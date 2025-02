Thông tin ban đầu được biết, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại ngôi nhà số 47 - là cửa hàng kinh doanh In - Quảng cáo, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ sau ít phút, lửa đã bùng lên dữ dội, sau đó cháy lan sang số nhà 45 bên cạnh. Khi phát hiện có cháy, những người bên trong đã kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Công an 113, Công an phường Quyết Tâm đến hiện trường, khẩn trương thực hiện phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường xảy ra chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến toàn bộ tầng 1, tầng 2 ngôi nhà số 47 và mặt tiền nhà số 45, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy được xác định là do chủ căn nhà số 47 là Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1980 tự đốt nhà mình. Đối tượng sau đó đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.