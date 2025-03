Mới nhất: Chi Pu nói 1 câu sau màn "tái hợp lịch sử", Quỳnh Anh Shyn có hành động lạ

Sau khi có màn nối lại tình xưa gây bão mạng xã hội tại đám cưới của Salim, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn là hai cái tên được quan tâm nhất thời điểm hiện nay. Trước đó, 4 người đẹp là Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Sun HT - Salim từng có mối quan hệ thân thiết, đồng hành bên nhau ở mọi sự kiện cho tới ngoài cuộc sống. Tuy nhiên 5 năm trước, Chi Pu vướng tin đồn trục trặc vì yêu lại người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn. Mối quan hệ của bộ tứ này sau đó cũng bị ảnh hưởng.

Tối 10/3, Chi Pu đã đăng tải hình ảnh mới trong đám cưới Salim và thiếu gia Hà thành trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 còn viết dòng chú thích bày tỏ cảm xúc: "Họ hạnh phúc và chúng tôi hạnh phúc". Trong những bức hình này, Chi Pu còn chia sẻ khung hình có sự xuất hiện của bạn thân Quỳnh Anh Shyn. Do đó, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của cặp đôi đã bình thường trở lại.

Về phía Quỳnh Anh Shyn, cô cũng tung hàng loạt bức hình trong hôn lễ hot nhất nhì Vbiz trên trang cá nhân và nhắn nhủ tới người bạn thân: "Luôn luôn hạnh phúc nhé Salim". Tuy nhiên, người đẹp lại bị soi có hành động lạ, khác biệt hẳn với Chi Pu. Trong những bức hình được Quỳnh Anh Shyn đăng tải không có tấm hình nào có mặt của Chi Pu. Sau màn tái ngộ lịch sử, cư dân mạng còn soi ra Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn hiện vẫn chưa theo dõi nhau trên Instagram. Hành động này khiến nhiều người vô cùng tò mò về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT đã gắn bó mật thiết, cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện và dự án. Bộ tứ không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng mà còn gặt hái nhiều thành công riêng trong các lĩnh vực như thời trang, diễn xuất và kinh doanh.

Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ về một tình bạn đẹp và bền chặt. Trong một talkshow, hội bạn đình đám này từng tiết lộ, 4 chị em có chung một tin nhắn nhóm, cứ ai gặp chuyện gì chỉ cần nhắn một tiếng, mọi người sẽ có mặt để tâm sự, giúp đỡ.

Mối quan hệ thân thiết của bộ 4 Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT từng nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả

Năm 2020, nhóm bạn thân gặp lục đục, tan rã, nguyên nhân được cho là từ phía Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn. Khi đó, Quỳnh Anh Shyn đột ngột bỏ theo dõi Chi Pu trên Instagram - 1 hành động được cho là ngầm ám chỉ sự rạn nứt. Không lâu sau đó, Quỳnh Anh Shyn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội).

Chi Pu được đồn đoán là đã hẹn hò với người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn - 1 công tử gia thế ở Hà Nội - sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Việc làm này được cho là vi phạm "quy tắc bất thành văn" giữa những người bạn thân là không yêu lại tình cũ của nhau. Dân mạng cho rằng hành động của Chi Pu khiến Quỳnh Anh Shyn cảm thấy bị phản bội, bởi giữa họ từng có một cam kết rằng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó. Đến năm 2023, Chi Pu chính thức hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn trên Instagram, gặp nhau ở sự kiện cũng giữ khoảng cách nhất định.