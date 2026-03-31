4 món chính và 1 món canh cho thực đơn bữa tối vừa tiết kiệm chi phí lại ngon miệng và thơm lừng!

Điều chúng ta luôn mong chờ và yêu thích nhất sau mỗi giờ tan làm về nhà đó là sự ấm áp, thoải mái khi quây quần bên bàn ăn và thưởng thức những món ăn nhà làm trong mỗi bữa ăn. Chúng ta luôn nhắc về những món ăn mẹ nấu, những món ngon nhà làm, và thời khắc cả nhà cười nói mỗi buổi tối, mỗi dịp cuối tuần... Những bữa cơm nhà luôn là sự háo hức mong đợi. Ở đó có bố mẹ và những người thân yêu với những món ăn nóng hổi, ngon miệng. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thực đơn bữa tối gồm 4 món chính và 1 món canh. Các món ăn này sơ chế cũng nhanh và phương pháp nấu đơn giản, nguyên liệu lại rẻ tiền. Bạn chỉ cần khoảng 1 tiếng là hoàn thành, bày ra bàn ăn trông rất hấp dẫn.

1. Canh sườn heo, mực và nấm thập cẩm

Các nguyên liệu bao gồm mực khô, các loại nấm và sườn heo. Sườn heo cần được chần sơ trước. Rửa sạch nấm, cắt mực khô thành từng miếng, sau đó cho vào nồi áp suất điện cùng với hai lát gừng. Thêm nước nóng, chọn chế độ nấu súp, cuối cùng thêm muối, bột nêm gà và một ít kỷ tử. Món ăn có hương vị ngọt ngon đậm vị umani quyện với nấm giòn ngon thanh mát. Món ăn đặc biệt ngon miệng và giàu dinh dưỡng.

2. Tôm rang và cá áp chảo muối tiêu

Bữa ăn hôm nay chúng ta hãy làm 2 món mặn gồm tôm rang và cá áp chảo muối tiêu. Chúng ta hãy bóc bỏ vỏ cùng đầu tôm sau đó ướp với muối cùng chút bột tiêu sau đó phi thơm hành rồi cho vào rang chín. Với món cá, bạn có thể dùng cá vược; cá bơn hoặc cá thu thái lát dày. Sau đó lăn qua một lớp bột bắp rồi áp chảo ở lửa vừa cho đến khi chín. Sau đó bạn rắc thêm một chút muối tiêu lên là có thể thưởng thức cùng cơm nóng.

3. Trứng bác với cà chua

Đây là một món ăn gia đình truyền thống luôn được ăn hết veo, đặc biệt là khi ăn kèm với cơm - rất ngon và đưa vị!

Trước tiên, chúng ta đập trứng vào bát sau đó đánh tan rồi để riêng. Sau đó, cho dầu vào chảo đun nóng rồi thêm phần gốc hành lá, cà chua thái hạt lựu và tương cà vào, xào đến khi thơm. Tiếp theo, cho trứng, một ít dầu hào, đường và tinh chất cốt gà vào, đảo đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dọn ra bàn ăn.

4. Măng xào thịt lợn

Đây là món ăn quen thuộc trên bàn ăn của rất nhiều gia đình. Thịt heo được rửa sạch và thái thành dạng sợi sau đó ướp với muối, tiêu, bột bắp và dầu mè. Măng được xé sợi nhỏ và luộc vài lần, vớt ra để ráo. Dùng thêm nửa củ cà rốt, gọt vỏ và thái sợi. Đầu tiên, xào thịt heo thái sợi đến khi đổi màu. Sau đó cho tỏi thái lát, măng đã luộc và cà rốt thái sợi, cùng một chút nước tương, rượu nấu ăn vào. Xào đến khi chín đều. Cho món ăn ra đĩa.

5. Súp lơ xào tỏi

Bạn có biết rằng tại sao mọi người đều cho rằng đồ ăn nhà làm là ngon nhất không? Đó là vì chúng được nấu bằng cả tấm lòng, và xem xét cẩn thận yếu tố hợp khẩu vị cũng như sự cân bằng dinh dưỡng của cả gia đình. Súp lơ là một loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ. Cà rốt ngoài việc tăng thêm màu sắc cho món ăn thì đây cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho mắt. Do đó chúng ta hãy kết hợp chúng trong món ăn này. Đầu tiên, bạn chỉ cần cắt nhỏ các nhánh súp lơ, rửa sạch rồi để ráo nước. Cà rốt đem gọt vỏ rồi thái sợi. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn rồi phi thơm tỏi băm. Cho súp lơ, cà rốt vào xào chín đều. Nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn.

Trên đây là thực đơn cho bữa tối gồm 5 món ngon miệng giàu dinh dưỡng mà chúng tôi gợi ý. Chúc bạn thành công và có thêm nhiều món ăn ngon cho gia đình!