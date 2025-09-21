Chỉ thay đổi cách chia tiền chợ, tôi đã tiết kiệm gần 1 triệu mỗi tháng

Trước đây: Tiêu kiểu “ngẫu hứng”

Tôi từng có thói quen đi chợ mỗi ngày. Mỗi sáng bước ra chợ, thấy gì tươi ngon là mua, thấy hàng xóm mua gì cũng muốn mua theo. Có hôm chỉ định mua rau 50 nghìn, cuối cùng lại mang về túi đồ 200 nghìn.

- Trung bình một ngày, tôi chi 200–220 nghìn.

- Một tháng 30 ngày, số tiền lên tới 6–6,5 triệu.

- Nhưng nhiều thực phẩm bị thừa, phải bỏ đi vì hỏng.

“Tiền đi chợ” hóa ra không hề nhỏ, thậm chí là một trong những khoản tiêu lớn nhất của gia đình bốn người.

Bước ngoặt: Thử chia tiền chợ theo tuần

Một lần đọc được chia sẻ của một bà mẹ khác, tôi thử thay đổi cách quản lý. Thay vì đi chợ mỗi ngày, tôi lập kế hoạch chia tiền chợ theo tuần.

- Đầu tuần, tôi rút 1,5 triệu cho cả gia đình (tức 6 triệu/tháng).

- Ghi rõ món ăn dự kiến trong 5–6 ngày, phân bổ hợp lý thịt, cá, rau.

- Ưu tiên mua đồ có thể trữ lạnh: thịt, cá, hải sản, chia nhỏ vào hộp.

- Chỉ để lại một phần nhỏ cho rau củ tươi và đồ dùng phát sinh.

Khi cầm số tiền cụ thể trong tay, tôi tự động điều chỉnh: nếu hôm nay mua nhiều thịt, thì hôm sau chỉ mua thêm rau, không “vung tay” nữa.

Kết quả bất ngờ sau 1 tháng

Sau 4 tuần áp dụng, tôi tính lại số tiền:

- Tiêu bình quân: 5,2–5,3 triệu/tháng (giảm gần 1 triệu so với trước).

- Lượng đồ thừa: giảm 70%, hầu như không còn cảnh bỏ rau, thịt vì hỏng.

- Bữa ăn: vẫn đầy đủ thịt cá, rau xanh, thậm chí còn phong phú hơn nhờ lên thực đơn rõ ràng.

Chồng tôi còn ngạc nhiên: “Sao dạo này ăn uống ngon hơn mà tiền chợ lại ít hơn?”

Vì sao cách chia tiền này hiệu quả?

1. Giới hạn ngân sách rõ ràng: Khi chỉ có 1,5 triệu/tuần, tôi buộc phải tính toán hợp lý.

2. Tránh tiêu theo cảm xúc: Không còn cảnh thấy gì cũng mua, vì biết còn phải giữ tiền cho cả tuần.

3. Giảm đồ hỏng, lãng phí: Mua vừa đủ, ăn hết mới mua tiếp.

4. Có cái nhìn tổng thể: Thay vì “hôm nay ăn gì”, tôi nhìn cả tuần để cân đối dinh dưỡng và chi phí.

Bảng so sánh: Chia tiền chợ trước và sau thay đổi

Thói quen Trước thay đổi (đi chợ hàng ngày) Sau thay đổi (chia theo tuần) Tiền chợ/tháng 6 – 6,5 triệu 5,2 – 5,3 triệu Lãng phí thực phẩm 15–20% Dưới 5% Thực đơn Ngẫu hứng, nhiều khi trùng lặp Đa dạng, đủ dinh dưỡng Tâm lý Thường xuyên lo vượt ngân sách An tâm, dễ kiểm soát chi tiêu

Chỉ riêng tiền chợ đã giúp tôi tiết kiệm gần 12 triệu/năm – một khoản đủ để mua sắm đồ gia dụng mới hoặc lập quỹ dự phòng.

Mẹo nhỏ để áp dụng thành công

1. Lập thực đơn trước khi đi chợ: Viết ra 5–7 món chính cho cả tuần, mua đúng số lượng.

2. Chia nhỏ tiền mặt: Dùng phong bì hoặc ví riêng cho từng tuần, hết thì dừng.

3. Trữ lạnh thông minh: Chia thực phẩm vào hộp nhỏ, dán nhãn ngày để dễ sử dụng.

4. Đi chợ ít lần hơn: Mỗi tuần chỉ 2–3 lần, tránh tiêu thêm vào những thứ không cần.

5. Theo dõi sổ chi tiêu: Cuối tuần, ghi lại số tiền đã dùng để rút kinh nghiệm.

Bài học sau 3 tháng áp dụng

Sau 3 tháng duy trì cách chia tiền chợ theo tuần, tôi nhận ra lợi ích không chỉ nằm ở số tiền tiết kiệm được.

- Tinh thần thoải mái hơn: Không còn cảnh cuối tháng nhìn ví trống rỗng, tôi cảm thấy tự tin hơn khi quản lý tiền.

- Gia đình gắn kết hơn: Có thực đơn sẵn, các thành viên trong nhà cũng góp ý, nhờ đó bữa cơm phong phú và hợp khẩu vị hơn.

- Tạo động lực tiết kiệm: Nhìn số tiền để ra được mỗi tháng, tôi có thêm động lực lập quỹ dự phòng và thậm chí bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư nhỏ.

Chị bạn thân của tôi, nghe tôi kể, cũng thử làm theo. Kết quả, chị còn tiết kiệm được nhiều hơn vì có thói quen mua thực phẩm theo combo ở siêu thị. “Thật ra tiết kiệm không khó, quan trọng là có tư duy sắp xếp và biết đặt giới hạn,” chị nói.

Kết

Thoát khỏi vòng xoáy chi tiêu ngẫu hứng đôi khi không cần những biện pháp quá phức tạp. Chỉ một thay đổi nhỏ – chia tiền chợ theo tuần thay vì theo ngày – cũng đủ tạo ra khác biệt lớn, giúp tôi tiết kiệm gần 1 triệu mỗi tháng mà bữa cơm vẫn ngon, vẫn đầy đủ.

Đó không chỉ là con số, mà còn là cảm giác an tâm khi biết mình đang kiểm soát được tài chính, đang đi đúng hướng để xây dựng một cuộc sống ổn định và nhàn nhã hơn.