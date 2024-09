5 deal skin care cao cấp nhưng đang được sale lại tặng thêm quà xịn sò, chị em mua 1 lại được 2, chốt đơn ngay vì quá là hời!

Các chị em đang muốn tìm mua những sản phẩm dưỡng da chất lượng, xịn sò mà lăn tăn vì giá thì yên tâm đã có các deal, combo giảm giá đồng thời tặng thêm đủ các loại quà. Nhanh tay chốt đơn các chị em ơi!

5 deal skin care cao cấp cho các chị em

Tinh chất se khít lỗ chân lông Clinical Niacinamide 20% Treatment

Tinh chất Clinical Niacinamide 20% Treatment chứa nồng độ 20% niacinamide (vitamin B3) đậm đặc có tác dụng làm se khít và giảm thiểu lỗ chân lông mở rộng, khắc phục bề mặt da kém mềm mịn tuổi tác hoặc do ánh nắng mặt trời gây ra. Nồng độ Niacinamide trong chai serum này sẽ giúp tinh chỉnh kích thước lỗ chân lông, dưỡng da mềm mịn, khắc phục tình trạng da sần, thô ráp, xỉn màu đồng thời kích thích sản sinh collagen, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Sử dụng tinh chất này một thời gian các chị em sẽ cảm thấy lỗ chân lông to được giảm đáng kể, đồng thời bề mặt da săn chắc, sáng khỏe hơn hẳn. Sản phẩm có bảng thành phần an toàn, lành tính phù hợp sử dụng cho mọi loại da nên các chị em yên tâm sử dụng nhé!

Tinh chất nhân sâm cô đặc Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating

Ginsenomics™ là thành phần chung trong dòng dưỡng da Ginseng của Sulwhasoo, là hoạt chất có khả năng thẩm thấu sâu bên trong, dung dưỡng làn da săn chắc và khỏe mạnh. Trong Ginsenomics™ còn có những viên nang siêu nhỏ và mềm, cho làn da sự trẻ trung và tăng cường dưỡng chất. Tinh chất nhân sâm cô đặc Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Serum giúp giải quyết các vấn đề lão hoá từ ngoài vào trong, mang đến tác dụng làm mờ vết nhăn, phục hồi hàng rào bảo vệ da trước các tác động bên ngoài. Chai Serum này còn giúp tăng cường cấu trúc mạng lưới nâng đỡ da hỗ trợ cho làn da, làm mờ nếp nhăn nhờ thành phần ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Vì thế mặc dù có giá khá cao nhưng đây là bí kíp để làn da trở về thanh xuân đấy các chị em ạ.

Kem chống nắng dạng sữa dưỡng da Anessa Perfect UV Skincare Milk SPF 50+ PA++++

Nhắc đến Anessa thì không thể bỏ qua dòng sản phẩm chống nắng bảo vệ hoàn hảo Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50+/PA++++. Đây là một trong những sản phẩm chống nắng nổi tiếng nhất của hãng. Chai kem chống nắng này có màng lọc UV mạnh mẽ cùng với các hoạt chất chống nắng tốt như ZnO, Octocrylene, TiO2, Uvinul A Plus, Tinosorb S. Kết cấu của sản phẩm được nhiều chị em đánh giá là mỏng nhẹ, mịn màng giúp thẩm thấu sâu vào trong da mà không cần thoa có nhiều lần.

Tinh chất phục hồi chống lão hóa Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery

Estee Lauder Advanced Night Repair là một trong những chai serum phục hồi đình đám trên thị trường. Chai serum này có thành phần chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước các tác hại từ môi trường, bao gồm ô nhiễm và ánh sáng xanh. Công nghệ Chronolux™ độc quyền giúp tăng cường quá trình thanh lọc da trong giấc ngủ, tái tạo làn da rạng rỡ trẻ trung, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa sớm. Không những thế, sản phẩm còn giúp ngăn ngừa lão hóa, tăng cường độ ẩm, thúc đẩy tái tạo da, đem lại làn da căng mịn và rạng rỡ. Chỉ sau vài ngày sử dụng, làn da của chị em sẽ có những thay đổi đáng kể như săn chắc, sáng mịn, mờ thâm nám.

Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner

Toner Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner là sản phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Thành phần chủ đạo của chai toner này chính là hoa cúc, mang đến công dụng chăm sóc nhẹ nhàng da mụn, da nhạy cảm. Bên cạnh đó, chai toner còn chứa các chiết xuất từ thảo mộc như rễ cây ngưu bàng, allantoin kháng khuẩn, cải thiện da khô, chiết xuất lá thường xuân giúp làm dịu da, và tinh bột ngô có công dụng se nhỏ lỗ chân lông, hấp thụ dầu nhờn hiệu quả. Sản phẩm chứa thành phần lành tính, không cồn, hợp nhiều loại da và cũng phát huy hiệu quả làm sạch nhẹ dịu, làm giảm cảm giác sưng tấy trên làn da mụn và cũng giúp lỗ chân lông thông thoáng trông nhỏ mịn hơn.

