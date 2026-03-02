Mỗi ngày chúng ta dành ít nhất 8 tiếng đồng hồ ở chốn văn phòng, đối mặt với đủ kiểu người và hàng tá những tình huống giao tiếp từ trên trời rơi xuống. Trong cái xã hội thu nhỏ ấy, cách chúng ta xưng hô và trò chuyện với đồng nghiệp không chỉ là công cụ để giải quyết công việc, mà nó còn là tấm gương phản chiếu tính cách và sự chuyên nghiệp của mỗi người.

Bạn cứ để ý mà xem, có những người chỉ cần cất lời là cả phòng rần rần hưởng ứng, nhưng cũng có những câu nói cửa miệng nghe qua thì ngọt ngào, lễ phép vô cùng, nhưng lại khiến người đối diện phải nổi da gà vì cảm giác thảo mai đến mức giả tạo. Vậy đâu là ranh giới thực sự giữa sự khéo léo, tinh tế và thói a dua, nịnh nọt? Hãy cùng điểm mặt chỉ tên 3 kiểu xưng hô dễ gây mất điểm nhất chốn công sở để xem chúng ta có vô tình bước qua lằn ranh ấy không nhé.

1. "Chị cho em xin...": Câu nói ngọt ngào nhưng dễ mang tiếng lợi dụng

Bước vào bất kỳ văn phòng nào, bạn cũng dễ dàng bắt gặp điệp khúc quen thuộc này. "Chị ơi, chị cho em xin file này với", "Anh ơi, anh cho em xin cái contact kia nha". Về cơ bản, dùng từ "xin" thể hiện sự tôn trọng và nhún nhường, đặc biệt là với những người lớn tuổi hoặc có thâm niên cao hơn mình. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nhờ vả lịch sự và sự "thảo mai" lại nằm ở tần suất và thái độ của người nói.

Có những người suốt ngày chỉ chực chờ người khác làm xong rồi "xin" lại thành quả một cách vô cùng ngọt nhạt, nịnh nọt để đắp đổi cho sự lười biếng của bản thân. Họ biến câu nói lễ phép ấy thành một công cụ để bòn rút chất xám và công sức của đồng nghiệp mà chẳng hề có ý thức đóng góp hay đền đáp. Khi sự ngọt ngào được dùng như một lớp vỏ bọc cho sự ỷ lại, thì người nghe, dù có dễ tính đến đâu, cũng sẽ dần cảm thấy mệt mỏi và đề phòng. Sự khéo léo thực sự nằm ở chỗ bạn biết nói lời "nhờ vả" đúng lúc, đúng người, và luôn đi kèm với sự biết ơn chân thành cùng thái độ sẵn sàng hỗ trợ lại khi đồng nghiệp cần.

2. Gọi ai cũng "Anh yêu", "Chị đẹp": Sự thân mật khiên cưỡng

Chốn công sở hiện đại ngày nay đã cởi mở hơn rất nhiều, khoảng cách giữa sếp và nhân viên hay giữa các phòng ban cũng không còn quá cứng nhắc. Thế nhưng, sự thoải mái nào cũng cần có chừng mực. Việc lạm dụng những danh xưng mang tính chất thân mật thái quá như "chị yêu", "anh sếp đẹp trai", "công chúa của phòng" đối với tất cả mọi người, kể cả những người không thực sự thân thiết, lại vô tình biến bạn thành một kẻ thiếu chân thành.

Kiểu xưng hô này thường được dùng với mục đích xoa dịu, lấy lòng, tạo cảm giác gần gũi giả tạo để dễ bề làm việc hoặc che lấp đi những thiếu sót trong chuyên môn. Thực chất, những người tinh ý sẽ nhận ra ngay sự sáo rỗng đằng sau những lời có cánh ấy. Một mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp phải được xây dựng dựa trên sự tôn trọng năng lực và sự chân thật trong giao tiếp. Bạn hoàn toàn có thể thể hiện sự yêu quý đồng nghiệp bằng những lời khen ngợi đúng lúc, những cử chỉ quan tâm thiết thực thay vì khoác lên mình lớp áo ngôn từ màu mè nhưng sáo rỗng.

3. "Dạ vâng ạ" trong mọi hoàn cảnh: Sự phục tùng thiếu chính kiến

Lễ phép với cấp trên, hòa nhã với đồng nghiệp là điều kiện tiên quyết để tồn tại chốn văn phòng. Thế nhưng, kiểu xưng hô lúc nào cũng khép nép "dạ, vâng ạ", "chị nói chí phải", "sếp nói gì cũng đúng" bất chấp đúng sai lại là một dạng thảo mai cực kỳ nguy hiểm. Đây là biểu hiện của những người "ba phải", gió chiều nào che chiều ấy, không dám đưa ra quan điểm cá nhân vì sợ mất lòng hoặc đơn giản là muốn lấy lòng cấp trên một cách lộ liễu.

Trong môi trường làm việc đòi hỏi sự sáng tạo và phản biện, những người chỉ biết gật gù hùa theo thường không được đánh giá cao về năng lực thực sự. Ranh giới của sự tinh tế ở đây là bạn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác bằng thái độ cầu thị, nhưng vẫn giữ được sự độc lập trong tư duy. Dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng bằng những lời lẽ chừng mực, từ tốn mới là cách ghi điểm tuyệt đối trong mắt những người đồng nghiệp và người sếp có tâm có tầm.

Suy cho cùng, chốn công sở cũng là một xã hội thu nhỏ với muôn vàn những sắc thái tình cảm và các mối quan hệ đan chéo phức tạp. Việc giữ cho mình một thái độ giao tiếp hòa nhã, lịch thiệp là điều cần thiết để mở rộng đường thăng tiến. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ đánh đồng sự khéo léo với thói giả tạo, ""thảo mai". Lời nói dẫu có được gọt giũa, bọc đường kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể che giấu được sự thiếu chân thành trong ánh mắt và cử chỉ. Hãy cứ sống thật với chính mình, làm việc bằng cái tâm và đối đãi với mọi người bằng sự trân trọng từ đáy lòng. Bởi vì cuối cùng, giữa chốn thương trường nhiều mưu mô tính toán, sự chân thật và tử tế mới là tấm danh thiếp quý giá nhất giúp bạn khẳng định giá trị bản thân và xây dựng được những mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt, đáng quý.