3 thói quen nhỏ giúp tôi tiết kiệm hơn 50% tiền chợ mỗi tháng

Thói quen 1: Lập thực đơn trước khi đi chợ

Trước đây, tôi đi chợ theo cảm hứng. Thấy gì ngon thì mua, về nhà mới tính nấu món gì. Kết quả là tủ lạnh lúc nào cũng thừa, nhiều thực phẩm hỏng phải bỏ.

Từ khi lập thực đơn, mọi thứ thay đổi:

- Tôi viết sẵn kế hoạch ăn trong tuần: 3 bữa chính, có món mặn, món rau, canh.

- Chỉ mua đúng số lượng cần, không thêm thắt.

- Biết món nào dùng hết trong ngày, món nào có thể bảo quản lâu.

Chỉ riêng việc này đã giúp tôi giảm ít nhất 30% chi phí, vì không còn tình trạng “mua nhiều, bỏ đi nhiều”.

Thói quen 2: Đi chợ 2 lần/tuần thay vì ngày nào cũng đi

Trước đây, tôi đi chợ hầu như ngày nào cũng mua đồ. Mỗi lần mua thêm vài món không cần thiết: hộp sữa chua, gói bim bim, hay một bó rau dự phòng.

Nay tôi chỉ đi chợ 2 lần/tuần, vào thứ Hai và thứ Năm. Mỗi lần mua đủ lượng rau, thịt, cá cho 3–4 ngày. Cách này giúp tôi:

- Giảm mua “theo hứng” vì không nhìn thấy quá nhiều thứ bày bán.

- Quản lý tốt hơn lượng thực phẩm có trong nhà.

- Bớt mệt mỏi vì ngày nào cũng nghĩ “tối nay ăn gì”.

Kết quả: chi tiêu giảm đáng kể, mà bữa ăn vẫn đủ món, không hề thiếu thốn.

Thói quen 3: Tận dụng đồ sẵn có và mua theo mùa

Một bí quyết nữa là tôi bắt đầu “tận dụng tối đa” đồ đã có. Thay vì mua thêm, tôi mở tủ lạnh, kiểm tra kỹ: có cà rốt còn thừa thì kết hợp nấu canh, còn ít thịt băm thì làm chả trứng.

Ngoài ra, tôi chú ý mua rau củ, trái cây theo mùa. Mùa nào thức nấy vừa rẻ, vừa tươi. Ví dụ: mùa hè ăn nhiều rau muống, mùa đông mua cải thảo.

Thói quen này nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn: không còn cảnh thực phẩm thừa chồng chất, lại tận hưởng đúng hương vị theo mùa.

Bảng so sánh chi tiêu trước và sau khi thay đổi thói quen

Khoản mục Trước khi thay đổi (nghìn đồng/tháng) Sau khi thay đổi (nghìn đồng/tháng) Ghi chú Thịt, cá 2.500 1.500 Mua theo thực đơn, không dư Rau củ, hoa quả 1.500 800 Mua theo mùa, dùng hết Đồ khô, gia vị 1.000 700 Dùng lại đồ sẵn có Đồ ăn vặt, phát sinh 1.200 400 Hạn chế mua theo hứng Tổng cộng 6.200 3.400 Tiết kiệm ~2.800, gần 55%

Với ba thói quen nhỏ, tôi tiết kiệm gần 3 triệu/tháng – một khoản không hề nhỏ với ngân sách gia đình.

Kết

Tiết kiệm tiền chợ không phải là ăn uống kham khổ, mà là biết lên kế hoạch, mua đủ và dùng hết. Chỉ cần lập thực đơn, đi chợ có kế hoạch và tận dụng đồ sẵn có, tôi đã giảm hơn 50% chi phí mà bữa cơm vẫn đầy đủ, phong phú.

Với phụ nữ trung niên hay bất kỳ ai lo toan tài chính, những thói quen nhỏ này có thể là khởi đầu cho một lối sống thông minh và bền vững hơn.