Chi Pu vừa xuất hiện ở show Trung đã khiến 2 "tỷ tỷ" tranh giành về đội

Như vậy là 2 tập đầu của show Đạp Gió 2023 đã chính thức lên sóng. Đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - Chi Pu đã mang đến màn biểu diễn khá mãn nhãn với bản hit quen thuộc Đóa Hoa Hồng dù giọng hát còn nhiều tranh cãi.

Trước khi cuộc thi diễn ra, nhiều người lo lắng rằng Chi Pu sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các thí sinh khác. Nhưng khi chương trình lên sóng, điều này đã được chứng minh sai hoàn toàn. Dù vốn tiếng Trung còn hạn chế nhưng Chi Pu vẫn chủ động bồi thêm tiếng Anh để trò chuyện với những tỷ tỷ khác.

Chi Pu trình diễn Đoá Hoa Hồng tại Đạp Gió 2023

Không những vậy, cô còn chiếm được cảm tình của khá nhiều người, đặc biệt là thành viên 2 nhóm nhạc nổi tiếng - Ella (S.H.E) và Amber (f(x)). Đây cũng là 2 gương mặt sở hữu điểm số cao nhất ở phần thi mở màn nên có quyền chọn thành viên cho đội của mình. Đặc biệt, team Ella sẽ diễn ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh đúng như lời đồn trước đó và chính Ella đã chọn bài hát này cho team mình.

Team Ella sẽ diễn See Tình

Khi được hỏi ai muốn tham gia team Ella, Chi Pu phải mất một thời gian mới hiểu ra vấn đề và đứng dậy xung phong. Và Ella đã chọn Chi Pu là thành viên đầu tiên cho team mình. Ngay lập tức, 1 gương mặt tỏ ra vô cùng tiếc nuối và liên tục nói: "No, no, no (Không, không, không)", đó chính là đội trưởng Amber.

Chẳng là trước khi vòng chọn đội bắt đầu, Chi Pu và Amber có nhiều khoảnh khắc "thả thính" khắp trường quay. Chi Pu cũng từng mong Amber chọn mình về đội nhưng cuối cùng thì...

Chi Pu được cả Ella và Amber tranh giành với phần thắng thuộc về Ella

Chi Pu nhanh chóng giải thích: "Thực ra, tôi cũng muốn ở trong đội của bạn nhưng tôi thấy đây là 1 ca khúc Việt Nam nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với team có bài hát Việt Nam". Lúc này, Amber mới đành chấp nhận số phận.

Chi Pu từng hứa về team Amber nhưng...