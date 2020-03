Chỉ cần quan sát thói quen xì hơi, bạn sẽ biết ngay cơ thể đang khỏe mạnh hay có nhiễm bệnh gì hay không

Theo trang Ettoday, Đài Loan, xì hơi là một cảnh báo sức khỏe, nó có liên quan mật thiết tới thói quen ăn uống và điều kiện thể chất. Việc dị ứng hay không dung nạp một số loại thực phẩm cũng có thể gây ra các triệu chứng như xì hơi. Thông qua một số kiểu xì hơi phổ biến sau đây, bạn có thể tự nhận biết được tình hình sức khỏe bản thân hiện tại như thế nào.

1. Xì hơi không mùi, không có tiếng

Hơi xì ra là một loại khí làm từ hydro, oxy, carbon dioxide, nito, đôi khi là metan, chúng đều không có mùi. Nếu bạn có thói quen ăn uống tốt, ít nhai kẹo cao su, ít uống nước có ga, nhai chậm trong khi ăn, bạn sẽ nhận thấy mỗi khi xì hơi đều là khí "thân thiện" với môi trường đó là không có mùi và cũng không phát ra tiếng.

Điều này được cho là do tất cả khí trong cơ thể được thải ra cùng một lúc và là kết quả của việc tích trữ trong vài giờ. Lý do khiến hơi xì ra không có mùi là do chúng ta ăn các loại thực phẩm từ thực vật như đậu, măng tây, chuối và chất xơ từ rau củ, khi xì hơi sẽ thải ra một lượng khí lớn là một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

2. Xì hơi có cảm giác nóng rát hậu môn

Những người thích ăn đồ cay cần lưu ý tình trạng này. Khi ăn đồ cay, cơ thể nhận chất capsaicin như một loại năng lượng nhiệt và nó sẽ lan truyền xuống hậu môn.

Cảm giác xì hơi này giống như cảm giác nóng rát hậu môn do tiêu chảy liên tục, khiến cho việc ngồi trở nên khó khăn vô cùng. Để giảm thiểu triệu chứng này, bạn cần hạn chế ăn đồ cay nóng, cố gắng tiêu thụ nhiều rau, trái cây chứa chất xơ hoặc kiểm soát chậm việc ăn đồ cay để cơ thể thích nghi dần.

3. Xì hơi trong khi ăn

Đôi khi trong lúc ăn bạn có thể bất ngờ xì hơi không kiểm soát. Đây là một phản ứng sinh lý bình thường vì đường tiêu hóa cần phải nhường không gian cho thức ăn vừa nạp vào. Bác sĩ gọi đây là phản xạ Gastrocolic (phản xạ dạ dày – đại tràng). Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng.

4. Xì hơi có mùi thối, không có tiếng: Vi khuẩn đường ruột phát triển

Sự phân bố các vi sinh vật trong đường tiêu hóa bị mất cân bằng sẽ dẫn tới chứng khó tiêu, tạo ra mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, nếu vi khuẩn probiotic và men vi sinh được bổ sung sẽ giúp trung hòa vi khuẩn có hại. Ngoài mùi xì hơi thối, nếu đi kèm với triệu chứng như đầy hơi, mệt mỏi, buồn nôn, sụt cân đột ngột, chảy máu hậu môn thì đây là dấu hiệu của vi khuẩn đường ruột phát triển quá mức. Điều này có thể liên quan tới một số căn bệnh như bệnh Celiac (không dung nạp gluten) hoặc bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng).

Ngoài ra, nếu xì hơi có mùi thối trong im lặng thì đường tiêu hóa của bạn đang có vấn đề. Nguyên nhân của kiểu xì hơi này là do ăn nhiều thực phẩm chứa lưu huỳnh như hành tỏi, trứng, thịt, rau cải. Ngoài ra hãy chú ý đến chế độ ăn Fodmap (thực phẩm thuộc nhóm tinh bột kém hấp thu và có khả năng lên men cao). Những loại thức ăn thuộc chế độ ăn kiêng này có thể khiến cho ruột non khó hấp thu, vì thế sẽ gây đầy hơi ở ruột. Nếu thường xuyên xì hơi có mùi thối trong im lặng, bạn nên điều chỉnh lại thói quen ăn uống của mình để cải thiện đường tiêu hóa.

5. Xì hơi có mùi lẫn tiếng nổ to

Đối với những người xì hơi to và có mùi thối, đó là có thể là do cơ thể của họ không dung nạp với thực phẩm đã ăn. Trường hợp xì hơi này xuất hiện nhiều ở những người không dung nạp đường sữa và mắc bệnh Celiac, vì cơ thể của họ thiếu các enzyme giúp tiêu hóa thực phẩm.

Will Bulsiewicz, một chuyên gia sức khỏe đường tiêu hóa ở Mỹ chỉ ra rằng khi cơ thể tích lũy một lượng khí và không xì hơi trong thời gian dài, nó sẽ khiến việc xì hơi như một quả bom nổ.

Theo Ettoday