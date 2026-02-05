Clip: Quân

Sáng ngày 5/2, Công an phường Đông Hưng Thuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 3 người chết trong căn nhà trên địa bàn.

Bước đầu danh tính các nạn nhân gồm: bà P.T.M.L (44 tuổi), cùng con gái N.P.M.Nh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai N.P.M.Ng (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L. và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm cuối năm khiến người dân trong khu vực vô cùng bàng hoàng, xót xa. Theo lời kể của chú Trần Văn Sang, người sống tại căn nhà ngay đầu hẻm, sự việc diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng khi chú đang ngủ.

Chú Sang cho biết lúc đó chuông báo cháy của con hẻm vang lên khiến chú tỉnh giấc. Do đặc thù các căn nhà trong hẻm nằm sát nhau và không gian chật hẹp, ban đầu chú chưa xác định được chính xác vị trí cháy mà chỉ biết hỏa hoạn xảy ra trong dãy hẻm. Khi chú ra đến nơi thì thấy người dân tập trung rất đông, không thể chen vào bên trong. Chú ước tính căn nhà gặp nạn nằm cách đầu hẻm khoảng 6 đến 7 mét.

Chú Trần Văn Sang - nhân chứng (Ảnh: Quân)

Là những người trực tiếp cầm bình chữa cháy tiếp cận hiện trường, anh Võ Trầm Trường Chinh và anh Võ Trầm Hoàng Chinh cho biết họ phát hiện sự việc qua tiếng nổ lớn.

Anh Trường Chinh kể lại: “Lúc đó khoảng 1 giờ mấy, anh đang làm công chuyện trên lầu thì nghe tiếng nổ nên vội chạy ra xem. Khi ấy đã thấy khói bốc lên nghi ngút rồi nên anh mới chạy xuống nhà la làng.”

Anh Trường Chinh xác nhận lúc đó ngọn lửa đã bùng lên rất to, anh cùng mọi người nỗ lực xịt bình và tạt nước chủ yếu để khống chế không cho lửa lan rộng sang các nhà xung quanh, vì thực tế lúc đó hỏa hoạn đã vượt quá khả năng dập tắt bằng công cụ thô sơ.

Anh Trường Chinh (Ảnh: Quân)

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) nghe nhiều tiếng nổ nhỏ, kèm theo tiếng hô hoán, kêu cứu. Lúc này, mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội, cửa khóa kín.

Do hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, người dân không thể tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc lên khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận tin, công an có mặt, triển khai nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi chuyên dụng khống chế đám cháy. Sau khi dập tắt lửa và tiếp cận bên trong, công an phát hiện 3 mẹ con bà L. tử vong.

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.