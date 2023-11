Chi tiết đợt không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về miền Bắc: Nền nhiệt thấp nhất 11 độ, xuất hiện rét đậm rét hại

Miền Bắc chuyển rét kèm mưa dông



Trong những ngày qua, thông tin thời tiết được người dân miền Bắc quan tâm nhất chính là đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta. Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, ngày hôm nay 11/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng từ chiều ngày 12/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm 12/11 sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này mạnh hơn nhiều so với những đợt trước.

Từ đêm 12/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ khoảng ngày12 - 13/11, trời chuyển rét nhanh kèm mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến ngày 16/11 sẽ có sóng không khí lạnh thứ 2 bổ sung, cường độ cũng mạnh. Đợt không khí lạnh này có hướng di chuyển Bắc - Nam nên gây hiện tượng hanh khô kéo dài nhiều ngày. Hình thái phổ biến là ngày nắng hanh, đêm và sáng lạnh giá.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Trung Bộ mưa rất to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên biển Đông sẽ gây mưa cho các tỉnh Trung Bộ. Cụ thể: Từ đêm 12-13/11, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Mưa sau đó mở rộng ra khu vực từ Hà Tĩnh - Phú Yên.



Từ ngày 13-17/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-500mm/đợt, có nơi trên 700mm/ đợt.

Với lượng mưa được dự báo có thể lên đến 700mm, nguy cơ xảy ra lũ lụt tại nhiều địa phương miền Trung.

Về đợt mưa lớn này, cơ quan khí tượng khuyến cáo: Thời kỳ này vẫn là giai đoạn chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất tại trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi.

Đặc biệt đợt mưa từ ngày 13/11 ở khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên, lượng mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị và vùng trũng thấp. Người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản và theo dõi sát mọi diễn biến thời tiết.

Nhận định thời tiết nửa cuối tháng 11

Mới đây, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trong thời kỳ từ ngày 11/11-10/12/2023 trên phạm vi cả nước.

Theo đó, có khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

KKL trong thời kỳ dự báo tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt thời đoạn giữa tháng 11 có xu hướng hoạt động mạnh hơn TBNN cùng thời kỳ, nhưng sau đó các đợt KKl có thể hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung trong tháng 11, sau đó giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, bão/ATNĐ, KKL có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này vẫn là giai đoạn chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn còn xảy ra, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực.