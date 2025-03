Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn có hành động đánh dấu chính thức "gương vỡ lại lành"!

Tại tiệc cưới của Salim tại Nha Trang, ngoài những khoảnh khắc đẹp lung linh của cô dâu chú rể thì màn Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn nhảy múa, cùng nhau làm hoà sau 5 năm cũng gây bão mạng xã hội. Sau khi loạt "khoảnh khắc lịch sử" lan truyền khắp mạng xã hội, Chi Pu thoải mái đăng ảnh bên Quỳnh Anh Shyn nhưng đối phương lại có vẻ "bơ đẹp", "im hơi lặng tiếng". Hậu màn làm hoà này, netizen còn soi ra được loạt bằng chứng cả hai đã kết bạn, follow thêm nhiều người mới ngoại trừ đối phương.

Cuối cùng, điều cư dân mạng mong chờ mấy hôm nay đã xảy ra. Theo đó, vào trưa ngày 13/3. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã xuất hiện trong danh sách những người được đối phương theo dõi. Mặc dù đã ấn nút để quan tâm và dõi theo cuộc sống của nhau, thế nhưng Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn không tương tác cũng chưa tag (gắn thẻ) nhau trong bất kì bài đăng nào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc chính thức follow nhau đã phần nào chứng minh tình bạn của 2 mỹ nhân Hà Thành đã thật sự "gương vỡ lại lành".

Sau tất cả, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã theo dõi lại đối phương

Đám cưới Salim thật sự "chữa lành", khiến đôi bạn 5 năm lục đục có thể làm hoà với nhau

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT là 4 mỹ nhân trong hội được ưu ái gọi là "F4 Hà thành" vì ai cũng xinh đẹp, giỏi giang. Cứ mỗi dịp đặc biệt, F4 sẽ xuất hiện cùng nhau, chụp những bộ ảnh bùng nổ visual. Thế nhưng vào năm 2020, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vướng ồn ào nghi yêu lại người yêu cũ của bạn. Cụ thể hơn là Chi Pu dính đồn đoán hẹn hò thiếu gia là người từng hẹn hò Quỳnh Anh Shyn. Trong khi đó, hội bạn này có nguyên tắc không đụng đến người yêu cũ của nhau.

Drama căng thẳng hơn khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay huỷ theo dõi Chi Pu - 1 hành động được cho là ngầm ám chỉ sự rạn nứt. Không lâu sau đó, Quỳnh Anh Shyn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội). Dòng trạng thái này được cho là "lời nhắn gửi" của Quỳnh Anh Shyn đến Chi Pu.

Hội bạn F4 giờ đây không còn phải chia phe để gặp gỡ nhau

Đến năm 2023 thì Chi Pu cũng làm điều tương tự, cô không còn theo dõi Quỳnh Anh Shyn, gặp ở sự kiện cũng như "người dưng vô hình". Trong thời gian qua, những thành viên hội này rơi vào thế khó vì phải chia phe để gặp gỡ, có Quỳnh Anh Shyn thì không có Chi Pu và ngược lại. Đến đám cưới Salim thì 2 mỹ nhân cùng tham dự và có cơ hội "nối lại tình xưa". Salim chứng kiến khoảnh khắc này đã thốt lên: "Tôi hạnh phúc quá".

Clip: Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn khoác tay đánh dấu cột mốc làm hoà sau 5 năm giận hờn