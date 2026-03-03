Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Thái Trác Nghiên (thành viên Twins kiêm Chị Đẹp Đạp Gió) có cuộc tình tốn nhiều giấy mực báo giới với thiếu gia sòng bạc Thạch Hằng Thông. Mối quan hệ của cô và Thạch Hằng Thông tan nát vào năm 2023 sau khi phát hiện bạn trai ngoại tình với Á hậu Lương Siêu Di. Đến tháng 2/2025, Thạch Hằng Thông đã bỏ Lương Siêu Di và xin tái hợp với Thái Trác Nghiên. Do vẫn còn yêu, Thái Trác Nghiên đồng ý hắn gắn với thiếu gia họ Thạch, tuy nhiên, cuộc tái hợp này của cặp đôi chẳng thể đi về đâu. Theo tờ On, Thái Trác Nghiên đã chính thức “đá” Thạch Hằng Thông để bước ra khỏi mối quan hệ tình cảm khiến cô bị tổn thương nặng nề. Người đẹp hiện cũng đã có người yêu mới.

Hồi tháng 1 năm nay, Thái Trác Nghiên công khai hẹn hò “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền kém cô tận 10 tuổi. Mỹ nam họ Lâm sở hữu phòng tập thể hình cao cấp, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao, có thu nhập cao. Dù chênh nhau gần 1 giáp, song Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền vẫn trông vô cùng “xứng đôi vừa lứa”, nhận được nhiều lời khen cho visual đẹp cả đôi.

Trong diễn biến mới nhất, Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền đã dọn tới sống chung với nhau. “Hồng hài nhi” họ Lâm được bắt gặp ra vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên, còn tự tay đi lấy chuyển phát nhanh như thể đó là nhà mình rồi đi mua đồ ăn sáng về,... Và khi xuất hiện trong sự kiện vào chiều 2/3 mới đây, người đẹp họ Thái cũng vừa lên tiếng xác nhận chuyện sống chung với bạn trai kém 10 tuổi: “Yêu đương thì đều như thế mà, mọi người chẳng phải cũng như vậy sao?”.

Lâm Tuấn Hiền được phát hiện ra vào căn hộ Thái Trác Nghiên như nhà của mình. Ảnh: 163

Thái Trác Nghiên mới đây đã xác nhận chuyện sống chung với “hồng hài nhi” họ Lâm. Ảnh: 163

Chuyện tình của Thái Trác Nghiên và bạn trai kém 10 tuổi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Sohu

Trong khi giao lưu cùng phóng viên tại sự kiện mới đây, Thái Trác Nghiên cho biết thêm trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nữ ca sĩ đã sang nhà bạn trai chúc Tết, đồng thời xác nhận anh cũng vừa ra mắt gia đình cô.

Người đẹp sinh năm 1982 hạnh phúc chia sẻ về lần đưa bạn trai về ra mắt gia đình: “Mẹ tôi rất ưng thuận. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ vì mẹ tôi vốn là người rất kén chọn. Tôi thấy bà không có ý kiến phản đối gì hết, chắc là có ấn tượng rất tốt đối với anh ấy”.

Truyền thông cũng tiết lộ thêm, “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền vô cùng tâm lý, yêu thương Thái Trác Nghiên hết mực. Có lần nữ ca sĩ đi giày cao gót bị đau chân, anh chàng đã không ngần ngại quỳ xuống thay giày bệt cho cô giữa phố tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình giữa đời thực, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.

Cách Lâm Tuấn Hiền đối xử với Thái Trác Nghiên đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông lẫn công chúng. Ảnh: 163

Chứng kiến Thái Trác Nghiên hạnh phúc bên tình mới, người hâm mộ không khỏi mừng rỡ, âu cũng là bởi mỹ nhân Twins từng trải qua nhiều sóng gió trong tình trường.

Thái Trác Nghiên từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Thái Trác Nghiên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với ca sĩ Trịnh Trung Cơ. Ảnh: 163

Cuộc tình của cô và tài tử Trần Vỹ Đình cũng giữa đường đứt gánh sau 5 năm bên nhau. Ảnh: Sohu

Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia Thạch Hằng Thông. Theo tờ HK01, Thạch Hằng Thông là “phú tam đại” (thế hệ thứ 3 sinh ra trong gia đình có bố và ông nội đều là đại gia). Anh là cháu của “vua mạt chược Hong Kong (Trung Quốc)” và gia sản Thạch Gia trị giá tới hàng chục tỷ HKD (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).

Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Mỹ nhân họ Thái còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai “cắm sừng” nên mới chia tay. Theo đó, Thạch Hằng Thông đã lén lút tán tỉnh Lương Siêu Di sau lưng Thái Trác Nghiên. Trong khi Lương Siêu Di dù biết thiếu gia họ Thạch có mối quan hệ yêu đương lâu năm, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân với đàn chị Thái Trác Nghiên, cô vẫn bất chấp qua lại để nhận bao nuôi.

Sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không đánh ghen, chỉ trích hay vạch mặt tiểu tam lẫn bạn trai. Sau tất cả, nữ ca sĩ quyết định kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông. Dù sau đó cô từng có giai đoạn tái hợp thiếu gia họ Thạch khi anh này bỏ Á hậu Lương Siêu Di, nhưng cuộc tình của họ cũng nhanh chóng khép lại sau 1 thời gian “gương vỡ lại lành”.