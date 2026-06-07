Chi Pu trong MV mới: Chấp nhận vết thương quá khứ để tìm lại bản ngã kiêu hãnh ở hiện tại

Tối ngày 06/06/2026, Chi Pu chính thức phát hành MV MIRROR , đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau thời gian tập trung cho vai trò điều hành C-Global Entertainment.

Ra mắt vào lúc 20:00, MIRROR lập tức trở thành cột mốc nghệ thuật quan trọng của Chi Pu. Ngay trong đêm phát hành, nữ ca sĩ đã có màn “đánh úp” đầy bất ngờ khi mang tới livestage đầu tiên của ca khúc tại đại nhạc hội OSUNFEST (Vạn Phúc City, TP.HCM). Màn trình diễn trực tiếp với bản phối bùng nổ cùng vũ đạo sống động đã khiến hàng nghìn khán giả tại đây choáng ngợp, biến họ thành những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn siêu phẩm này.

Với MIRROR , Chi Pu phác họa một chân dung trưởng thành, quyến rũ và giàu chiều sâu tâm lý. Câu hát mang tính biểu tượng “Mirror mirror on the wall/ Who’s the fairest of them all?” vang lên ngay từ đầu như một lời tự vấn, mở ra cuộc đối thoại trực diện giữa cô và những góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn.

Mượn hình tượng của quá trình thiền định, nhân vật chính dũng cảm bước vào tiềm thức để đối diện với mọi ký ức từ hạnh phúc đến những vết thương lòng của các phiên bản quá khứ. Thay vì trốn chạy, cô lựa chọn sự chấp nhận trọn vẹn. Những trải nghiệm ấy, dù từng "khiến thế gian này sa đọa, mãi mãi không thấy lối ra" đều là chất liệu nhào nặn nên bản ngã bản lĩnh của Chi Pu ở hiện tại. Sự kiêu hãnh được khẳng định rõ nét qua câu hát đầy tự tin: “Mỹ từ nào xứng đáng hợp với em? / Sắc đẹp này độc quyền” .

"Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất, mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người Chi hiện tại", Chi Pu bộc bạch.

Tác phẩm ghi nhận sự giao thoa ăn ý giữa ca sĩ Vũ Phụng Tiên (sáng tác) và producer 2Pillz (phối khí). Thuộc thể loại Dance-Pop kết hợp EDM, bài hát tạo nên không gian nghệ thuật giàu tính điện ảnh. Ca từ được trau chuốt tỉ mỉ để tôn vinh vẻ đẹp được ví như "hiện thân của Aphrodite tái thế / … từng đường cong tựa đóa hoa" , cài cắm nhiều ẩn dụ sâu sắc.

Phần nhìn của MV được đầu tư hoành tráng khi ghi hình toàn bộ tại Trung Quốc. Đội ngũ sáng tạo đã thiết lập thế giới thị giác đậm chất ẩn dụ với bố cục và kỹ thuật đánh sáng tinh tế. Qua những góc máy nghệ thuật nhất, hình ảnh người phụ nữ tuyệt mỹ đến mức "thời gian đã ngủ quên chẳng với tay chạm đến" hiện lên đầy mê hoặc, tái hiện trọn vẹn ngóc ngách tâm lý phức tạp của nữ ca sĩ.

Là mảnh ghép khởi đầu, MIRROR chính là chiếc chìa khóa dẫn dắt khán giả bước vào thế giới quan của album mới một chuyến du hành khám phá bản thể qua nhiều trạng thái cảm xúc đa chiều.

Sản phẩm đã dung hòa trọn vẹn giữa tư duy hình ảnh mang tính quốc tế và âm nhạc có chiều sâu tâm lý. Hiện tại, MIRROR đã có mặt trên mọi nền tảng nhạc số, khẳng định bước chuyển mình vững chắc của Chi Pu trên chặng đường nghệ thuật trưởng thành, tinh tế và đậm tính chiêm nghiệm.