Chèn ép nhân viên rồi ngụy biện bằng lý do "tâm lý", gã sếp xấu xa bị chị kế toán vạch trần bộ mặt thật trước toàn công ty chỉ với một câu nói

Ở công ty X chuyên về mảng logistics có một ông sếp nổi tiếng là hắc ám và khó ưa. Tay này trình độ chuyên môn tốt nhưng bị cái là rất thích nạt nộ, hành hạ nhân viên. Ông ta luôn muốn cấp dưới làm theo mọi sự chỉ đạo của mình, kể cả trong những giờ nghỉ trưa.

Ví dụ, sau khi ăn trưa xong, nhiều nhân viên mặc dù rất buồn ngủ nhưng sếp bắt mọi người phải ra chơi ma sói, uno và trò chuyện với hắn ta. Hoặc như nếu tan làm đúng giờ cũng hay bị móc mỉa là nhân viên vô trách nhiệm chỉ mau mau chóng chóng đi về.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là thái độ của người này thay đổi thất thường. Bây giờ khen người khác thì được nhưng một lát sau lại quay sang mắng mỏ vô lý, nổi giận cáu bẳn chẳng cần lý do. Mọi người trong công ty dù bực lắm nhưng chẳng biết phải làm gì để chặn họng gã sếp xấu xa này.

Có một lần, Thùy An là nhân viên mới của công ty này không biết tính nết của sếp, hơn nữa cô này còn rất cá tính nên sẵn sàng "bật" lại mà chẳng cần suy nghĩ. Thùy An gằn giọng, cãi nhau tay đôi với sếp và bị sếp xua đuổi "Cút đi!". Cô bực tức và đi về phòng làm việc của mình. Đến buổi chiều, sếp lại ngon ngọt mời An ra ăn bánh uống trà sữa cùng mọi người, lúc này An bỗng thấy lạ.

Cô hỏi ngược đá xoáy lại sếp: "Sao lúc nãy anh đanh đá với em mà bây giờ lại thay đổi như thế ạ? Quả là bất ngờ!"

Nhưng chứng nào tật nấy, lại một lần nữa sếp mang lý do "bệnh tâm lý" ra để chống chế:

"À à anh bị bệnh đa nhân cách em ạ. Một ngày anh sẽ sống với nhiều nhân cách khác nhau, tốt có mà nghiêm nghị cũng có. Lúc nãy anh quát mắng em là vì anh đeo lớp mặt nạ "sếp mẫu mực". Còn bây giờ anh lại là một người "sếp tâm lý". Giải thích như vậy vừa lòng em chưa?"

Đúng lúc đó, chị kế toán cũng ngồi gần mọi người, đặc biệt chị là dì ruột của Thùy An nên rất muốn đứng lên bảo vệ cháu mình. Chị sẵng giọng:

"Thôi đi Trung ơi em đừng có lấy lý do tâm lý tâm leo gì ra mà nói nữa. Em hay hạnh họe bắt nạt mọi người thì cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ chị đố em dám đeo lớp mặt nạ "nghiêm nghị" ra với chị đấy? Sao, không dám à, hay là em chỉ dám bắt nạt những đứa vừa mới vào công ty thôi?

Làm sếp thế nào để cho nhân viên nó nể mình, vả lại bệnh tâm lý không phải thứ đem ra đùa cợt và nói năng như vậy được đâu! Nếu em có bệnh thật thì chị khuyên em hãy đi khám ngay đi kẻo có ngày hóa điên đấy! Chẳng phải An là cháu chị thì chị mới nói, nhưng chị muốn góp ý với em như vậy vì công ty này quá nhiều người bực bội với kiểu cư xử đó của em rồi!"

Chị kế toán nói xong, gã sếp tím tái mặt mày không thốt lên được câu nào. Lão ta cảm thấy dơ nhục nhưng không dám cãi lại bởi chị kế toán là một người rất có quyền lực trong công ty. Hơn nữa chồng của chị còn là đối tác, giờ mà lỡ lời thì có khi gặp biến lớn. Sếp bỏ về phòng, bỏ lại sau lưng là sự vui mừng trong lòng của toàn bộ nhân viên.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh đến những người sếp có cái thói cậy to bắt nạt nhân viên. Là một người lãnh đạo chân chính, đừng bao giờ lấy mấy lý do trẻ con ra để lừa lọc cấp dưới và làm cớ chèn ép người khác nhé!