5 công thức làm cơm nắm siêu nhanh dùng ăn sáng - trưa - tối đều ngon lại đẹp mắt, nhìn thấy đã thích mê

Mỗi một ngày mới đến, chúng ta ngoài khối lượng công việc ở cơ quan phải hoàn thành thì những lo lắng băn khoăn về những bữa cơm hàng ngày cho gia đình luôn được ưu tiên. Nhất là đối với những gia đình có con nhỏ biếng ăn lại càng thêm lo lắng. Vốn dĩ bữa ăn mỗi ngày vô cùng quan trọng để cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể; chỉ khi ăn uống đầy đủ, chúng ta mới có thể tăng cường hệ miễn dịch, giữ gìn sức khỏe và tránh bị bệnh.

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 công thức làm cơm nắm ngon và đẹp mắt, hoàn hảo cho bữa sáng hoặc ăn trưa tại văn phòng. Nó cũng đặc biệt phù hợp cho nhà có trẻ biếng ăn!

1. Cơm nắm thịt bò cuộn rong biển chiên

Nguyên liệu: 1 bát cơm, lượng thịt bò ba chỉ thái lát vừa đủ, 3-5 nhánh bông cải xanh, nửa củ cà rốt, vài lát phô mai, lượng vừa phải hạt mè trắng rang và rong biển vụn khô, 8g nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào, lượng nước đun sôi để nguội vừa đủ, hạt tiêu đen và 2g muối, một chút xíu đường, vài lá rong biển dùng để cuộn cơm.

Cách làm cơm nắm thịt bò cuộn rong biển chiên

Bước 1: Rửa sạch bông cải xanh sau đó cắt nhỏ. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ dạng hạt lựu. Đun sôi nước với vài giọt dầu, rồi chần sơ cả hai loại nguyên liệu, sau đó vớt ra và để ráo nước. Cho nước tương và dầu hào vào một bát nhỏ, thêm 1 muỗng canh nước đun sôi để nguội, một ít đường, trộn đều và để riêng làm nước chấm.

Bước 2:Tiếp theo, cho cơm, bông cải xanh, cà rốt và rong biển mè vào tô lớn, thêm muối và tiêu đen, rồi trộn đều. Sau đó nắm một lượng cơm vừa phải thành viên hình bầu dục. Tiếp đó lấy một lát thịt bò và cắt lát phô mai thành hai miếng. Đặt một miếng phô mai lên trên thịt bò, rồi đặt viên cơm lên trên. Cuộn tròn từ một đầu.

Bước 3: Cuối cùng, cuộn lại bằng một dải rong biển, và món cơm nắm bò rong biển đã sẵn sàng. Nếu bạn ngại công đoạn này hoặc không thích thịt bò, bạn cũng có thể cho phô mai bào sợi vào giữa viên cơm rồi cuộn lại bằng một dải rong biển. Làm nóng chảo điện, phết một lớp dầu mỏng lên chảo, sau đó đặt từng viên cơm lên và chiên cho đến khi chín đều các mặt. Phết nước sốt lên trên các viên cơm là hoàn thành.

2. Cơm nắm xúc xích vị húng quế

Nguyên liệu: Lượng cơm vừa phải, bông cải xanh (tùy chỉnh số lượng), cà rốt (một ít), 2 cây xúc xích vị húng quế (có thể đổi loại tùy thích), 1 muỗng canh giấm sushi, 1 muỗng cà phê dầu ô liu, một chút muối và tiêu đen

Cách làm món cơm nắm xúc xích vị húng quế

Bước 1: Sau khi nấu chín cơm, bạn cho giấm sushi vào khi còn nóng, trộn đều và để sang một bên. Sơ chế sạch các loại rau, rửa sạch. Cho nước vào nồi và đun sôi. Rưới một ít dầu ô liu, sau đó cho tất cả các nguyên liệu gồm cà rốt, bông cải xanh, xúc xích vào chần. Khi nước sôi trở lại, vớt ra và để ráo nước. Sau đó thái nhỏ tất cả các nguyên liệu và để riêng.

