Chị đẹp Vbiz tung ảnh cưới bên vị hôn phu Việt kiều, hôn lễ dự quy tụ dàn sao khủng!

Mới đây, Chị đẹp Xuân Nghi khiến người hâm mộ vỡ òa khi công khai loạt ảnh cưới lãng mạn bên vị hôn phu Việt kiều. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi visual ngọt ngào của cặp đôi cùng khung cảnh vô cùng sang trọng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện váy cưới trắng tinh khôi với thiết kế trễ vai thanh lịch, khoe nhan sắc ngọt ngào và rạng rỡ. Xuân Nghi lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao cùng những lọn tóc buông tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Từng khung hình đều mang cảm giác lãng mạn như bước ra từ một bộ phim tình cảm, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Xuân Nghi chính thức tung ảnh cưới bên chồng Việt kiều

Xuân Nghi ăn diện và trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút

Chị đẹp sẽ tổ chức lễ cưới trong thời gian sắp tới

"Bé Xuân Nghi" ngày nào sắp gia nhập hội vợ người ta

Xuân Nghi xinh đẹp trong chiếc váy cưới đơn giản nhưng sang trọng

Đáng chú ý, vị hôn phu của Xuân Nghi cũng lần hiếm hoi xuất hiện rõ nét trước công chúng. Anh diện suit lịch lãm, liên tục dành ánh mắt đầy tình cảm cho cô dâu tương lai. Dù không chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư, cả hai vẫn khiến cư dân mạng cảm nhận được sự gắn kết và hạnh phúc qua từng khoảnh khắc.

Xuân Nghi chia sẻ: "Xin phép chia sẻ với cả nhà bộ hình cưới của tụi em ạ. Nôn đăng ảnh cưới mấy hôm nay thì cuối cùng cũng up đây. 'Cô dâu chú rể' ngại ngùng bẽn lẽn tung tăng".

Nữ ca sĩ cũng hé lộ dung mạo của vị hôn phu Việt kiều

Cả hai từng là người bạn thưở nhỏ trước khi quyết định đi đến hôn nhân

Cả hai được khen đẹp đôi, ánh mắt chú rể nhìn cô dâu cực tình tứ

Thông tin về đám cưới của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm. Với mối quan hệ thân thiết cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, hôn lễ của Xuân Nghi được dự đoán sẽ quy tụ không ít gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt.

Trước đó, Xuân Nghi tổ chức tiệc độc thân quy tụ dàn sao Việt

Vị hôn phu của Xuân Nghi là ai?

Xuân Nghi từng chia sẻ cô và vị hôn phu tìm hiểu và yêu nhau sau nửa năm nữ ca sĩ trải qua biến cố chia tay bạn trai hơn 8 năm. Chồng sắp cưới của Xuân Nghi không hoạt động nghệ thuật, anh là một kỹ sư đang sinh sống tại Mỹ. Một điều bất ngờ là Xuân Nghi và bạn trai là "thanh mai trúc mã", cả hai quen biết nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp, hết lòng ủng hộ chuyện tình này.

Nói về bạn trai, Xuân Nghi từng chia sẻ: "Khi đi với bạn ấy là mình tắt não luôn, không cần phải lo cái gì hết. Cảm giác như đây là một chỗ dựa về mọi mặt rất vững chắc để mình muốn làm gì thì làm, thoải mái là chính mình. Sau tất cả, Nghi thấy đó là một cuộc sống bình yên trong tâm hồn, trong sức khỏe. Người này đã giúp Nghi lo cho sức khỏe rất nhiều và tiến bộ trong việc ăn rau quả".

Xuân Nghi gây chú ý nhiều hơn sau hành trình Chị đẹp Đạo gió

Xuân Nghi năm nay 32 tuổi, là một trong những ca sĩ có lượng khán giả đông đúc thời điểm những năm 2000. Được tạo mọi điều kiện để phát triển tài năng, Xuân Nghi ra album đầu tay khi tròn 9 tuổi, sau đó liên tục phát hành những album cá nhân đánh dấu tên tuổi. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ, Sơn Ca Không Hát,...

Tuy nhiên, ngay thời điểm thăng hoa của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang nước ngoài định cư. Ở Mỹ, "ca sĩ nhí" theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. Thời điểm mới sang nước ngoài, Xuân Nghi đối mặt với nhiều khó khăn vì khác biệt môi trường sống, văn hoá... Trong một lần tâm sự trên sóng truyền hình, Xuân Nghi thổ lộ: "Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ sẽ dựa dẫm và ỉ lại vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc".

Ảnh: FBNV