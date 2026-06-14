Một người đàn ông ở Thượng Hải (Trung Quốc), họ Lưu, vốn là tài xế xe tải, luôn tự ti vì thân hình quá gầy với chiều cao 1,78m và cân nặng 63kg. Với mong muốn cải thiện vóc dáng, anh đã tiêu tốn tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) để mua các sản phẩm sức khỏe được quảng cáo là "thảo dược" từ một người có tầm ảnh hưởng (influencer) trên mạng xã hội vào tháng 3 vừa qua.

Người bán hàng này, họ Trần, cam kết với anh Lưu rằng các sản phẩm của cô giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa mà không gây ra tác dụng phụ. Trong một buổi livestream, cô còn khẳng định khách hàng sẽ tăng tỷ lệ đào tạo kim loại nặng 76% và cải thiện sức khỏe tổng thể 42% chỉ sau một tháng sử dụng.

Người đàn ông trở nên càng gầy hơn sau khi uống thuốc tăng cân

Tin vào những lời quảng cáo, anh Lưu đã gửi ảnh lưỡi của mình để người này "chẩn đoán" và đưa ra kế hoạch điều chỉnh với tình trạng "nội nhiệt, ngoại hàn". Tuy nhiên, sau khi uống các gói bột dinh dưỡng, thay vì tăng cân, anh bắt đầu bị chóng mặt, đầy hơi, tiểu đêm nhiều lần và sụt cân nhanh chóng. Khi anh phản hồi, người bán hàng lại trấn an rằng đây là quá trình "đào thải độc tố bình thường" và tiếp tục thuyết phục anh mua thêm sản phẩm.

Đến cuối tháng 4, anh Lưu phải nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày mãn tính. Các bác sĩ cho biết những sản phẩm anh đã mua thực chất chỉ là men vi sinh và chất xơ, nhưng do anh tiêu thụ quá liều lượng nên đã gây hại cho hệ tiêu hóa. Ngay cả sau một tháng điều trị, anh Lưu vẫn tiếp tục bị sụt cân.

Hiện tại, anh Lưu đã báo cáo sự việc lên Trạm Giám sát Y tế quận Tùng Giang để tố cáo hành vi hành nghề y trái phép. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra xem người phụ nữ họ Trần này có giấy phép hành nghề y hợp pháp hay không. Câu chuyện của anh Lưu đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người chỉ trích sự cả tin của anh khi giao phó sức khỏe cho một influencer thiếu chuyên môn.

Nguồn: SCMP