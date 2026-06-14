Chị đẹp Vbiz và tình trẻ đăng clip du lịch riêng tư, cử chỉ thân mật gây nóng mắt

Từ những lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đến loạt tương tác công khai trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên liên tục trở thành đề tài được dân mạng quan tâm.

Diệp Lâm Anh mới đây đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến du lịch tại Vĩnh Hy. Trong video, người đẹp xuất hiện cùng Phạm Kiên, cả hai thoải mái nắm tay dạo bước đi tình tứ. Đặc biệt cặp đôi chị em còn được soi ra mặc trang phục có màu sắc tương đồng với nhau.

Trên kênh TikTok có 1,1 triệu người theo dõi, Diệp Lâm Anh còn chia sẻ khoảnh khắc đi lặn sát rạt bên Phạm Kiên. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip giống như một tín hiệu cho thấy mối quan hệ đang bước sang giai đoạn cởi mở hơn. Sau những biến cố đời tư từng trải qua, mọi động thái liên quan đến chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Diệp Lâm Anh công khai khoảnh khắc đi du lịch Vĩnh Hy bên Phạm Kiên. Nguồn: TikTok nhân vật

Cô còn chia sẻ hình ảnh cả hai nắm tay tình tứ đi dạo bên nhau. Ảnh: TikTok nhân vật

Những năm gần đây, đời tư của Diệp Lâm Anh nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với thiếu gia Đức Phạm. Sau biến cố đời sống cá nhân, Diệp Lâm Anh duy trì hình ảnh độc lập, tập trung công việc và chăm sóc hai con.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên liên tục bị cư dân mạng bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè hay diện trang phục có sự đồng điệu. Loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Về phía Diệp Lâm Anh, người đẹp từng chia sẻ trong một tâm thư rằng bản thân đã mở lòng với một mối quan hệ mới và cảm thấy bình yên, tích cực hơn sau những biến cố hôn nhân. Tuy nhiên, cô lựa chọn giữ kín danh tính đối phương để bảo vệ sự riêng tư. Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm, trong đó có cả những bàn luận về khoảng cách tuổi tác, Diệp Lâm Anh cũng nhiều lần thể hiện quan điểm thẳng thắn và cho biết hiện tại cô ưu tiên cảm xúc cũng như sự thoải mái của bản thân.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đồng hành bên nhau trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh được cho là đang tìm hiểu người mẫu trẻ Phạm Kiên. Trong khi đó, doanh nhân Đức Phạm cũng đã công khai chuyện tình cảm mới bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FBNV

Phạm Kiên tên đầy đủ là Phạm Văn Kiên, sinh năm 2000, quê Yên Bái. Trước khi được nhắc tên nhiều cùng Diệp Lâm Anh, anh từng có thời gian theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và theo đuổi định hướng hoạt động nghệ thuật từ khá sớm.

Bước ngoặt giúp Phạm Kiên được biết đến rộng rãi là khi tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ (The Next Gentleman) mùa đầu tiên vào năm 2022. Với lợi thế chiều cao hơn 1m8, ngoại hình nam tính cùng phong thái trình diễn ổn định, anh giành ngôi vị quán quân và trở thành một trong những gương mặt được chú ý sau cuộc thi. Thời điểm đó, Phạm Kiên cũng được xem là học trò nổi bật trong đội của Hương Giang.

Sau chương trình, Phạm Kiên tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu tự do, xuất hiện ở các show thời trang, chụp chiến dịch quảng cáo và thử sức với một số dự án diễn xuất. Dù chưa tạo được dấu ấn quá mạnh như nhiều quán quân truyền hình thực tế khác, anh vẫn duy trì hình ảnh đều đặn trong showbiz, đồng thời xây dựng phong cách theo hướng lịch lãm, năng động.