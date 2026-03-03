Nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc Kim Yong Gun từng giành được nhiều tình cảm từ khán giả khi hóa thân vào vai diễn bố Son Ye Jin trong tác phẩm gây sốt 1 thời Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào. Thế nhưng tới năm 2021, hình tượng của nam nghệ sĩ họ Kim đã tổn hại nghiêm trọng sau khi bị bạn gái kém 39 tuổi đâm đơn kiện vì ép cô phá thai. Vụ việc khiến công chúng sốc nặng vì lúc đó Kim Yong Gun đã 75 tuổi và có 2 con trai ở độ tuổi 30 - 40 là tài tử hạng S Ha Jung Woo và diễn viên Cha Hyun Woo.

Cuối cùng, người phụ nữ rút đơn kiện sau khi Kim Yong Gun đứng ra nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết cùng cô nuôi nấng đứa con nên người.

Phải tới tận ngày hôm nay, khi làm khách mời trên chương trình Joseon’s Lover (đài TV Chosun), nam nghệ sĩ họ Kim mới có những chia sẻ hiếm hoi về cậu con trai nhỏ tuổi. Trên sóng truyền hình, tài tử Sắc Đẹp Ngàn Cân cho biết tên con trai út là Si On, đồng thời hé lộ về cuộc sống cha già con cọc: “Tên con út của tôi là Si On. Thằng bé gần đây đã lớn hơn 1 chút rồi. Cho nên thay vì chăm sóc con, giờ tôi lại trở thành người cứ phải chạy theo sau nó”. Đồng thời, ông quay sang phía con dâu - nữ diễn viên Hwang Bo Ra, và tâm sự: “Woo In (con trai Hwang Bo Ra) giờ vẫn còn nhỏ xíu, nên con phải luôn để mắt tới thằng bé đấy nhé. Trong khi con trai út của bố giờ đã 5 tuổi rồi”. Đáng nói, trong cuộc trò chuyện với con dâu, Kim Yong Gun suýt chút nữa đã gọi nhầm tên cháu nội Woo In thành tên con trai út Si On.

Kim Yong Gun hiện sắp bước sang tuổi 80 nhưng phải sống cảnh cha già con cọc, cùng bạn gái chăm sóc con trai mới 5 tuổi. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Joseon’s Lover, Kim Yong Gun bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khi con trai út vẫn còn hiếu động như cháu nội Woo In bây giờ. Ảnh: Naver

Được biết, do Kim Yong Gun có con trai ở tuổi 75 nên tài tử Ha Jung Woo (tên thật là Kim Sung Hoon) bỗng được lên chức anh trai ở tuổi 43. Trên thực tế, đây là 1 tình huống khá khó xử đối với bất kỳ ai ở ngoài đời. Khi báo chí liên hệ đến phỏng vấn, Ha Jung Woo chỉ trả lời đơn giản: “Đây là chuyện cá nhân của cha tôi. Chúng tôi không bình luận gì về vấn đề này”. Nghe câu trả lời có vẻ rảo hoánh nhưng trên thực tế, Ha Jung Woo không hề tỏ thái độ phũ phàng với người em cùng cha khác mẹ Si On.

Trong bài phỏng vấn với Sports Chosun, Kim Yong Gun trải lòng: “Có lẽ là hơi muộn, nhưng tôi nhận ra rằng con cái quan trọng hơn danh dự. Tôi đã thông báo cho 2 đứa con trai (Ha Jung Woo và Cha Hyun Woo) về chuyện bạn gái tôi có thai. Và trái ngược với sự lo lắng của tôi, cả 2 anh em nó đều coi đây là điều phước lành. Sau khi chấp nhận ý kiến của bạn gái là muốn sinh con, tôi đã có cuộc trò chuyện thân tình với cả Ha Jung Woo và Cha Hyun Woo. Tôi đã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm để cô ấy sinh con thuận lợi, tuy nhiên có lẽ thế vẫn là chưa đủ để xoa dịu những tổn thương trong lòng cô ấy. Tôi sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cho mẹ con cô ấy trong tương lai".

Như vậy, có thể thấy “ông hoàng phòng vé xứ Hàn” Ha Jung Woo đã chấp nhận và chào đón người em cùng cha khác mẹ cách 43 tuổi.

Ha Jung Woo dang rộng vòng tay đón nhận cậu em trai cùng cha khác mẹ. Ảnh: X

Kim Yong Gun sinh năm 1946 và đóng phim từ thập niên 1960. Ông là gương mặt diễn viên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á qua hàng loạt phim ăn khách như Sắc Đẹp Ngàn Cân, Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào, Sự Quyến Rũ Của Người Vợ, Mặt Trời Của Chàng Joo,...

Ông từng kết hôn với 1 người phụ nữ ngoài ngành giải trí vào năm 1977 và ly hôn sau 19 năm chung sống. Họ có 2 con chung đều là diễn viên gồm Ha Jung Woo (sinh năm 1978, tên thật là Kim Sung Hoon) và Cha Hyun Woo (sinh năm 1980, tên thật là Kim Young Hoon). Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Kim Yong Gun độc thân nhiều năm trước khi gặp người phụ nữ kém 39 tuổi vào năm 2008. Họ duy trì mối quan hệ yêu đương bí mật nhiều năm cho đến khi vụ kiện ồn ào nổ ra năm 2021.

Kim Yong Gun trở nên quen mặt với khán giả khắp châu Á qua hàng loạt tác phẩm đình đám. Ảnh: X