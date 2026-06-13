Chi Pu chính thức ấn định ngày ra mắt "siêu album" EXs: Amber Liu bay sang tận Việt Nam, bí ẩn 4 năm được giải mã

Chiều 12/6/2026, Chi Pu tổ chức Exhibition và Listening Party cho album EXs tại TP.HCM với quy mô chưa từng có trong sự nghiệp. Sự kiện được tài trợ bởi Geely - tập đoàn ô tô tư nhân lớn nhất Trung Quốc và top 10 toàn cầu - minh chứng cho sức hút thương mại của nữ ca sĩ trên vai trò đại sứ thương hiệu. Không gian triển lãm được thiết kế chỉn chu với nhiều khu vực riêng biệt, mỗi khu tái hiện concept của một ca khúc trong album, tạo nên hành trình nghệ thuật đa giác quan hiếm thấy trong showbiz Việt.

Gần 30 nghệ sĩ đình đám đổ về chúc mừng: Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, MONO, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Trần Ngọc Vàng... Nhưng nhân vật chiếm trọn spotlight lại là Amber Liu - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại f(x). Nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan đã bay thẳng đến Việt Nam để ủng hộ bạn thân, rồi ngay trên sân khấu "bóc phốt" luôn: Chi Pu đã nhắn tin năn nỉ cô lúc 2 giờ sáng để mời hợp tác. Amber cũng khiến khán phòng cười nghiêng ngả khi kể về hành trình "dở khóc dở cười" học phát âm tiếng Việt - dù cuối cùng vẫn nhận được nhiều lời khen.

Hai người sau đó cùng trình diễn ca khúc Tin Được Không? ngay tại sự kiện, khiến không khí bùng nổ hoàn toàn.

Bí ẩn 4 năm cuối cùng có lời giải

Bất ngờ lớn nhất được giữ đến cuối đêm. Chi Pu tiết lộ Thiên Đường Cô Đơn - hidden track của EXs - chính là ca khúc từng phát hành âm thầm 4 năm trước dưới nghệ danh bí ẩn "Loli". Suốt bấy lâu, không một ai hay biết người đứng sau cái tên đó chính là Chi Pu. Ca khúc là lời tâm sự của một cô gái từng trải qua những câu chuyện buồn trong tình yêu, với những ca từ day dứt: "Không ai quan tâm ta đang làm gì / Không ai bước đến để rồi ra đi" . Việc đưa Thiên Đường Cô Đơn trở lại trong EXs, theo Chi Pu, là "cái ôm mà Chi Pu của hiện tại dành cho Loli của quá khứ" - một hành động chữa lành đầy cảm xúc.

Album EXs gồm 9 ca khúc, trong đó Chi Pu lần đầu tự tay chắp bút cho hai bài 55 và Quên Em Đi cùng nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên. Ngay tại sự kiện, cô cũng diễn live MIRROR với vũ đạo ma mị khiến cả khán phòng vỡ òa.

Chi Pu chia sẻ cô đã phải đợi đến 9 năm mới "sinh" được album đầu tay - thậm chí từng phải hủy kế hoạch phát hành vào năm 2022. "EXs là những mảnh ghép của ký ức đã thành hình. Có những yêu thương từng rất đẹp, có những tổn thương từng rất sâu... để kể nên câu chuyện về một cô gái bước ra khỏi quá khứ và tìm thấy bản ngã kiêu hãnh nhất của mình" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Album EXs sẽ chính thức phát hành trên tất cả nền tảng nhạc số vào 20:00 ngày 14/6/2026 .