Trưa 7/2, Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nhà 5 tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh) phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà 5 tầng trên đường này nên hô hoán. Do khu vực cháy ở tầng cao nên việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ việc

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao. Nhiều người dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Công an cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã có mặt phong toả hiện trường để chữa cháy. Xe thang được huy động để chữa cháy từ trên cao.

Ít phút sau, ngọn lửa được Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được làm rõ.