Bước 2: Cho các nguyên liệu vừa thái nhỏ vào cơm đã nấu chín, cùng với một chút muối, dầu ô liu và hạt tiêu đen xay tươi. Trộn đều bằng phới và để sang một bên. Mang găng tay, lấy một lượng cơm vừa đủ và vo thành viên cơm tròn. Sau đó đặt vào khuôn bánh Trung thu, ấn chặt xuống, và nó sẽ có hình dạng như một chiếc bánh trung thu.

3. Cơm nắm hoa hồng và bí ngô

Nguyên liệu: 300g gạo, bí đỏ (tùy lượng), cánh hoa hồng (tùy lượng), một ít giấm sushi, một thìa nhỏ đường.

Cách làm món cơm nắm hoa hồng và bí ngô

Bước 1: Bỏ hạt và vỏ bí ngô, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ và để riêng. Tiếp theo, đổ trực tiếp gạo vào nồi, phủ bí ngô đã thái nhỏ lên trên, rồi thêm lượng nước vừa đủ theo tỷ lệ 1:1.1. Trong khi chờ cơm chín thì ngâm một lượng cánh hoa hồng vừa đủ trong nước sôi khoảng 5 phút, sau đó vớt ra để ráo.

Bước 2: Khi cơm chín, cho giấm sushi và một chút đường vào khi còn nóng. Thêm cánh hoa hồng và trộn đều. Cuối cùng, dùng khuôn để tạo hình cơm thành những viên tròn, rắc cánh hoa hồng lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Cơm nắm ruốc thịt heo

Nguyên liệu: 300g gạo, 1 thìa cà phê giấm sushi, 1 quả trứng, một ít cà rốt, một ít bột củ dền, một ít ruốc thịt heo và một ít sốt mayonnaise.

Cách làm món cơm nắm ruốc thịt heo

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và thái nhỏ cà rốt. Cho gạo vào nồi cơm điện, thêm nước tinh khiết theo tỷ lệ 1:1 và chọn chương trình nấu cơm cho đến khi cơm chín. Cho một chút muối vào trứng và đánh đều. Đổ hỗn hợp trứng vào chảo, đun nhỏ lửa và dàn đều thành bánh crepe trứng. Sau đó, lấy ra và cắt thành từng dải để dùng sau.

Bước 2: Khi cơm còn nóng, lấy ra bát tô. Cho một chút giấm sushi vào. Kế đó từ từ cho từng chút bột củ dền vào trộn đều đến khi thấy cơm chuyển sang màu hồng hoa anh đào là được. Không cần cho quá nhiều. Trải chiếu cuốn sushi lên bàn và phủ màng bọc thực phẩm lên trên. Khi cơm đã nguội bớt, dùng phới dẹt dàn mỏng cơm lên màng bọc thực phẩm. Sau đó, cho cà rốt thái hạt lựu, trứng cắt dải và ruốc thịt heo vào giữa, rồi rưới thêm một ít sốt mayonnaise. Cuộn lại dọc theo một đầu của chiếu và siết chặt.

5. Cơm nắm bông cải xanh và rong biển

Nguyên liệu: 1 chén cơm, lượng bông cải xanh vừa đủ, một ít giấm sushi.

Cách làm món cơm nắm bông cải xanh và rong biển

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy cơm nóng ra bát tô, thêm bông cải xanh đã chần và thái nhỏ vào. Tiếp đó thêm một ít giấm sushi rồi nắm thành những viên cơm tròn xinh xắn, rồi cuốn lại bằng rong biển lá ăn liền.

Kết luận: Nấu ăn cho gia đình là một trải nghiệm thực sự hạnh phúc. Với những ngày công việc bận rộn, không có nhiều thời gian để nấu nhiều mon ăn thì bạn hãy làm các món cơm nắm trên đây cho gia đình thưởng thức nhé! Chúng đơn giản, nhanh gọn nhưng vô cùng ngon miệng và đẹp mắt!