm). 1 quả dừa xiêm nhỏ: khoảng 8.000-10.000 đồng .

. Hành, tỏi, ớt và gia vị: có sẵn trong bếp.

Tổng chi phí chỉ khoảng 55.000-60.000 đồng , đủ cho 3-4 người ăn hoặc một gia đình nhỏ dùng trong hai bữa.

Điều tôi thích nhất ở món này là hương vị càng để lâu càng đậm đà. Hôm đầu ăn với cơm nóng đã ngon, hôm sau chỉ cần hâm lại, nước sốt thấm kỹ hơn vào từng miếng sườn, cả nhà vẫn ăn hết sạch nồi cơm.

Đôi khi, một món ăn được nhớ mãi không phải vì nguyên liệu đắt tiền, mà vì sự kết hợp đúng cách. Chỉ với nồi sườn non rim nước dừa giản dị, bữa cơm gia đình cũng đủ thơm lừng và ấm cúng.