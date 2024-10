Chị em thích chill chẳng ngại chịu chi những món đồ mang lại sự thoải mái khi ở nhà vì có dịp "sale chiến siêu rẻ" đây rồi!

Sau một ngày làm việc căng thẳng, được về căn nhà thân yêu, tận hưởng không gian thoải mái và nằm trên chiếc giường êm ái rồi ngủ thật ngon, còn gì tuyệt vời hơn thế. Vì thế, việc đầu tư cho ngôi nhà hay chiếc giường ngủ của một là điều vô cùng xứng đáng. Nhân dịp "sale chiến siêu rẻ" trên Lazada, các chị em chẳng phải lăn tăn khi sắm những món đồ này cho nhà mình!

Gợi ý 5 món đồ giúp các chị em thoải mái khi ở nhà

Nệm foam

Giấc ngủ sẽ ngon hơn khi các chị em chọn cho mình một chiếc đệm chất lượng. Chiếc nệm foam này là sự lựa chọn 2 trong 1 mang đến giấc ngủ vừa êm ái, vừa cải thiện cột sống lại tối ưu chi phí và không gian với thiết kế gấp 3 thông minh. Goodnight Akita là dòng nệm foam giúp cải thiện hiệu quả tình trạng đau lưng, nhức mỏi nhờ sở hữu độ đàn hồi cao từ PU Foam. Chất liệu được xử lý giúp nâng đỡ trọn vẹn đường cong cơ thể, bảo vệ cột sống cân bằng, cho giấc ngủ thoải mái hàng đêm. Đáy nệm được thiết kế bằng vải chống trượt, giữ cho nệm cố định phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

[Box thông tin shop] - Nệm foam Goodnight Akita

Gối lông vũ nhân tạo

Bên cạnh nệm thì gối cũng là một món đồ không thể thiếu để mang lại giấc ngủ êm ái. Sản phẩm gối lông vũ nhân tạo Microfiber này được làm từ những sợi bông tơ siêu mảnh liên kết với nhau nên rất tơi xốp, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái khi ngủ. Sợi microfiber giúp tăng độ êm và độ đàn hồi khi gối đầu, các sợi tơ nhỏ mịn luôn tạo khoảng không giúp lưu thông khí, thoáng mát và ngăn mùi. Độ mềm mại linh hoạt của gối giúp hỗ trợ định vị đầu và cổ khi nằm, ngăn ngừa các bệnh đau mỏi cổ nếu nằm sai tư thế. Bên cạnh đó, những sợi Microfiber có mức độ vệ sinh rất cao do đã được xử lý vô trùng. Do vậy mà ruột gối từ lông vũ nhân tạo rất an toàn cho người sử dụng, kể cả là trẻ em.

[Box thông tin shop] - Gối lông vũ nhân tạo Microfiber

Chăn bông tuyết

Thời tiết bắt đầu sang thu se lạnh vào buổi tối, một chiếc chăn sẽ giúp mọi người giữ ấm khi đi ngủ. Được làm từ chất liệu mềm mại và nhẹ, chiếc chăn này mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng. Có thể nói, chọn đúng chăn vừa giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ lại vừa hỗ trợ cải thiện sức khỏe và tinh thần cho bạn trong ngày làm việc tiếp theo.

[Box thông tin shop] - Chăn bông tuyết

Ghế massage

Đi làm về mệt mỏi mà được ngồi trên chiếc ghế massage thì đúng là không còn gì bằng các chị em ạ. Chiếc ghế massage Kingsport G82 với những cải tiến về công nghệ và thiết kế, mang đến trải nghiệm thoải mái trong việc thư giãn và chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà. Các tia nhiệt hồng ngoại trong chiếc ghế massage sẽ sưởi ấm cơ thể, làm các cơ được thư giãn, kích thích lưu thông máu, hỗ trợ trị liệu giảm đau cho các vùng thắt lưng, lưng, cổ, vai, gáy,... Đặc biệt, nhiệt hồng ngoại còn giúp tăng cường khả năng tự chữa lành của các tế bào trong cơ thể và đào thải độc tố.

[Box thông tin shop] - Ghế massage KINGSPORT G82

Ghế sofa kéo ra thành giường

Nếu diện tích phòng ngủ của nhà bạn không quá rộng thì bạn có thể lựa chọn chiếc sofa có thể kéo ra thành giường này. Sản phẩm khi gấp gọn lại thì đó là một chiếc sofa, ngả ra một chút thì là ghế nằm, khi kéo hết cỡ ra thì lại trở thành một chiếc giường êm ái, vậy nên rất thích hợp để tiết kiệm không gian trong phòng. Chiếc sofa giường dưới đây có nhiều màu sắc xinh xắn như vàng, xanh lá cây, xám, cà phê, đỏ, xanh da trời, cam, hồng... để các chị em lựa chọn.

[Box thông tin shop] - Ghế sofa kéo ra thành giường