Chỉ một đoạn video 3 phút qua camera trong nhà, sự giả tạo của chồng tôi liền bị vạch trần

Chồng tôi ra ngoài lúc nào cũng là người đàn ông rất dễ mến.

Đi ăn với bạn bè, anh cười nói thoải mái, ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp. Có lần đi cùng nhóm bạn, một người than dạo này đang "bí", anh còn hào phóng đứng ra thanh toán phần ăn rồi bảo chuyện tiền nong không đáng để tính toán. Bạn bè cứ gặp tôi là khen tôi có phúc. Họ bảo chồng tôi vừa vui tính, vừa tâm lý, lại thương vợ con.

Tôi chỉ biết cười. Bởi nếu họ nhìn thấy anh lúc cánh cửa nhà đóng lại, chắc chẳng ai nói như vậy nữa. Ở nhà, chồng tôi gần như lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu. Sáng ngủ dậy, thấy áo sơ mi tôi giặt nhưng chưa là phẳng, anh đã nhăn mặt. Anh trách tôi chẳng biết chăm chồng, dù công việc của tôi cũng chẳng nhẹ nhàng hơn anh.

Bữa cơm cũng chẳng bao giờ vừa ý. Hôm tôi nấu nhạt, anh bảo tôi vụng về hay quên. Hôm tôi nấu đậm đà hơn, anh lại than ăn mặn. Có hôm tôi mệt, mua đồ ăn sẵn về, anh còn nói lấy vợ về để làm gì mà đến bữa cơm cũng không nấu nổi.

Những chuyện nhỏ nhặt trong nhà cũng thành lý do để anh càu nhàu.

Có lần anh đi vệ sinh không lật bồn cầu lên. Tôi nhẹ nhàng nhắc thì anh quay sang trách ngược rằng việc đó cũng phải để ý, chẳng lẽ anh đi làm về còn phải tự lo từng chuyện nhỏ trong nhà?

Tôi nghe mãi thành quen.

Ra ngoài, anh luôn tỏ ra hào phóng, vui vẻ, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng. Về đến nhà, chỉ cần tôi để quên một chiếc áo chưa gấp là anh có thể nói cả buổi.

Tôi từng nhiều lần tự hỏi tại sao anh có thể đối xử tử tế với người ngoài đến vậy, nhưng lại chẳng nói nổi một câu dễ nghe với vợ?

Ảnh minh họa

Rồi một hôm, sau khi nghe mấy người bạn tiếp tục khen chồng mình là người đàn ông hiếm có, tôi không chịu nổi nữa. Tôi âm thầm cắt một đoạn video gần 3 phút qua camera trong nhà, quay cảnh anh vừa về nhà đã cau có, lần lượt chỉ trích tôi chuyện quần áo, cơm nước rồi cả chuyện nhà vệ sinh. Tôi không viết lời giải thích dài dòng, chỉ đăng lên Facebook cá nhân với một dòng trạng thái đại ý rằng mọi người đừng vội ngưỡng mộ một người đàn ông chỉ vì những gì họ nhìn thấy bên ngoài.

Không ngờ bài đăng được nhiều người quan tâm. Những người từng khen chồng tôi bắt đầu bình luận rằng hóa ra cuộc sống vợ chồng không giống như họ tưởng. Có người còn nói tôi nên mạnh dạn lên tiếng thay vì cứ chịu đựng.

Tối hôm đó, chồng về nhà với vẻ mặt rất khó chịu. Anh mắng tôi không tiếc lời, nói tôi đem chuyện gia đình lên mạng để làm anh mất mặt. Anh cho rằng tôi là vợ mà không biết giữ thể diện cho chồng, chuyện trong nhà phải đóng cửa bảo nhau. Anh bắt tôi gỡ video nhưng tôi không gỡ, thế là anh giật điện thoại của tôi, tự mở ra xóa tài khoản Facebook của tôi đi.

Tôi không biết mình có thể chịu đựng được cuộc sống như thế này đến bao giờ nữa, tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này đây?