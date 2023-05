Chi tiết lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 24-5

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Từ 04:00 đến 10:00

Từ số 18 đến số 106, từ số 118 đến số 120 ; từ số 5 đến số 37 phố Lê Duẩn ; Ngõ 29 phố Nguyễn Thái Học ; từ số 2 đến số 8, từ số 3 đến số 9 phố Nguyễn Khuyến

Đã duyệt

Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 đến 10:30 Nhà B1, B3 Nam Thành Công, ngõ 7, ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng (Ngừng cấp điện chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt



Công ty Điện lực Đống Đa

Từ 10:30 đến 12:30

Nhà B9, B10 Nam Thành Công

Đã duyệt



Công ty Điện lực Đống Đa

Từ 13:00 đến 15:00

Nhà C7 Nam Thành Công, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách (Ngừng cấp điện chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt



Công ty Điện lực Đống Đa

Từ 04:00 đến 10:00

Ngõ 58 Trúc Khê, TT Điện tử thông tin (Ngừng cấp điện chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt



Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 09:15 đến 10:15

Phụ tải T2A chiếu sáng Láng Hòa Lạc

Đã duyệt



Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 10:30 đến 11:30

Phụ tải T1 đèn đường

Đã duyệt



Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 11:00 đến 16:00

Một phần Tổ Dân Phố Số 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm

Đã duyệt



Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 đến 10:00

Một phần xã Cổ BI

Đã duyệt



Công ty Điện lực Gia Lâm

Từ 10:00 đến 12:00

Một phần TT Trâu Quỳ

Đã duyệt



Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 05:00 đến 11:00

Một phần xã Đông Xuân

Đã duyệt



Công ty Điện lực Sóc Sơn

Từ 07:45 đến 09:00

Một phần xã Thanh Xuân

Đã duyệt



Công ty Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 13:00

Từ số nhà 9 đến số nhà 127, từ số nhà 56 đến số nhà 138 phố Khương Trung - Toàn bộ ngõ 102 phố Hoàng Văn Thái

Đã duyệt



Công ty Điện lực Cầu Giấy

Từ 09:00 đến 14:00

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam: 226 Cầu Giấy Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy

Đã duyệt



Công ty Điện lực Hoàng Mai

Từ 03:30 đến 11:00

Một phần phường Giáp Bát

Đã duyệt



Công ty Điện lực Hoàng Mai

Từ 05:00 đến 10:30

Một phần phường Tranh Trì

Đã duyệt



Công ty Điện lực Long Biên

Từ 07:00 đến 14:00

Tổ 3+4 Phường Thạch Bàn

Đã duyệt



Công ty Điện lực Long Biên

Từ 09:00 đến 15:00

Tổ 16+12 Phường Bồ Đề

Đã duyệt



Công ty Điện Lực Mê Linh

Từ 05:00 đến 11:00

Một phần xã Chu Phan

Đã duyệt



Công ty Điện lực Mê Linh

Từ 05:00 đến 11:00

Một phần xã Hoàng Kim

Đã duyệt



Công ty Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 Đến 10:00

Một phần xã Thanh Lâm

Đã duyệt



Công ty Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 10:00

Một phần xã Kim Hoa

Đã duyệt



Công ty Điện Lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Đã duyệt



Công ty Điện lực Hà Đông

Từ 05:00 đến 13:00

Tòa nhà Bình Vượng

Đã duyệt



Công ty Điện Lực Sơn Tây

Từ 07:45 đến 09:30

Một phần trường Sỹ quan Lục Quân

Đã duyệt



Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 13:30 đến 16:00 Một phần trường Sỹ quan Lục Quân

Đã duyệt



Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 13:30 đến 16:00

Tiểu Đoàn 88, Công ty Á Châu

Đã duyệt



Công ty Điện lực Sơn Tây

Từ 15:15 đến 17:45

Một phần khu Mai Trai, phường Trung Hưng

Đã duyệt



Công ty Điện lực Chương Mỹ

Từ 05:00 đến 07:00

TT Chúc Sơn: Khu Ninh kiều, Trang An, Xóm nội, Xóm xá, Xóm Núi, Giáp ngọ, An phú. CCN Ngọc Sơn: Công ty phúc thành, Trẻ tàn tật, Trúc Xuân, VL xây dựng, Trung Hùng, Trung hùng Luxury, Đồ gỗ Hoàng Long, Cable Top, Nhựa Trường Phát, Huy độ, An Quý Hưng, Đào Huy Vượng, Dệt may Đài Việt, Vải sợi khúc tân, Anh minh, thép Tuấn quý, Đức trung, Nhà máy nước, Giấy Ngọc Việt, QT trường sơn, Dụng cụ TDTT, Thịnh Linh, Minh Dương, Cty Rượu - bia- NGK, NM Xử lý nước thải, Bùi Hồng Minh. Xã Thụy Hương: Thôn Ngoài bãi, Trung Tiến, Tân An, Tân mỹ, Phú Bến

