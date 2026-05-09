Cô gái 25 tuổi tử vong chỉ 5 tháng sau khi phát hiện ung thư da, bác sĩ nhắc: Trẻ mấy, thấy 4 thứ phải mau đi khám!

Cái chết của một cô gái trẻ họ Trần (đã được thay đổi) chỉ mới 25 tuổi tại Hà Nam (Trung Quốc) sau 5 tháng chống chọi với bệnh ung thư da (melanoma) đang khiến dư luận Trung Quốc và quốc tế bàng hoàng. Đau lòng hơn, cô gái đã lên kế hoạch đính hôn vào đầu năm 2026, nhưng ngày hạnh phúc ấy mãi mãi không bao giờ đến. Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn chủ quan với những thay đổi dù là nhỏ nhất trên làn da của mình.

Tháng 11 năm 2025, cô Trần tình cờ phát hiện một khối u lớn trong bụng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đưa ra chẩn đoán nghiệt ngã: cô mắc bệnh ung thư da. Cô gái sửng sốt, hỏi bác sĩ tại sao ung thư da lại gây u ở bụng? Trong suy nghĩ của cô, nó phải bắt đầu từ làn da, đặc biệt là một nốt ruồi.

Các bác sĩ giải thích rằng ung thư hắc tố (melanoma) là "vua di căn". Tế bào ác tính có thể bắt đầu từ một nốt ruồi nhỏ không ai chú ý, sau đó âm thầm theo đường máu và hệ bạch huyết tấn công nội tạng. Khối u ở bụng chính là dấu hiệu cho thấy ung thư đã di căn đến gan hoặc màng bụng. Chỉ trong vòng 5 tháng kể từ khi phát hiện khối u di căn này, tình trạng cô gái xấu đi nhanh chóng và cô đã qua đời vào tháng 4 năm 2026.

Bác sĩ cảnh báo: Ung thư da không chỉ "núp bóng" nốt ruồi!

Thực tế, ung thư da không chỉ bắt đầu từ nốt ruồi. Li Tianju, Trưởng khoa Da liễu tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) giải thích rằng nhiều người có lầm tưởng tai hại là ung thư da chỉ liên quan đến nốt ruồi. Trong lâm sàng, các dạng ung thư tế bào đáy hoặc tế bào vảy thường biểu hiện rất âm thầm, đôi khi chỉ là một mảng da sần sùi hoặc vết trợt nhỏ.

Đặc biệt, những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các vùng bị cọ xát mạnh như lòng bàn chân, nách, háng là những vị trí cực kỳ nhạy cảm. Chúng ít được để ý kỹ nhưng nếu tự ý xử lý như laser, gãi mạnh lại vô tình kích hoạt tế bào ác tính di căn nhanh hơn.

Bác sĩ Li cũng cảnh báo rằng rất nhiều người trẻ tuổi còn rất chủ quan với ung thư da, dẫn đến phát hiện muộn. Trường hợp của cô Trần là một minh chứng. Hay như trường hợp của anh Xiao Chen tại Phúc Châu (Trung Quốc), một nốt đen ở lòng bàn chân to dần và loét ra nhưng anh không để ý, dẫn đến việc tế bào ung thư di căn khắp phổi và hạch bạch huyết chỉ sau nửa năm.

Để bảo vệ bản thân, bác sĩ Li nhắc nhở bạn cần quan sát toàn bộ các biến đổi trên bề mặt da. Nếu thấy 4 biểu hiện sau, hãy đi khám chuyên khoa ngay lập tức:

- Nốt ruồi biến đổi bất thường: Nốt ruồi vốn có đột ngột thay đổi về hình dạng (mất đối xứng), đường biên nham nhở, màu sắc đậm nhạt không đều hoặc kích thước to nhanh (trên 6mm). Đây là dấu hiệu điển hình nhất của u hắc tố ác tính.

- Vết đốm lạ và sự biến đổi bề mặt da: Xuất hiện một vùng da mới có màu sắc khác biệt (đỏ, xanh xám hoặc đen hắc ín). Vùng da này có thể phẳng nhưng sau đó dày lên, sần sùi hoặc có gờ nổi rõ rệt so với vùng da xung quanh.

- Tổn thương da gây ngứa, rát hoặc đau: Các vùng da bị bệnh thường có cảm giác nhạy cảm bất thường. Người bệnh có thể thấy ngứa râm ran như kiến bò, nóng rát hoặc đau âm ỉ tại một vị trí cố định mà không rõ nguyên nhân.

- Vết loét rỉ dịch hoặc chảy máu dai dẳng: Một vết xước hoặc vết trợt nhỏ trên da mãi không lành sau 2 tuần, thường xuyên rỉ dịch vàng hoặc tự nhiên chảy máu. Đây là cảnh báo cho thấy tế bào ác tính đang xâm lấn sâu xuống lớp hạ bì.

Làm thế nào để phòng ngừa ung thư da?

Việc chủ động bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại là phương pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính. Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là chỉ chú trọng đến thẩm mỹ mà quên rằng tia UV chính là thủ phạm hàng đầu gây đột biến cấu trúc da. Do đó, bạn cần duy trì thói quen chống nắng tuyệt đối bằng cách sử dụng kem chống nắng và các loại trang phục bảo hộ chuyên dụng, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vào cả những ngày không nắng.

Bên cạnh việc che chắn, bạn tuyệt đối không được tự ý tác động vật lý lên các nốt ruồi hay đốm lạ bằng cách gãi, nặn hoặc sử dụng các phương pháp tẩy đốt thủ công tại nhà. Sự cọ xát liên tục, nhất là ở các vùng da nhạy cảm như nách, háng hay gót chân, có thể vô tình kích hoạt các tế bào u hắc tố phát tán nhanh hơn vào hệ bạch huyết.

Thay vào đó, hãy duy trì thói quen tự kiểm tra cơ thể định kỳ mỗi tháng một lần và tìm đến các cơ sở y tế uy tín để thực hiện soi da hoặc sinh thiết ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào.

Nguồn và ảnh: QQ, China News, Dahe Health