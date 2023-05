Khán giả Việt phản ứng trái chiều về Nàng Tiên Cá, khen nhạc đỉnh nhưng nữ chính diễn chưa hay?

Chỉ còn vài ngày nữa, siêu phẩm đang được trông chờ của Disney The Little Mermaid - Nàng Tiên Cá sẽ được công chiếu toàn cầu. Tuy nhiên vào tối 21/5 vừa qua, không ít khán giả Việt Nam đã có cơ hội thưởng thức trước thước phim biển cả này trong buổi họp báo ra mắt. Khác với nhiều tranh cãi suốt gần 2 năm qua, Nàng Tiên Cá nhận về không ít lời khen ngợi, bên cạnh đó cũng có một số hạn chế chứ chưa thật sự xuất sắc.

Một trong những yếu tố thành công "hớp hồn" đa số khán giả Việt chính là phần âm nhạc của Nàng Tiên Cá. Vẫn là những ca khúc quen thuộc như Part of Your World hay Under the Sea, bản phối lần này mang đến cảm giác tươi mới, song vẫn có chất riêng và được dàn dựng công phu về hình ảnh. Giọng hát của Halle Bailey - nữ chính vào vai nàng tiên cá Ariel được đánh giá cao, và cả chú cua Sebastian (được thể hiện bởi Daveed Diggs) cũng trở thành tâm điểm vì lối trình diễn duyên dáng.

Khán giả L.H nhận xét: Nàng tiên cá với nét đẹp gây tranh cãi, nhưng công nhận em ấy hát hay. Phần nhạc đỉnh quá đỉnh. Under the Sea của bác cua vẫn quá là mê ly. Sebastian trong phần này cực kì đáng yêu, đỉnh nhất phim.

Khán giả Q.H nhận xét: "Tròn 100 năm, Disney làm vai trò chuyên chở những giấc mơ trẻ thơ, từ Bạch Tuyết, đến Công Chúa Thiếu Ngủ, đến Tiên Cá... là cả một hành trình dài. Và tối nay, Nàng Tiên Cá 2023, một lần nữa lại đem đến cho mình một giấc mơ đại dương chân thực và tuyệt đẹp".

Phần âm nhạc đỉnh cao của phim

Về phần diễn xuất, hai cái tên đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả, bất ngờ thay, là hoàng tử Eric (do Johah Hauer-King đóng) và phản diện Ursula (do Melissa McCarthy đóng). Tuy nhiên, diễn xuất của Halle Bailey lại nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau, có thế mạnh về giọng hát nhưng diễn xuất vẫn khá "non trẻ". Ngoài ra, điểm nhấn còn thuộc về Vanessa - phiên bản phản diện xinh đẹp của Ursula khi lên bờ.

Khán giả Đ.H nhận xét: "Phim xem vui vẻ, hoàng tử Eric đỉnh quá luôn! Melissa diễn Ursula cũng hay, nhưng chưa dữ dằn lắm. Còn Vanessa thì quá chất và đẹp. Chỉ có Ariel là hát hay nhưng diễn đơ..."

Khán giả X.P nhận xét: "Ôi hoàng tử Eric. Tui coi xong nhưng lòng chỉ tơ tưởng đến hoàng tử. Đây là hoàng tử đẹp trai nhất, nhìn mặt mê nhất trong tất cả hoàng tử thuộc vũ trụ người đóng của Disney. Cười cái mà muốn xỉu, nhìn vào ánh mắt mà chỉ muốn ở trong đó luôn".

Hoàng tử Eric và Ursula được khen

Nhìn chung, Nàng Tiên Cá là một tác phẩm "ổn hơn tưởng tượng" của Disney. Một khán giả khẳng định Disney đã có cuộc chơi thành công khi mở đầu bằng tranh cãi, và kết thúc bằng bộ phim chỉn chu, mượt mà. Tuy nhiên đoạn kết phim lại được nhận xét là khá buồn cười dù đáng ra nó phải cảm động, ngọt ngào.

Khán giả K.T cho biết: "Disney đã thành công trong cuộc chơi này. Có thể cách Disney tạo tranh cãi khiến mọi người bớt kỳ vọng vào phim, nên xem có hơi bất ngờ khi phim tốt hơn tưởng tượng. Nói chung chuyện nàng tiên cá không có gì lạ, nhưng bản người đóng làm khá mượt mà, chân thật, sống động và không thiếu sự hài hước".

Nhận xét khác từ khán giả Q.H: "Disney đã làm ra The Way off Water quá xuất sắc, cho nên cái đoạn kết của phim, mặc dù xúc động rưng rưng nước mắt vì quá ý nghĩa, nhưng cũng hơi phì cười một xíu chứ chưa được đẹp đẽ mỹ miều lắm".

Hiện tại theo truyền thông Hollywood, Nàng Tiên Cá được dự đoán sẽ thu về trên dưới 110 triệu USD tại riêng thị trường Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, và nhiều khả năng sẽ là siêu phẩm "tỷ đô" tiếp theo của Disney.

Nàng Tiên Cá chính thức khởi chiếu vào ngày 26/5/2023.

Ảnh: Disney