Chỉ cần chần và đảo đều là bạn đã có món ăn tươi ngon, giòn tan, lành mạnh lại bổ gan, giải độc cơ thể

Người ta nói rằng nên ăn nhiều các loại giá đỗ, rau mầm vào mùa xuân vì chúng bổ dưỡng, giòn và có vị thanh mát. Sau khi ăn quá nhiều thịt và cá, bạn có thể chế biến các món rau này theo nhiều cách khác nhau để giảm độ ngấy và làm sạch đường ruột. Ví dụ, món ăn hôm nay khá ngon, nguyên liệu rẻ và dễ chế biến.

Nguyên liệu để làm món ăn hôm nay là rau mầm đậu Hà Lan. Đây là loại rau được xem là "rau trường thọ". Chúng giàu dinh dưỡng, giòn và mềm, với hương thơm tươi mát, bổ gan, giải độc, thanh nhiệt cơ thể hiệu quả nhờ chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin và khoáng chất. Loại rau này giúp giảm peroxy hóa lipid, bảo vệ tế bào gan, đồng thời cung cấp nhiều kali, ít natri, Nguyên liệu tiếp theo chúng ta sử dụng cho món ăn là trứng - loại nguyên liệu giàu protein cùng nhiều vitamin (A, D, B12) và khoáng chất, rất tốt cho cơ bắp, não bộ và sức khỏe tổng thểt thanh mát và ngon miệng.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi chia sẻ cách làm món rau mầm đậu Hà Lan trộn trứng thái sợi ngon miệng và tươi mát, giàu dinh dưỡng lại tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu để làm món rau mầm đậu Hà Lan trộn trứng thái sợi

400g rau mầm đậu Hà Lan, 3 quả trứng gà, vài quả ớt đỏ (tuỳ thích), 3-5 tép tỏi, 1 muỗng canh nước tương, muối, tinh chất cốt gà, lượng giấm gạo trắng vừa đủ, một lượng dầu mè vừa đủ, một lượng dầu ăn vừa đủ, 1 muỗng canh bột bắp pha loãng.

Cách làm món rau mầm đậu Hà Lan trộn trứng thái sợi

Bước 1: Rau mầm đậu Hà Lan sau khi mua về, bạn lấy ra khỏi hộp rồi ngâm vào trong nước lạnh khoảng 10 phút để chúng hút bớt nước và cải thiện độ giòn. Sau khi rửa sạch, cho ngay vào nồi nước sôi để chần trong khoảng 30 giây. Bạn có thể cho thêm một ít dầu ăn trong khi chần. Sau khi chần xong, vớt ra và cho ngay vào nước sôi để nguội.

Bước 2: Đập trứng vào trong bát và đánh đều. Sau đó, bạn pha bột bắp với chút nước để tạo thành hỗn hợp sánh sệt rồi đổ vào trứng, sau đó khuấy đều. Lưu ý rằng bạn không nên đổ bột bắp khô trực tiếp vào hỗn hợp trứng, vì điều này sẽ ngăn cản tinh bột tan và gây ra vón cục. Làm nóng chảo chống dính, đổ hỗn hợp trứng vào, nhấc chảo lên và xoay nhẹ để dàn đều hỗn hợp trứng thành bánh crepe trứng. Chiên khoảng mười giây, sau đó lật mặt và chiên thêm khoảng mười giây nữa. 3 quả trứng này sẽ làm được 3 bánh crepe trứng. Khi tất cả các bánh crepe trứng đã chín, cuộn chúng lại và cắt thành từng dải.

Bước 3: Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị nước sốt. Cho tỏi băm nhỏ vào bát, sau đó cho thêm ớt, nước tương, một chút muối, một chút tinh chất cốt gà, giấm gạo trắng và 1 muỗng canh dầu mè. Trộn đều. Nếu bạn không thích ăn cay, bạn có thể thay thế ớt đỏ bằng ớt chuông đỏ lớn hoặc cà rốt bào sợi. Vớt rau mầm đậu Hà Lan đã nguội, vắt bớt nước thừa rồi cho vào tô, rũ cho tơi ra. Thêm trứng thái sợi, sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị ở bước trước vào. Trộn đều bằng tay cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau, rồi bày ra đĩa và thưởng thức.

Thành phẩm món rau mầm đậu Hà Lan trộn trứng thái sợi

Đây là một món ăn rất thanh mát, đặc biệt là độ giòn và mềm của rau mầm đậu Hà Lan, kết hợp với vị tươi mát hơi ngậy bùi của trứng thái sợi, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu. Sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, món ăn này là một cách tuyệt vời để làm sạch vị giác, loại bỏ dầu thừa và kích thích sự thèm ăn. Rau mầm đậu Hà Lan khá non, vì vậy không nên chần quá lâu. Thêm một ít nước tinh bột vào hỗn hợp trứng có thể làm cho trứng có đàn hồi hơn, nhờ đó sẽ không dễ bị vỡ hoặc vụn khi cắt thành từng dải.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món rau mầm đậu Hà Lan trộn trứng thái sợi!