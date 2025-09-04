Trong cuộc đời, có những con người lặng lẽ gieo hạt yêu thương bằng nghề nghiệp cao quý của mình. Bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài (sinh năm 1993, dân tộc Thái, quê Nghệ An) là một trong số đó.

Bác sĩ Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh. Ngay từ khi còn là sinh viên, bác sĩ Tài đã vinh dự đạt Danh hiệu Sinh viên người dân tộc thiểu số Tiêu biểu. Anh nuôi ước mơ được trở về quê hương cống hiến sau khi ra trường.

Với một chàng trai dân tộc thiểu số ở huyện miền núi cũ Quỳ Hợp, việc thi đỗ đại học, theo đuổi học hành và trở về phục vụ quê hương là hành trình đầy gian khó. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu nghề, bác sĩ Tài đã vượt qua, trở thành niềm tự hào của gia đình và bà con nhân dân.

Sau khi ra trường, bác sĩ Tài nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Châu Lộc. Anh luôn được người dân tin tưởng bởi sự tận tâm và nhiệt huyết. Kể từ ngày bác sĩ Tài về công tác, lượt bệnh nhân tới khám tại Trạm Y tế xã Châu Lộc đã tăng lên đáng kể. Người dân tìm đến bởi ở đó có một bác sĩ trẻ không chỉ khám chữa bệnh mà còn biết lắng nghe, sẻ chia và động viên. Sau này, bác sĩ Tài tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân (cũ).

Bác sĩ Tài (ảnh GĐCC).

Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn cuối chỉ từ 1 dấu hiệu

Cuối tháng 7/2025, bác sĩ Tài bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Từ một người miệt mài chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, nay chính anh phải đối diện với cuộc chiến sinh tử từng ngày, từng giờ.

Chị Lương Phương Bích (vợ bác sĩ Tài) chia sẻ: “Chồng em là người luôn hết lòng vì công việc. Cũng vì thế mà khi thấy mệt, anh chỉ nghĩ do áp lực công việc, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Tuy nhiên, khi triệu chứng nặng hơn, anh đi khám thì được kết luận suy thận giai đoạn cuối”.

Theo chị Bích, hiện tại bác sĩ Tài đang phải điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nỗi đau bệnh tật càng trở nên xót xa hơn khi hoàn cảnh gia đình bác sĩ Tài vốn đã khó khăn, chị Bích vừa mới sinh con nhỏ được 2 tháng. Trong khi đó, chi phí chạy thận, thuốc men và sinh hoạt liên tục đè nặng lên gia đình bác sĩ Tài. Giải pháp tối ưu nhất để kéo dài sự sống cho bác sĩ Tài là ghép thận, nhưng chi phí thực hiện lại vượt quá khả năng của gia đình.

Từ một người thầy thuốc tận tụy vì bệnh nhân, giờ đây bác sĩ Tài đang cần sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục sống, để ở cạnh vợ con, để được tiếp tục cống hiến cho bà con bản làng, những người đang rất cần một bác sĩ như anh.

Trong lúc khó khăn nhất, mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành nguồn sáng níu giữ hy vọng cho bác sĩ Tài. Mong rằng những yêu thương được lan tỏa sẽ giúp bác sĩ Tài vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, để ngày nào đó không xa, anh lại được khoác áo blouse trắng, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân quê hương.

Chị Phương Bích xúc động chia sẻ: “Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để chồng em có thể quay về phục vụ cho nhân dân. Đây cũng là khát khao được sống để cống hiến của anh Tài”.