Đã duyệt



Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 07:00 đến 12:00 TT Chúc Sơn: Tràng An, CCN Ngọc Sơn: Công ty phúc thành, Trẻ tàn tật Đã duyệt

Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 11:00 đến 12:00 TT Chúc Sơn: Khu Ninh kiều, Trang An, Xóm nội, Xóm xá, Xóm Núi, Giáp ngọ, An phú. CCN Ngọc Sơn: Công ty Phúc Thành, Trẻ tàn tật, Trúc Xuân, VL xây dựng, Trung Hùng, Trung Hùng Luxury, Đồ gỗ Hoàng Long, Cable Top, Nhựa Trường Phát, Huy độ, An Auý Hưng, Đào Huy Vượng, Dệt may Đài Việt, Vải sợi khúc tân, Anh minh, thép Tuấn Quý, Đức Trung, Nhà máy nước, Giấy Ngọc Việt, QT Trường Sơn, Dụng cụ TDTT, Thịnh Linh, Minh Dương, Cty Rượu - bia- NGK, NM Xử lý nước thải, Bùi Hồng Minh. Xã Thụy Hương: Thôn Ngoài bãi, Trung Tiến, Tân An, Tân mỹ, Phú Bến Đã duyệt

Công ty Điện lực Thạch Thất Từ 05:00 đến 09:00 Xã Thạch Hòa Đã duyệt

Công ty Điện lực Thạch Thất Từ 07:00 đến 10:00 Xã Thạch Hòa Đã duyệt

Công ty Điện lực Thạch Thất Từ 05:30 đến 13:30 Một phần xã Thọ An Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:00 đến 11:00 Một phần xã Di Trạch. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:30 đến 09:30 Một phần xã Đức Thượng, Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 08:00 đến 09:30 Một phần xã An Khánh, Các Công ty, đơn vị trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 09:40 đến 11:15 Một phần xã An Khánh, Các Công ty, đơn vị trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 10:00 đến 12:00 Một phần xã Lại Yên, Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 13:30 đến 15:30 Một phần xã La Phù, Các công ty và các đơn vị trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 13:30 đến 15:30 Một phần xã An Khánh, Các Công ty, đơn vị trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 15:10 đến 16:40 Một phần xã An Khánh, Các Công ty, đơn vị trên địa bàn Đã duyệt

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 05:00 đến 10:00 Một phần xã Hồng Sơn (TBA Hồng Sơn 3, Hồng Sơn 6 và Hồng Sơn 10), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 7), Công ty Quang Vân và Bơm An Mỹ 2 Đã duyệt



Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 05:00 đến 06:30 Xã Tam Hiệp Đã duyệt

Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 06:30 đến 11:30 Một phần Xã Tam Hiệp Đã duyệt

Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 11:30 đến 13:00 Xã Tam Hiệp Đã duyệt

Công ty Điện lực Quốc Oai Từ 05:00 đến 12:00 Một phần Xã Yên Sơn Đã duyệt

Công ty Điện lực Thanh Oai Từ 08:00 đến 08:50 Công ty cơ khí Trường Thành Đã duyệt

Công ty Điện lực Thanh Oai Từ 09:00 đến 09:50 Trường THPT IVS Đã duyệt

Công ty Điện lực Thanh Oai Từ 10:00 đến 10:50 Công ty CP Dược Phẩm Smard Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 10:55 đến 11:30 Công ty CP xây dựng và kết cấu thép số 1 Hà Nội Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 đến 12:00 Tổ Dân Phố Xuân Nhang 2, Tổ Dân Phố Xuân Lộc 3 Phường Xuân Đỉnh Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:00 đến 17:00 Tổ dân phố Tân Xuân 1, Tân Xuân 5 - Phường Xuân Đỉnh Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 đến 16:30 Công Viên Hòa Bình - Phường Xuân Đỉnh Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 đến 16:30 Công Ty Đầu Tư và Xây Lắp Thương Mai - Phường Liên Mạc Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:30 đến 16:30 Viện Chăn Nuôi 1 - Phường Thụy Phương Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:30 đến 16:30 Viện Chăn Nuôi 3 - Phường Thụy Phương Đã duyệt

Công ty Điện lực Thanh Oai

Từ 06:00 đến 10:00 Thôn Quế Sơn Hoãn

Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 13:30 đến 15:30 Một phần xã La Phù. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn Hoãn

Công ty Điện lực Sơn Tây Từ 07:15 đến 10:15 Một phần khu phố Phù Xa, phường Viên Sơn Hoãn