Chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng từ 8-10 - mức gây hại rất cao, người dân ra đường đừng quên làm những việc này

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (15/7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.



Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong những ngày nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức nguy hại bạn cần làm những việc sau:

PGS.TS Nguyễn Văn Thường (Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, trong những ngày nắng nóng cao điểm thì việc bảo vệ da và chăm sóc cơ thể là ưu tiên hàng đầu. Người dân đừng quên làm những việc sau để bảo vệ sức khỏe:

- Khi đi ra ngoài trời nắng, hãy mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành.

- Sử dụng kính dâm có khả năng chặn tia cực tím (kính có ghi thông số UV hoặc chỉ số ANSI trên bao bì). Chọn kính chống nắng có kích thước lớn, che được toàn bộ vùng mắt.

- Khi đứng dưới bóng cây, bạn có thể sử dụng ô che chắn để giảm tác động trực tiếp của tia UV.

- Cả phụ nữ lẫn nam giới đều cần sử dụng các sản phẩm giúp chống nắng, bảo vệ da như kem chống nắng ở cả dạng kem, gel lẫn xịt tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Kem chống nắng nên có chỉ số SPF 30+ và khả năng chống tia UVA/UVB.

- Phụ huynh cần bảo vệ che chắn cho trẻ em khi ra ngoài bởi da của trẻ nhạy cảm hơn và thời gian tiếp xúc với ánh nắng còn kéo dài hơn người lớn.

- Uống thật nhiều nước: Trong những ngày nắng nóng, làn da tiết nhiều dầu nhưng lại mất nước trên bề mặt. Bạn cần uống đủ nước để cân bằng độ ẩm cho da, tránh tình trạng khô da và gây xỉn màu da. Đồng thời việc làm này giúp bù nước cho cơ thể kịp thời, tránh nguy cơ bị say nắng say nóng, đột quỵ…

- Nếu có thể hãy tránh đi ra ngoài nắng trong khoảng thời gian từ 10h – 16h để hạn chế tối đa tác động nguy hại của tia UV.