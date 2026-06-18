Cơ quan chức năng bắt giữ diễn viên lái ô tô tới bar ăn nhậu xong không trả tiền, đo nồng độ cồn lộ ra chuyện tày đình

Trưa 18/6, tờ JoongAng Ilbo đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc (tạm gọi là A) vừa bị bắt tới đồn cảnh sát vì có hành vi quỵt tiền khi đi ăn uống ở bar lại còn lái ô tô trong tình trạng say xỉn.

Theo nguồn tin, cảnh sát đã nhận được tin báo về trường hợp 1 người đàn ông dùng bữa và uống rượu no say tại 1 quán bar ở Seoul, Hàn Quốc nhưng lại thản nhiên rời đi mà không thanh toán hóa đơn. Sau quá trình truy viết, cảnh sát đã tóm gọn được người đàn ông trong vụ việc nói trên và đưa về đồn lấy lời khai. Thì ra anh này là 1 nam diễn viên chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh, năm nay 34 tuổi.

1 nam diễn viên vừa bị bắt giữ vì tội chồng tội. Ảnh: Naver

Tại cơ quan điều tra, nam nghệ sĩ khẳng định mình không cố tình quỵt tiền ở quán bar. Anh ra sức thanh minh rằng mình chỉ đơn giản là “quên trả tiền” chứ không phải là không chịu thanh toán hóa đơn. Cuối cùng, A cũng đã thanh toán đầy đủ số tiền được ghi trong hóa đơn cho quán bar.

Tại thời điểm tóm được A vào khoảng nửa đêm, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành đo nồng độ cồn qua hơi thở của nam tài tử này. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của A đã vượt mức cho phép và ở mốc đủ để bị treo bằng lái (nằm trong khoảng từ 0,03%-0,08%) theo pháp luật Hàn Quốc quy định.

Ngay sau khi phát hiện ra dấu hiệu vi phạm, cảnh sát đã tiến hành lập hồ sơ vụ án đối với tài tử A dựa theo Đạo luật giao thông đường bộ của Hàn Quốc trong trường hợp đối tượng có hành vi say rượu lái xe. Tới nay, nam nghệ sĩ A không bị tạm giam và đã được tại ngoại trong khi cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh tính cụ thể của A vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông. Nhưng các trang tin xứ kim chi cũng đã hé lộ 1 vài dữ kiện về nam nghệ sĩ này. Cụ thể, A hoạt động chủ yếu ở mảng điện ảnh và đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm trên màn ảnh rộng từ năm 2015 tới nay. Ngoài đóng phim, anh còn tích cực hoạt động với tư cách YouTuber và đang vận hành 1 kênh YouTube với lượt xem trung bình khoảng 200.000 cho mỗi video.

Công chúng lên án dữ dội hành vi phạm pháp của nam diễn viên A. Ảnh: Naver

Vụ việc diễn viên A bị tóm vì lái xe trong tình trạng say xỉn gây xôn xao dư luận xứ kim chi âu cũng là bởi chỉ cách đây ít ngày, 1 nam nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng dính vào ồn ào tương tự và đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Theo đó, nam diễn viên Son Seung Won gần đây đã bị đưa ra xét xử vì lái xe trong tình trạng say rượu, không có bằng lái.

Trong phiên xét xử diễn ra vào hôm 11/6, tòa án đã tuyên phạt Son Seung Won 1 năm tù giam và ra lệnh áp giải đi thụ án ngay tại tòa.

Còn nhớ Son Seung Won bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái, sau khi lái xe ngược chiều trên đường Gangbyeonbuk, Seoul, Hàn Quốc trong khoảng 2 phút khi đang say xỉn nặng. Tại thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Son Seung Won là 0,165%, cao hơn gấp đôi ngưỡng tước giấy phép lái xe (0,08%). Ngay sau khi bị bắt, nam diễn viên đã nói dối cảnh sát, khai rằng tài xế lái hộ đã cãi vã và bỏ đi, trong khi không hề có bất kỳ tài xế nào. Son Seung Won cũng yêu cầu bạn gái tháo hộp đen ghi dữ liệu khỏi xe, nhằm mục đích phi tang chứng cứ. Đáng nói, đây là lần thứ 5 Son Seung Won phạm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Lật lại hồ sơ vào năm 2018, nam diễn viên họ Son đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn tại phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc khi đâm vào xe phía trước rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào thời điểm ấy, bằng lái của anh đã bị thu hồi do 3 lần vi phạm lái xe trong tình trạng say xỉn trước đó.