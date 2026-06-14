Thanh Hằng được khán giả biết tới khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002. Thời điểm đăng quang, Thanh Hằng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình. Không ít khán giả cho rằng cô sở hữu làn da ngăm đen, gương mặt góc cạnh và vẻ đẹp chưa theo chuẩn dịu dàng, ngọt ngào vốn được ưa chuộng thời điểm đó.

Thay vì lên tiếng đáp trả, Thanh Hằng lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp. Với lợi thế chiều cao nổi bật cùng thần thái riêng biệt, cô nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và tạo dựng tên tuổi trên sàn diễn. Từ đây, Thanh Hằng dần được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang Việt.

Không dừng lại ở vai trò siêu mẫu, Thanh Hằng còn lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Chị chị em em... Bên cạnh đó, cô cũng trở thành gương mặt quen thuộc ở vị trí giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình về thời trang và người mẫu.

Thanh Hằng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh nhưng lại nhận về nhiều lời đánh giá tiêu cực về ngoại hình. Ảnh: FBNV

Cô hoạt động trong showbiz Việt với vai trò là diễn viên, người mẫu. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, mỗi lần Thanh Hằng xuất hiện trong các đoạn clip ngắn trên TikTok, nữ siêu mẫu gần như đều trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi thần thái và phong độ ổn định sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, không ít cư dân mạng cũng để lại bình luận trái chiều về ngoại hình, quá trình hoạt động của Thanh Hằng.

Dù được xem là một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, cô không ít lần nhận về ý kiến trái chiều liên quan đến chuyện thị phạm và hướng dẫn thí sinh. Đơn cử khi làm host chương trình Vietnam's Next Top Model mùa giải 2025, Thanh Hằng từng gây bàn tán sau một số thử thách photoshoot trên không.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần thị phạm của nữ siêu mẫu chưa thực sự thuyết phục, thậm chí có những ý kiến nhận xét thẳng rằng thí sinh thể hiện nổi bật hơn phần làm mẫu của giám khảo. Một số đoạn cắt trên TikTok sau đó tiếp tục được chia sẻ lại, kéo theo nhiều bình luận trái chiều về thần thái, biểu cảm và cách xử lý thử thách của cô.

Thanh Hằng đảm nhận vai trò là huấn luyện viên, mentor của nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng cũng nhận về không ít những ý kiến đánh giá trái chiều. Ảnh: FBNV

Màn thị phạm của cô tại Vietnam's Next Top Model 2025 từng bị bàn luận sôi nổi. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh những ý kiến trái chiều mỗi lần xuất hiện, Thanh Hằng vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ siêu mẫu xây dựng được hình ảnh sang trọng, sở hữu khối tài sản đáng nể.

Ngoài nguồn thu từ hoạt động người mẫu, quảng cáo, gameshow và các dự án cá nhân, Thanh Hằng còn nhiều lần khiến khán giả trầm trồ khi hé lộ không gian sống rộng rãi trong biệt thự 1000m2, gu hàng hiệu đắt đỏ cùng bộ sưu tập phụ kiện giá trị. Vừa qua, cô còn tậu chiếc xe sang có giá khoảng 6 tỷ đồng. “Ngoài xe để đi làm thì chiếc xe dành cho tính cách cá nhân cũng 3 năm rồi chưa đổi. Tôi cứ đắn đo mãi hay là xe 2 cửa nhỉ? Chẳng lẽ tới 60 tuổi mới chịu chạy thì hơi lâu, thôi tới luôn”, cô chia sẻ.

Cô đang sinh sống trong căn biệt thự 1.000m2, có thiết kế lạ độc đáo. Ảnh: Tổng hợp

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ siêu mẫu xây dựng được hình ảnh sang trọng, sở hữu khối tài sản đáng nể. Ảnh: FBNV

Nữ siêu mẫu sở hữu nhiều tài sản giá trị, thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu, xe sang. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào năm 2023, cuộc sống riêng của siêu mẫu Thanh Hằng càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Chồng của siêu mẫu là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, hơn cô 2 tuổi. Hiện anh chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh Hằng từng dành lời khen ngợi cho ông xã: "Tôi thấy ở anh ấy là sự tin tưởng, điềm đạm. Ra đường tôi có thể xã giao rất nhiều người nhưng đa phần ánh mắt tôi lướt qua mọi người hết, ít khi giữ lại ánh mắt đó lâu ở bất kỳ ai. Độ soi của tôi cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Với anh Minh, tôi cảm thấy người đàn ông này mình có thể tin tưởng được.

Tất nhiên một người sẽ có những câu chuyện xung quanh của họ nhưng tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu. Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên của tôi về anh là sự tin tưởng. Phải nói là tin tưởng nhất trong những người từng tiếp xúc. Anh Minh cũng là người đàn ông kiên nhẫn nhất trong số những người tôi gặp. Ở cạnh anh ấy, tôi cũng bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này rất tích cực".

Khi được hỏi về dự định có thành viên mới, Thanh Hằng mong muốn được sinh đôi giống với Hà Hồ: "Thời điểm này có song sinh cũng tốt ha, chứ 1 năm 1 đứa cũng hơi cực, đẻ được 1 cặp song sinh đó (Lisa và Leon - con của Hồ Ngọc Hà - PV) quá đáng yêu. Tôi cũng mong vậy".

Cô và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã về chung một nhà vào năm 2023. Ảnh: FBNV