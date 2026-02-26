Nữ diễn viên Ngô Thiến (Chị Đẹp Đạp Gió) và nam tài tử Trương Vũ Kiếm từng khiến công chúng sốc nặng khi tuyên bố ly hôn vào đúng ngày Valentine năm 2022. Tới nay, tờ 163 đưa tin, cặp đôi 1 thời bất ngờ dính tin tái hợp, còn cùng con gái tận hưởng chuyến đi chơi vui vẻ ở Disneyland Hong Kong (Trung Quốc).

Từ những hình ảnh và clip do "người qua đường" quay lại được, Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm và con gái trông giống như 1 gia đình 3 người hạnh phúc. Ngô Thiến đeo khẩu trang hồng che kín mặt, ngược lại, Trương Vũ Kiếm chỉ đeo kính râm và không hề có ý định che giấu thân phận. Trước ống kính, tài tử họ Trương ra dáng 1 "ông bố bỉm sữa" rất tận tâm với con cái. Anh đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ chăm con thay cho Ngô Thiến, khiến nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên. Âu cũng là bởi trong quá khứ, nam diễn viên này thường xuyên đối xử tệ bạc với Chị Đẹp họ Ngô.

Trong 1 clip khác cũng ở Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) mới đây, Trương Vũ Kiếm được bắt gặp đang đứng nghe tin nhắn thoại, mắt vừa dáo dác ngó quanh, dường như đang tìm kiếm hình bóng của Ngô Thiến và con gái.

Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm tái hợp, đưa con gái cưng đi chơi ở Disneyland Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: 163

Trương Vũ Kiếm đẩy xe cho ái nữ, thay vợ chăm con trong những hình ảnh và clip do khán giả chụp lại được. Ảnh: 163

Trương Vũ Kiếm dáo dác tìm Ngô Thiến và con gái cưng. Ảnh: Sohu

Mối quan hệ giữa Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội mới đây. Ảnh: 163

Trước đó, 2 ngôi sao liên tục được bắt gặp ra ngoài chơi, đi mua sắm cùng con gái. Vào tháng 1 năm nay, Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm đã lọt vào ống kính của "team qua đường" khi xuất hiện cùng nhau tại 1 siêu thị ở Vũ Hán (Trung Quốc). Sau đó vài ngày, họ lại tiếp tục được bắt gặp khi đang cùng con gái tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ ở châu Âu. Theo lời kể của nhân chứng, Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm có những tương tác thân mật giống như cặp đôi đang hẹn hò chứ không chỉ đơn giản là gặp gỡ nhau vì con cái.

1 nguồn tin cho biết thêm, hiện địa điểm nơi làm việc của tài tử họ Trương ở rất gần nhà Ngô Thiến. Từ đây, truyền thông và khán giả nhận định 2 nghệ sĩ có thể đang sống chung với nhau.

Thông tin Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm tái hợp đã gây tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. 1 bên khán giả ra sức phản đối việc cặp đôi này quay lại với nhau. Bởi lẽ, từ lâu Trương Vũ Kiếm đã bị gán mác tra nam, còn bị chê không xứng với Chị Đẹp họ Ngô. Nguồn cơn của mọi chuyện tới từ việc Trương Vũ Kiếm đã cố gắng che giấu mối quan hệ tình cảm với Ngô Thiến trong suốt thời gian dài từ lúc hẹn hò cho tới khi kết hôn.

Trương Vũ Kiếm hứng "gạch" tới tấp vì đối xử tệ bạc, phũ phàng với Ngô Thiến. Ảnh: 163

Trước sức ép của dư luận, Trương Vũ Kiếm cuối cùng cũng chịu công bố tin tức kết hôn và có con sau thời gian dài che giấu. Thế nhưng, trong bài đăng trên trang cá nhân, nam diễn viên được cho là miễn cưỡng thừa nhận, thậm chí không trực tiếp nhắc đến Ngô Thiến là vợ mình như nhiều nghệ sĩ nam đã kết hôn khác trong showbiz, mà chỉ gọi cô là "mẹ của con gái".

Sau khi kết hôn với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con. Nam nghệ sĩ 33 tuổi thường xuyên thể hiện thái độ lạnh nhạt với Ngô Thiến, còn thả thính người khác trên sóng truyền hình và cố xây dựng hình tượng độc thân dù đã lập gia đình. Việc Trương Vũ Kiếm không cho Ngô Thiến danh phận trong suốt thời gian dài khiến công chúng bức xúc thay cho nữ diễn viên, bởi cô vì chồng mà đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để lui về hậu phương lo cho gia đình.

Bên cạnh những ý kiến phản đối Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm tái hợp cũng có không ít khán giả ủng hộ cặp đôi 1 thời "nối lại tình xưa" vì lợi ích của cô con gái bé nhỏ.

Thông tin Ngô Thiến tái hợp tra nam Trương Vũ Kiếm đang khiến cả mạng xã hội phải ồn. Ảnh: Sohu

Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm nên duyên vợ chồng sau màn hợp tác trong Thịnh Đường Huyễn Dạ (2017) và Anh Chỉ Thích Em (2018). Họ ly hôn sau thời gian ngắn bên nhau mà mới đây đã dính tin tái hợp.

Ngô Thiến sinh năm 1992, từng tham gia loạt tác phẩm "làm mưa làm gió" trên màn ảnh như Bên Nhau Trọn Đời, Lộc Đỉnh Ký, Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm, Lê Hấp Đường Phèn... Còn Trương Vũ Kiếm sinh năm 1990, được biết đến với các phim Lang Gia Bảng, Mỵ Nguyệt Truyện, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc...