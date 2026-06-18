Chi Pu diện đầm ống champagne đính ngọc trai, đẹp kiêu sa trên bìa tạp chí

Numéro 5: Người dấu yêu là bộ sưu tập thứ năm và tâm huyết nhất của Nguyễn Phúc Tuấn. Sáu tháng ấp ủ, hàng trăm giờ làm thủ công, tất cả gói gọn trong ba chương cảm xúc: Hy vọng, Mù sương và Khởi sinh. Chất liệu hoàn toàn là lụa tơ tằm Bảo Lộc, kết hợp kỹ thuật đan dây thủ công đặc trưng và ngọc trai thiên nhiên, biểu tượng của nỗi đau được chuyển hóa thành vẻ đẹp. Họa tiết hoa thủy tiên xứ Huế chạy xuyên suốt như một chữ ký thẩm mỹ riêng của nhà thiết kế.

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm là người đầu tiên diện thiết kế từ Numéro 5 khi bộ sưu tập chưa chính thức ra mắt, trong sự kiện giới thiệu chương trình Hoa Xuân Ca trên VTV. Cô chọn đầm hai dây màu champagne xếp tầng đính đá lấp lánh, dáng xòe nhẹ thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Ánh lụa Bảo Lộc dưới đèn sân khấu đủ để nói lên tất cả.

Hồ Ngọc Hà

Cách nửa vòng trái đất, Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Hard Rock Event Center ở Tampa, Mỹ trong đầm ngắn đen phủ nhiều lớp vải bồng xếp sóng từ vai xuống gấu, phối cùng bốt đen đính khóa vàng. Vừa mạnh mẽ, vừa bay bổng, đúng chất sân khấu quốc tế, đó cũng là khoảnh khắc Numéro 5 lần đầu vượt ra ngoài biên giới.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương chọn đầm dài trắng lụa satin trễ vai với những đóa hoa lụa nổi ba chiều như mộc lan bung nở. Nhã Phương nghiêng về kiến trúc bất đối xứng với đầm ngắn một vai trắng sữa, phần bồng xếp tầng và tà sau kéo dài tạo nét phức tạp tinh tế. Diễn viên Tam Triều Dâng diện thiết kế nhiều tầng dây rủ đính ngọc trai champagne lên tiếng hoàn toàn, chỉ để tóc thẳng buông tự nhiên.

Chi Pu

Trong bộ ảnh tạp chí Marie Claire Việt Nam, Chi Pu biến Numéro 5 thành ngôn ngữ của sự đối lập. Lúc thì sắc lạnh với phần thân nhung đen cổ sâu đính hoa thủy tiên trắng kết hợp chân váy bồng trắng ngà, lúc lại nằm dài trên nền rêu như nàng tiên trong truyện cổ, diện đầm ống champagne đính ngọc trai cùng quả táo đỏ đặt bên cạnh đầy ẩn dụ.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Hoa hậu Bảo Ngọc, người từng mặc thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn trong màn final walk cuối cùng tại Miss World Vietnam, tiếp tục gắn bó với anh qua hai bộ ảnh. Một bên là đầm quây kỹ thuật đan dây thủ công xếp nhiều tầng như cánh hoa với tà voan trắng phủ hai vai, chiều cao vượt trội của cô tôn trọn kiến trúc đồ sộ của thiết kế. Bên kia là đầm thêu tay cung đình dày đặc với họa tiết phượng hoàng, hoa lá và kiến trúc cổ kính, phối tà voan tím buông lơi, mỗi sắc màu như một mảnh ký ức về Huế quê hương của nhà thiết kế.

Hoa hậu Thiên Ân

Thiên Ân xuất hiện trong hai thiết kế trong cùng một bộ ảnh: một lần xoay tròn trong váy xòe bồng lụa mỏng xanh lơ phối áo nịt đen đính hoa thủy tiên, bóng in lên tường vàng như một bức họa sống. Lần khác lại đội mũ lưới đính đá, chọn đầm champagne với khối nơ kiến trúc lớn siết ngang eo.

MC Thanh Thanh Huyền

Thanh Thanh Huyền, Yolina Lindquist, Chelsea Fernandez, Như Vân, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Anh Phạm cũng đều góp mặt trong danh sách ngày càng dài của Numéro 5 .

Điều thú vị nhất trong hành trình ba tháng của Numéro 5 là những lần "đụng hàng" không ai lên kế hoạch trước. Chelsea Fernandez và Thanh Thủy cùng diện một mẫu, nhưng làn da nâu ấm và khí chất quốc tế của Chelsea tạo vẻ quyến rũ phóng khoáng, trong khi nét đẹp thanh thuần của Thanh Thủy lại toát lên sự dịu dàng tinh tế, hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau về vẻ đẹp người phụ nữ.

Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Anh Phạm

Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ: "Khi một thiết kế được nhiều người yêu thích đến mức cùng chọn nó, điều đó có nghĩa là nó chạm đến điều gì đó thật sự chung, một cảm xúc, một vẻ đẹp mà ai cũng muốn được mang trên mình. Mỗi người trong số họ đã mang thiết kế đến một cuộc sống mới. Cùng một bộ váy, nhưng trên mỗi người là một câu chuyện khác nhau và đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến khi thực hiện Numéro 5."