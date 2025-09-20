Người Việt chi hàng nghìn tỷ đồng mua iPhone 17

Đúng 8h sáng ngày 19/9, dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air chính thức được giao đến tay người dùng Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa Việt Nam vào nhóm Tier 1 - những thị trường được Apple ưu tiên hàng đầu.

Thống kê sơ bộ từ một số hệ thống cho thấy quy mô thị trường có thể đạt mức khá ấn tượng. Nhiều nhà bán lẻ và chuyên gia ước tính tổng lượng iPhone 17 bán ra tại Việt Nam có thể vượt 250.000 chiếc, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng.

Theo đó, Thế Giới Di Động (qua hệ thống Topzone) và các đại lý ủy quyền ghi nhận con số đặt cọc ấn tượng. Riêng Topzone báo hơn 94.500 khách đã đặt cọc các phiên bản iPhone 17 tính tới chiều tối 18/9. FPT Shop và các hệ thống ủy quyền khác cũng cho biết lượng quan tâm và đặt cọc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Người tiêu dùng tại Việt Nam chào đón thế hệ iPhone mới với sự háo hức vượt ngoài mong đợi.

iPhone 17 Pro Max rơi vào tình trạng khan hàng tại nhiều hệ thống, đặc biệt với phiên bản màu Cam Vũ trụ được người dùng săn lùng mạnh mẽ.

CellphoneS thông báo đã giao cho hơn 20.000 khách đặt trước trong đợt mở bán đồng loạt tại khoảng 150 cửa hàng trên toàn quốc, giúp khách hàng không phải chờ đợi nhiều tuần như những năm trước. Việc mở bán đồng thời với nhiều thị trường lớn cho thấy chuỗi cung ứng và lịch phân phối năm nay được đẩy sớm về Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện Di Động Việt cho biết đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký trong giai đoạn mở đặt cọc. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường.

Ông Nguyễn Minh Khuê - đại diện hệ thống Viettel Store biết từ 8h sáng ngày 19/9, loạt iPhone mới đã được giao đến tay khách hàng tại đồng loạt gần 500 cửa hàng Viettel Store toàn quốc.

Ở phân khúc sản phẩm, iPhone 17 Pro Max là mẫu được săn đón nhiều nhất. Các hệ thống đồng loạt báo các phiên bản dung lượng 256GB chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đơn hàng. Đặc biệt, màu “Cam Vũ trụ” thu hút số lượng đặt cọc áp đảo trong dòng Pro. iPhone Air gây chú ý ở nhóm người dùng trẻ nhờ thiết kế mỏng nhẹ và mức giá “đột phá”.

Giá khởi điểm bản Pro từ khoảng 35 triệu đồng, Pro Max từ 38 triệu đồng, cao hơn năm ngoái. Apple nâng mức bộ nhớ tối thiểu lên 256GB ở nhiều mẫu, cùng tùy chọn lên tới 2 TB cho Pro Max khiến giá một số cấu hình có thể chạm ngưỡng cao hơn trước. Bất chấp giá, nhu cầu đối với mẫu cao cấp không hề giảm và nhiều khách sẵn sàng chọn dung lượng lớn cùng màu sắc “hot”.