Có một cuốn sách tên là "Làm 2 nghỉ 5: Cẩm nang sống tối giản giữa lòng đô thị" của tác giả Nhật Bản. Nội dung xoay quanh hành trình vừa làm vừa sống của một người trẻ đi làm chăm sóc tại bệnh viện hai ngày mỗi tuần, còn lại năm ngày dành để "thả mình" trong lối sống low‑desire, không bon chen.

Một quan điểm ấn tượng nhất trong sách là: “Công việc tốt không nằm ở chức tước hay học vị, mà là nơi người học trò suốt đời có thể tự do sáng tạo trên thị trường tự do".

Tôi nghĩ chúng ta ai cũng có quyền quyết định kiểu sống mình muốn và cách kiếm tiền phù hợp thay vì như chuột chạy trong bánh xe vô nghĩa, hãy hạ thấp nhu cầu, sống theo cách mình thực sự mong muốn.

1. Don’t feed your social need: Sống ít tương tác nhưng thật lòng

Tác giả kể: “Một số bạn bè không có việc gì nhưng vẫn gọi điện bất chợt hoặc đến chơi, lúc đó mình sẽ nói rõ là không đón tiếp”.

Chính vì tính cách như vậy, tác giả chẳng đầu tư vào mạng lưới bạn bè rộng rãi, dành thời gian cho những gì mình yêu thích. Tôi cũng như vậy, tham gia team building công ty, tôi… không bao giờ đến; với bạn bè, tôi không giả vờ nhiệt tình.

Theo tôi, sống có trách nhiệm với chính mình mới quan trọng. Miễn là không ảnh hưởng đến người khác, tôi sẵn sàng nói "không". Và nếu bạn cảm thấy việc nói thẳng thái độ này gây tranh cãi, đó là bạn đang ngại đối mặt với bản thân mình, chứ không phải sai trái.





2. Living small: Tối giản chi phí, tối đa tự do

Nếu hạ thấp nhu cầu sống, bạn không cần làm quá nhiều việc để đắp tiền. Tác giả chia sẻ:

- Nấu một bữa, ăn dần vài ngày; hiếm khi ăn ngoài

- Dùng baking soda thay hóa chất tẩy rửa

- Dọn dẹp và đi bộ thay vì dùng phương tiện công cộng

Tôi không sống tối giản ở mức độ đó, nhưng cũng chọn cách sống khá đơn giản: Sản phẩm làm đẹp chỉ mua vài lần/năm, đa phần dùng hàng quốc nội. Quần áo mua vài bộ hè, các mùa còn lại vẫn tiếp tục tái sử dụng. Biết tiết kiệm nhưng không quá khắc khổ. Về cơ bản, nếu bạn hạ nhu cầu, tiền cũng không bị gặm quá nhanh.

3. Chậm lại giữa đời: Hãy cho phép mình nghỉ

Một người bạn đang làm kỹ thuật ở tập đoàn lớn, cùng vợ thu nhập 600 triệu/năm, đã mua nhà nhưng họ tự thỏa thuận sẽ trả nợ trong 5 năm. Kết quả là cả hai chạy theo deadline công việc, ăn ngủ vội, cuộc sống như robot.

Họ ngỏ ý muốn rời đi, nhưng sợ mất an toàn. Chính vì vậy, muốn chậm lại cần dũng khí, nhưng để an tâm dừng lại bạn cũng cần tiền. Giống như tác giả viết: “Không có tiền thì chẳng có tự do và đó là sự không tự do đáng sợ".





4. Hướng vào bên trong: Không chạy theo hình thức

Nhiều người bị cuốn vào những giá trị ngoài: Bằng cấp, hàng hiệu, nhà, xe… có nhiều thứ đẹp nhưng lại không mang lại hạnh phúc thật sự. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường top, nhưng ra trường không biết mình thích gì, nên chọn công việc theo trend, rồi thấy chán, đầy áp lực.

Vì vậy, bạn cần tự nhận thức: Tại sao mình chọn công việc này, mục tiêu thật sự là gì. Với tôi, tôi không cần mua đồ đắt tiền, tôi cần đủ tâm trí, năng lượng để mua sự tự do thực thụ.

Làm 2 nghỉ 5 không phải cách sống dành cho tất cả. Nó thích hợp với những ai: Ưa độc lập, không cần đông bạn bè; có tinh thần tự chủ, không bị áp lực vật chất; muốn tự do sáng tạo, không muốn bị định nghĩa bởi danh xưng. Đổi lại, bạn sẽ có quyền chọn chính, làm ít công việc bắt bạn mệt vẫn có thời gian sống thực, học và gầy dựng một cảm giác tự do thật sự.

Nếu bạn đã sẵn sàng, thử cả một tháng "đắp chăn ngủ ngày, làm việc 2 buổi xem liệu mình còn thấy "chém gió" trong những vòng tròn xã hội kia không nhé.