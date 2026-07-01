Chỉ từ vài cọng rau muống và một cốc nước, cô gái trẻ thu hoạch cả chậu rau sau một tháng: Cách trồng thủy canh khiến nhiều người muốn làm theo

Từ vài cọng rau thừa đến cả chậu rau xanh mướt

Nhiều người yêu cây thường đùa rằng: "Điểm đến cuối cùng của việc trồng hoa là trồng rau". Bởi sau một thời gian chăm cây cảnh, không ít người nhận ra việc tự trồng rau vừa mang lại cảm giác thư giãn, vừa có thêm nguồn thực phẩm sạch ngay tại nhà.

Mới đây, một cô gái ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã chia sẻ quá trình trồng rau muống bằng phương pháp thủy canh. Điều đặc biệt là nguyên liệu chỉ là những đoạn thân rau muống còn lại sau khi nấu ăn.

Theo chia sẻ, cô giữ lại vài đoạn thân khỏe mạnh, tỉa bỏ lá, để vết cắt khô trong khoảng 1-2 giờ rồi cắm vào bình nước. Chỉ sau vài ngày, những chiếc rễ trắng bắt đầu xuất hiện. Khoảng một tháng sau, từ vài cọng rau ban đầu đã phát triển thành cả chậu rau xanh um.

"Tôi từng nghĩ trồng hoa đã dễ, nhưng hóa ra trồng rau muống thủy canh còn đơn giản hơn nhiều", cô chia sẻ.

Hình ảnh chậu rau phát triển khỏe mạnh khiến nhiều người bất ngờ. Không ít cư dân mạng cho biết họ sẽ tận dụng ngay phần thân rau còn thừa để thử trồng tại nhà thay vì bỏ đi.

Cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ kinh nghiệm

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người cũng chia sẻ thành quả của mình sau khi áp dụng phương pháp tương tự.

Một số bình luận nổi bật:

"Quan sát cây lớn lên mỗi ngày còn thú vị hơn lúc thu hoạch".

"Chỉ cần thay nước thường xuyên là cây phát triển rất khỏe".

"Từ ngày trồng rau, mỗi sáng thức dậy đều có điều để mong chờ".

"Rau tự trồng vừa đẹp mắt vừa yên tâm khi sử dụng".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc liệu trồng thủy canh có cần bổ sung phân bón hay không.

Theo kinh nghiệm của nhiều người đã thử, trong giai đoạn đầu chỉ cần nước sạch và thay nước định kỳ là cây vẫn có thể phát triển tốt. Khi muốn duy trì lâu dài hoặc trồng với số lượng lớn, người trồng có thể bổ sung dung dịch dinh dưỡng chuyên dùng cho thủy canh để cây phát triển mạnh hơn.

Cách trồng rau muống thủy canh tại nhà

Nếu muốn thử, bạn chỉ cần chuẩn bị một vài vật dụng rất đơn giản.

Bước 1: Chọn thân rau

Chọn những đoạn thân khỏe mạnh, dài khoảng 10-15 cm. Bỏ toàn bộ lá già, chỉ giữ phần ngọn non. Cắt vát phần gốc để tăng khả năng hút nước.

Bước 2: Để khô vết cắt

Sau khi cắt, nên để thân rau nơi thoáng mát khoảng 1-2 giờ để vết cắt se lại, giúp hạn chế thối gốc.

Bước 3: Cắm vào nước

Dùng cốc thủy tinh hoặc chai có miệng rộng. Chỉ để phần gốc chạm nước khoảng 1-2 cm. Không ngâm toàn bộ thân vì rất dễ bị úng.

Bước 4: Chăm sóc

Đặt bình ở nơi sáng nhưng tránh nắng gắt. Thay nước mỗi 2-3 ngày. Nếu phát hiện phần gốc bị thối, cắt bỏ rồi tiếp tục cắm lại.

Thông thường sau 5-7 ngày cây bắt đầu ra rễ, khoảng 3-4 tuần có thể thu hoạch lứa lá đầu tiên.

Không chỉ rau muống, nhiều loại rau khác cũng có thể trồng thủy canh

Ngoài rau muống, nhiều loại rau quen thuộc trong gian bếp cũng có thể tận dụng để trồng lại.

Loại rau Cách thực hiện Thời gian ra chồi Xà lách Giữ lại phần lõi, đặt vào nước 5-7 ngày Rau mùi Giữ nguyên phần rễ Khoảng 1 tuần Bạc hà Cắt cành dài 10-12 cm rồi cắm nước 5-10 ngày Khoai lang Đặt phần đáy củ tiếp xúc với nước 1-2 tuần

Các loại cây này đều phù hợp đặt trên bệ cửa sổ, ban công hoặc góc bếp có ánh sáng nhẹ. Vừa tạo mảng xanh trong nhà, vừa có thể thu hoạch lá non để sử dụng.

Lưu ý để rau thủy canh luôn xanh tốt

Để cây phát triển ổn định, người trồng nên chú ý một số nguyên tắc:

- Luôn dùng nước sạch và thay nước đúng định kỳ.

- Không để bình dưới nắng gắt nhiều giờ liên tục.

- Chỉ cho phần gốc tiếp xúc với nước để tránh thối thân.

- Loại bỏ lá úa và phần gốc hỏng ngay khi phát hiện.

Nếu muốn trồng lâu dài, có thể bổ sung dung dịch dinh dưỡng thủy canh theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chỉ với vài cọng rau tưởng chừng bỏ đi, một chiếc cốc và chút kiên nhẫn, bạn đã có thể tạo nên một góc xanh nhỏ ngay trong căn bếp. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, cách trồng này còn mang lại niềm vui mỗi ngày khi quan sát những mầm non lớn lên và sẵn sàng cho những bữa ăn tươi ngon từ chính thành quả của mình.