Phim truyền hình Nợ đời vay trả đang thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh Việt. Ngoài những khuôn mặt quen thuộc như Thanh Bình, Huỳnh Hồng Loan, NS Phương Dung... bộ phim còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ. Trong đó, Tú Tri - nữ diễn viên thủ vai Bảo Lan - một tiểu thư giàu có nhưng đỏng đảnh, ham chơi gây chú ý. Xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh và được nuông chiều từ nhỏ, Bảo Lan liên tục có những hành động khiến khán giả "nóng máu". Từ tính cách đỏng đảnh, ích kỷ đến những màn gây khó dễ cho Ngọc Trâm, nhân vật này nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận sau mỗi tập phim phát sóng.

Diễn viên Tú Tri gây chú ý khi vào vai nhân vật Bảo Lan trong phim Nợ Đời Vay Trả

Dù đảm nhận vai phản diện bị ghét nhất nhì phim, Tú Tri lại nhận về nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên cùng tạo hình chuẩn tiểu thư. Từng ánh mắt, biểu cảm hay cách thoại của nữ diễn viên đều góp phần giúp nhân vật Bảo Lan trở nên sống động, đủ sức khiến khán giả vừa bức xúc vừa không thể rời mắt. Chính vì hiệu ứng mạnh mẽ từ vai diễn, danh tính của Tú Tri nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm. Nhiều người bất ngờ khi biết nữ diễn viên sở hữu hành trình hoạt động nghệ thuật khá đặc biệt.

Sinh năm 1999, Tú Tri được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình Solo Cùng Bolero 2018. Sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả yêu nhạc trữ tình. Tuy nhiên, thay vì chỉ theo đuổi con đường ca hát, Tú Tri quyết định lấn sân sang diễn xuất. Nỗ lực của cô được đền đáp khi đăng quang chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2022. Từ đây, nữ nghệ sĩ trẻ có thêm nhiều cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh.

Tú Tri từng tham gia nhiều dự án phim ảnh nhưng đến phim này mới thật sự gây chú ý

Tú Tri từng theo đuổi phong cách gợi cảm, nữ tính

Trong những năm gần đây, Tú Tri góp mặt ở nhiều tác phẩm như Lật Mặt 6, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Một Nửa Hoàn Hảo... và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Dù chưa sở hữu quá nhiều vai chính đình đám, cô vẫn được đánh giá là gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài mảnh mai, nữ tính là một cô gái có nền tảng võ thuật đáng nể. Trước khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Tú Tri từng theo học võ từ nhỏ và sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng. Nữ diễn viên từng giành tới 7 huy chương vàng ở các giải trẻ câu lạc bộ Taekwondo và thêm 1 huy chương vàng tại Giải trẻ các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2017.

Nếu trên phim, Tú Tri thường xuất hiện với hình ảnh tiểu thư điệu đà, tóc dài thướt tha và những bộ trang phục nữ tính thì ngoài đời cô lại khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách hoàn toàn khác biệt. Thời gian gần đây, nữ diễn viên từng gây xôn xao khi quyết định cắt phăng mái tóc dài quen thuộc để chuyển sang kiểu tóc ngắn cá tính. Không chỉ thay đổi kiểu tóc, Tú Tri còn có sự khác biệt về ngoại hình khi tăng cân hơn trước. Trên trang cá nhân, cô thường xuất hiện với những set đồ đơn giản, năng động, mang hơi hướng tomboy thay vì hình ảnh kiêu sa, đài các như trên màn ảnh. Nhiều người thậm chí nhận xét Tú Tri ngoài đời và Bảo Lan trong Nợ Đời Vay Trả giống như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Vài tháng trước, Tú Tri gây chú ý khi cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách

Ngoại hình hiện tại của "tiểu thư" Bảo Lan khiến khán giả nhận không ra

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Tú Tri cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nữ diễn viên có mối tình nổi tiếng với đạo diễn YunBin. Cả hai gặp nhau trong một lần casting phim vào năm 2018 và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ của cặp đôi từng được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội bởi cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Bất chấp những định kiến và áp lực dư luận, Tú Tri và YunBin quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2019.

Tưởng chừng sẽ có cái kết viên mãn, thế nhưng đến tháng 10/2023, YunBin bất ngờ thông báo cả hai đã quyết định dừng lại sau gần 4 năm chung sống. Nam đạo diễn chia sẻ: "Bin với Tri đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cả hai đã chọn cách dừng lại. Bin khẳng định giữa Bin và Tri không hề có sự xuất hiện của người thứ 3, không có phản bội hay lừa dối gì nhau cả". Sau đó, Tú Tri cũng đăng lại bài viết của chồng cũ và gửi lời nhắn đến người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết đây là giai đoạn nhạy cảm nên cô không biết phải lên tiếng như thế nào, đồng thời mong mọi người có thể thấu hiểu cho quyết định của cả hai.

Tú Tri từng có thời gian yêu và đám cưới với người yêu đồng giới

Dù người trong cuộc nhiều lần khẳng định nguyên nhân chia tay không liên quan đến người thứ ba, mạng xã hội khi đó vẫn xuất hiện hàng loạt đồn đoán trái chiều. Thậm chí, mỗi lần Tú Tri đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhận về không ít bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng. Trước những lời bàn tán kéo dài, nữ diễn viên từng có màn đáp trả thẳng thắn gây chú ý: "Chuyện có nói không, chuyện không nói có… người làm trời nhìn. Thế thôi!".

Sau biến cố hôn nhân, Tú Tri lựa chọn tập trung cho công việc nghệ thuật. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, đồng thời xây dựng hình ảnh mới mẻ, cá tính hơn trước. Việc đảm nhận vai Bảo Lan trong Nợ Đời Vay Trả cũng được xem là một trong những dấu ấn đáng chú ý của cô trên màn ảnh thời gian gần đây.

Sau biến cố tình cảm, Tú Tri nhanh chóng trở lại công việc và đạt một số cột mốc ấn tượng

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV