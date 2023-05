Chi tiết lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 23-5

Công ty Điện lực Mỹ Đức

Từ 05:00 đến 12:00

Một phần xã Bột Xuyên (TBA Bơm Tảo Khê và Phú Văn), một phần xã An Mỹ (TBA An Mỹ 2, An Mỹ 5), Bơm Mỹ Thành, Bơm tảo Khê và Công ty TNHH SX và TM Dệt May An Hưng

Đã duyệt