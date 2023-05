Chi Pu sẽ đối đầu với những 'Đại Tỷ' hát hay, nhảy giỏi lại còn cực xinh đẹp nào ở show 'Đạp Gió 2023'

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 là chương trình đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả vì có sự góp mặt của Chi Pu.

Tại đây, Chi Pu sẽ cùng với 32 nghệ sĩ khác thi thố tài năng ca hát, nhảy múa để giành suất debut trong nhóm nhạc do chương trình thành lập.

Tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu sẽ đối đầu với những đối thủ cực mạnh.

Họ không chỉ hát hay, nhảy giỏi mà còn cực kỳ xinh đẹp và có lượng fan đông đảo.

Chi Pu tại chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023". Ảnh: Sina

Ngô Thiến

Ngô Thiến sinh năm 1992, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồ Bắc và đạt giải thí sinh ăn ảnh nhất. Ngô Thiến tham gia Bên nhau trọn đời bản truyền hình cùng với Đường Yên - Chung Hán Lương. Trong dự án này, Ngô Thiến đóng vai Tiểu Mặc Sênh - là vai diễn lúc nhỏ của Triệu Mặc Sênh (Đường Yên).

Ngô Thiến. Ảnh: Weibo

Ngô Thiến từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Lộc Đỉnh Ký (vai Mộc Kiếm Bình), Bích huyết thư hương mộng (vai Tuyên Mẫn Nguyệt), Bạn trai vi diệu của tôi (vai Điền Tịnh Thực). Tuy nhiên, sau thành công của Anh chỉ thích em đóng cặp cùng Trương Vũ Kiếm thì Ngô Thiến thực sự được biết đến nhiều và được truyền thông ưu ái dành cho nhiều lời khen ngợi.

Năm qua, Ngô Thiến trải qua sóng gió hôn nhân khá ồn ào với Trương Vũ Kiếm. Sau khi ly dị, Ngô Thiến được cư dân mạng ủng hộ rất nhiều, không ít người cho rằng Ngô Thiến nên tập trung vào con đường phát triển sự nghiệp chứ đừng để tâm đến gã chồng tệ bạc như Trương Vũ Kiếm.

Ella Trần Gia Hoa

Ella Trần Gia Hoa từng rất nổi tiếng với phong cách tomboy và là một trong số những người đưa trào lưu này vào showbiz châu Á.

Trần Gia Hoa được phát hiện tài năng trong cuộc thi hát của công ty HIM International Music vào năm 2000. Cô ký hợp đồng với HIM International Music, trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E cùng với Chung Gia Hân và Thái Trác Nghiên.

Ella Trần Gia Hoa. Ảnh: Weibo

Trần Gia Hoa có giọng nữ trung, đặc biệt gây ấn tượng ở các tông trầm, hợp với nhiều bài ballad lãng mạn nhẹ nhàng. Trần Gia Hoa đã hoạt động trong showbiz suốt 18 năm và sở hữu lượng fan ổn định. Tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Ella Trần Gia Hoa được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, đồng thời mang đến cho khán giả nhiều tiết mục trình diễn đỉnh cao.

Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, cô được đông đảo khán giả biết đến khi đóng các phim như Cung tỏa châu liêm, Huyền của Ôn Noãn, Diên Hi công lược. Thực tế thì Trương Gia Nghê đã nổi tiếng từ năm 2006, khi cô được Quỳnh Dao giao vai nữ chính trong phim truyền hình Tân một thoáng mộng mơ.

Trương Gia Nghê. Ảnh: Weibo

Năm 2016, Trương Gia Nghê kết hôn với doanh nhân Mãi Siêu và đã sinh 2 con trai. Trong một bài phỏng vấn, Trương Gia Nghê đã khiến công chúng phải bất ngờ với góc khuất của cuộc hôn nhân này. Cụ thể, mặc dù đã đăng ký kết hôn với Mãi Siêu từ nhiều năm trước, cả 2 vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Cuối năm 2022, Trương Gia Nghê đối mặt với cú sốc lớn là Mãi Siêu bị phanh phui chuyện ngoại tình với 1 cô gái trẻ. Trương Gia Nghê được khán giả ủng hộ mau chóng ly hôn để không còn dính dáng tới người chồng bội bạc.

Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, là thần tượng của nhiều khán giả khi có loạt vai diễn ấn tượng trong các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Thái Bình công chúa bí sử, Cô dâu thứ 100, Chí tôn hồng nhan... Giả Tịnh Văn sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn đầy sức hút.

Năm 15 tuổi, khi học năm thứ 3 sơ trung, Giả Tịnh Văn được phát hiện và mời tham gia đóng quảng cáo thương mại đầu tiên. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện nhiều hơn với vai trò người mẫu quảng cáo. Năm 1993, Giả Tịnh Văn ghi danh ở khoa nghệ thuật phương Đông của Nankai University. Cô yêu thích và chú tâm ghi chép nhất trong các giờ văn học và hội họa cổ điển Trung Hoa. Cùng năm đó, cô được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Giả Tịnh Văn. Ảnh: Weibo

Ngoài việc đóng phim, Giả Tịnh Văn cũng không ít lần khoe giọng hát ngọt ngào. Ở tuổi gần 50, Giả Tịnh Văn vẫn quyết định thử sức ở chương trình thực tế ăn khách Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Khi được hỏi lý do tham gia show âm nhạc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Giả Tịnh Văn cho biết: "Các bạn đã xem tôi đóng phim mấy chục năm, bây giờ, tôi thử làm một điều gì đó khác biệt".

Theo Giả Tịnh Văn thì cô muốn thử thách bản thân ở các sân khấu lớn của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, dù biết hành trình này sẽ gặp không ít khó khăn nhưng nữ diễn viên vẫn hứa sẽ cố gắng thực hiện thật tốt.